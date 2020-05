Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"abadb1e2-bab7-4bfe-914e-0c2630ad32d5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A vezérigazgató szerint azért még optimizmussal tekintenek a jövőbe, annak ellenére, hogy pontosan nem tudni, mi lesz Európa egyik legnagyobb légitársaságával a járvány után.","shortLead":"A vezérigazgató szerint azért még optimizmussal tekintenek a jövőbe, annak ellenére, hogy pontosan nem tudni, mi lesz...","id":"20200505_lufthansa_elbocsatasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=abadb1e2-bab7-4bfe-914e-0c2630ad32d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99d38f65-5330-4334-a41c-f88c3d5e1250","keywords":null,"link":"/kkv/20200505_lufthansa_elbocsatasok","timestamp":"2020. május. 05. 12:58","title":"100 géppel csökkenti a flottát és 10 ezer ember elbocsátására készül a Lufthansa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee15ba92-9d3f-47e1-b541-7fdb260dc82c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mint korábban kiderült, az LG a jövőben egyedi neveket választ majd a telefonjainak. Az első fecske, az LG Velvet heteken belül bemutatkozik, azonban máris kiszivárogtak róla valós fotók.","shortLead":"Mint korábban kiderült, az LG a jövőben egyedi neveket választ majd a telefonjainak. Az első fecske, az LG Velvet...","id":"20200504_lg_velvet_fotok_specifikaciok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee15ba92-9d3f-47e1-b541-7fdb260dc82c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6401c8b3-db08-4245-aa77-1fa520667a15","keywords":null,"link":"/tudomany/20200504_lg_velvet_fotok_specifikaciok","timestamp":"2020. május. 04. 14:03","title":"Ezek már igazi képek: ilyen lesz az LG Velvet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1352074-9d4d-497d-a7e7-a8b78e501a83","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A sajtó munkáját is megnehezítik: háromszor annyi időt hagynak a közérdekű adatigénylések megválaszolására.","shortLead":"A sajtó munkáját is megnehezítik: háromszor annyi időt hagynak a közérdekű adatigénylések megválaszolására.","id":"20200505_Korlatozza_a_kormany_az_informacios_jogokat_a_veszelyhelyzet_vegeig","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a1352074-9d4d-497d-a7e7-a8b78e501a83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e47eaeed-4ef6-4ee0-a4d5-c56fd5174f08","keywords":null,"link":"/itthon/20200505_Korlatozza_a_kormany_az_informacios_jogokat_a_veszelyhelyzet_vegeig","timestamp":"2020. május. 05. 10:29","title":"Korlátozza a kormány az információs jogokat a veszélyhelyzet végéig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eb8552d-4e52-4b17-be77-8837f8fdbbbf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járvány miatt idén csak online gyűlnek össze az Apple fejlesztői, és most már azt is tudni, mikor.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt idén csak online gyűlnek össze az Apple fejlesztői, és most már azt is tudni, mikor.","id":"20200505_apple_wwdc_2020_fejlesztoi_konferencia_idopont","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2eb8552d-4e52-4b17-be77-8837f8fdbbbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3d36ac6-1c6e-4302-a04a-2307e143071e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200505_apple_wwdc_2020_fejlesztoi_konferencia_idopont","timestamp":"2020. május. 05. 20:15","title":"Bemondta az Apple, mikor tartják meg a netes WWDC fejlesztői konferenciát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19f852ed-552e-4c35-85d4-6bf5c88bb73c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kinyitottak a szakrendelők, viszont teszthez kötik az ellátást. Több embert is hazaküldtek a negatív lelet hiányában.","shortLead":"Kinyitottak a szakrendelők, viszont teszthez kötik az ellátást. Több embert is hazaküldtek a negatív lelet hiányában.","id":"20200504_Sokakat_hazakuldtek_a_szakrendelesekrol_mert_nem_volt_tesztjuk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19f852ed-552e-4c35-85d4-6bf5c88bb73c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d759ccd-e30e-480a-98d3-b90b653bd701","keywords":null,"link":"/itthon/20200504_Sokakat_hazakuldtek_a_szakrendelesekrol_mert_nem_volt_tesztjuk","timestamp":"2020. május. 04. 21:44","title":"Sokakat hazaküldtek a szakrendelésekről, mert nem volt tesztjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea9c025c-3a98-4d32-aeba-e7c776565533","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ki, ha nem Tom Cruise legyen az első színész, aki az űrben csinál filmet? Megtalálta a projekthez a megfelelő cimborát is. ","shortLead":"Ki, ha nem Tom Cruise legyen az első színész, aki az űrben csinál filmet? Megtalálta a projekthez a megfelelő cimborát...","id":"20200505_Tom_Cruise_a_vilagurben_szeretne_uj_mozifilmet_forgatni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea9c025c-3a98-4d32-aeba-e7c776565533&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17b0bdb4-eb4e-45c6-9b0b-9eb239084276","keywords":null,"link":"/kultura/20200505_Tom_Cruise_a_vilagurben_szeretne_uj_mozifilmet_forgatni","timestamp":"2020. május. 05. 10:15","title":"Tom Cruise a világűrben szeretne új mozifilmet forgatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4810d862-4f48-4a97-8a17-cc2b325028e4","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Litkai Gergely tanár úr, a \"liberális hókusz-pókuszokba belebonyolódó fásult pedagógiai elit\" tagja, türelmes Viktorkával (Kovács András Péter). De lesz-e ebből egyáltalán válasz? Megtudjuk-e valaha is az eredményt? A veszélyhelyzet előtti utolsó nyilvános Duma Aktuál előadáson készült felvétel tanulságokat tartogat nem csak érettségizőknek, hanem mindenkinek, aki igazán meg akarja érteni a politikát.","shortLead":"Litkai Gergely tanár úr, a \"liberális hókusz-pókuszokba belebonyolódó fásult pedagógiai elit\" tagja, türelmes...","id":"20200504_Duma_Aktual_Orban_Viktor_felel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4810d862-4f48-4a97-8a17-cc2b325028e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4eb9c35-e8f5-4af7-82a7-7e385b0f780b","keywords":null,"link":"/360/20200504_Duma_Aktual_Orban_Viktor_felel","timestamp":"2020. május. 04. 19:30","title":"Duma Aktuál - Orbán Viktor felel matekból: Mennyi 6+4? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6400eecd-8adf-4fe6-9626-53fb08070f1b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szél Bernadett független országgyűlési képviselő szerint ilyen helyzetben is alkotmányos alapjoga véleményt nyilvánítani, érdekes bírósági tárgyalásra számít.","shortLead":"Szél Bernadett független országgyűlési képviselő szerint ilyen helyzetben is alkotmányos alapjoga véleményt...","id":"20200504_Hadhazyt_megallitottak_a_rendorok_hogy_miert_dudal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6400eecd-8adf-4fe6-9626-53fb08070f1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f95380c0-ff6a-4f5b-963b-41dafdab6453","keywords":null,"link":"/itthon/20200504_Hadhazyt_megallitottak_a_rendorok_hogy_miert_dudal","timestamp":"2020. május. 04. 18:52","title":"Hadházyt csak megállították, Szélt fel is jelentették a rendőrök a dudálós tüntetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]