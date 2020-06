Június 11-től kezdve minden héten egy európai roma színházi előadást mutat be a Független Színház.

A világ egyetlen nemzetközi roma színházi fesztiválját évek óta a színház szervezi. A jelenlegi helyzethez igazodva egyedülálló módon a bemutatott előadások felvételeit elérhetővé teszi saját videómegosztó portálján.

Bár több mint 100 éve működnek Európában roma színházak, társulatok, szinte alig akad alkalom, hogy megismerjük őket. A sorozat a brit travellerek világától a spanyol polgárháború roma hősnőin, és a jelenkori olasz táborok lakóin keresztül a nem mindennapi kihívásokkal szembenéző romániai fiatalokig a földrész számos, alig ismert arcát és sorsát mutatja be a nézők számára.

„A történeteken keresztül számos ismeretet nyerhetünk Európa eltérő társadalmainak múltjára és jelenére vonatkozóan. Ha megtaláljuk a másikban és saját magunkban is a hőst, végre megérthetjük egymást és képesnek érezhetjük magunkat arra, hogy alakítsuk a világunkat. A roma színház a kulturális örökség részeként fontos szereppel bír” – mondta a sorozatról Balogh Rodrigó, a színház művészeti vezetője. A színház idén októberben ismét megrendezi a IV. Roma Hősök Nemzetközi Színházi Fesztivált. Az évek során összegyűjtött színdarabokból és felvételekből pedig jövőre digitális archívumot is létrehoznak, hogy a jövő generációja számára is elérhetőek legyenek a roma színház értékei.

"Az, hogy valaki másképp él, még mindig nem elfogadható" „Az egyik felem román, a másik - a jobbik részem - cigány. Ezzel szoktam heccelni a rasszistákat" - indítja előadását Mihaela Drăgan az I. Nemzetközi Roma Storytelling Fesztiválon.

Az előadások eredeti nyelven, magyar, illetve angol nyelven lesznek elérhetőek. A sorozat első része, Richard O’Neill – A legnehezebb szó című drámája 2020. június 11-én 21:00 órakor kerül fel a színház YouTube-csatornájára, és egy hétig lesz elérhető. Az utána következők bemutatók:

Mihaela Drăgan - (A n)ő beszél, 2020. június 18.

Zdrava Kamenova, Kalin Angelov – Cigánykerekek, 2020. június 25.

Jaime E. Vicent Bohórquez, Sonia Carmona Tapia - Határtalan méltósággal, 2020. július 2.

Alex Fifea, David Schwartz – Nem láttál semmit!, 2020. július 9.

Michael Collins – Kulturális kérdés vagy sem?, 2020. július 16.

Sebastiano Spinella - A szél gyermekei, 2020. július 23.

Illés Márton – Kaméleonlány, 2020. július 30.

Giuvlipen Társulat- Ki ölte meg Szomna Grancsát?, 2020. augusztus 6.

Balogh Rodrigó – Selejtesek, 2020. augusztus 13.

Ara Art – ’…és megint pindral aludtunk”, 2020. augusztus 20.

František Balog - Paplan Roma, 2020. augusztus 27.