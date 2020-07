Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f312cf76-f91c-4d36-82f7-af4d68551e48","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Sem oktatási intézményekben, sem könyvtárakban nem lehetnek az új nemzetbiztonsági törvény szellemiségével ellentétes könyvek.","shortLead":"Sem oktatási intézményekben, sem könyvtárakban nem lehetnek az új nemzetbiztonsági törvény szellemiségével ellentétes...","id":"20200706_hongkong_konyvek_nemzetbiztonsagi_torveny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f312cf76-f91c-4d36-82f7-af4d68551e48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"123f9d0e-2ab9-43cd-b9ba-675b25a111b6","keywords":null,"link":"/vilag/20200706_hongkong_konyvek_nemzetbiztonsagi_torveny","timestamp":"2020. július. 06. 19:20","title":"Már elkezdték begyűjteni Hongkongban a \"felforgató\" könyveket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4641ae15-c5bb-4b60-8d23-0b743f01f4d0","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Peter Altmaier gazdasági miniszter a Bildnek beszélt arról, mikor indulhat be újra a növekedés.","shortLead":"Peter Altmaier gazdasági miniszter a Bildnek beszélt arról, mikor indulhat be újra a növekedés.","id":"20200705_Az_amerikai_jarvanyhelyzet_hathat_a_nemet_gazdasagra__interju","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4641ae15-c5bb-4b60-8d23-0b743f01f4d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdab285b-98bf-473f-91e0-0a2c69e861a6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200705_Az_amerikai_jarvanyhelyzet_hathat_a_nemet_gazdasagra__interju","timestamp":"2020. július. 05. 13:50","title":"Az amerikai járványhelyzettől függ, mi lesz a német gazdasággal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63a60ed0-5340-43f3-912d-d6b0c8a63dd4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hasonló arányban vannak azok is, akik saját bevallásuk szerint gyakrabban mosnak kezet, mint a járvány előtt.","shortLead":"Hasonló arányban vannak azok is, akik saját bevallásuk szerint gyakrabban mosnak kezet, mint a járvány előtt.","id":"20200706_ipsos_kutatas_arcmaszk_vakcina_magyar_lakossag_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=63a60ed0-5340-43f3-912d-d6b0c8a63dd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"febb0757-7fea-4f9a-b019-81bfd5d8e4a1","keywords":null,"link":"/itthon/20200706_ipsos_kutatas_arcmaszk_vakcina_magyar_lakossag_koronavirus","timestamp":"2020. július. 06. 21:20","title":"A magyar felnőttek háromnegyede még mindig viseli az arcmaszkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"662020dd-aea1-4bcf-ab24-65630a3a6c03","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csapatban és egyénileg is várja a nevezéseket a kínai Huawei az általa szervezett alkalmazásfejlesztő versenyen.","shortLead":"Csapatban és egyénileg is várja a nevezéseket a kínai Huawei az általa szervezett alkalmazásfejlesztő versenyen.","id":"20200706_huawei_appsup_appfejlesztes_alkalmazas_verseny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=662020dd-aea1-4bcf-ab24-65630a3a6c03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a523b7a8-0f3f-4e47-bb47-3ba1456a69ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20200706_huawei_appsup_appfejlesztes_alkalmazas_verseny","timestamp":"2020. július. 06. 19:03","title":"Van egy jó ötlete? A Huawei nemzetközi appfejlesztő versenyt hirdetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00f54c2b-ac06-4ddf-b514-b745221e3efd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Donald Trumptól vette át Boldog István az ötletet: minősítsék terrorszervezetnek az Antifát.","shortLead":"Donald Trumptól vette át Boldog István az ötletet: minősítsék terrorszervezetnek az Antifát.","id":"20200707_Boldog_Istvan_Antifa_betiltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00f54c2b-ac06-4ddf-b514-b745221e3efd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d351dc5-0290-4fe4-9441-4e100b32685f","keywords":null,"link":"/itthon/20200707_Boldog_Istvan_Antifa_betiltas","timestamp":"2020. július. 07. 08:06","title":"Boldog István az Antifa betiltását javasolta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd576a8b-9d4c-44f5-b386-58ed1c4e7154","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A színházak, a múzeumok, a képtárak, a zenei intézmények és a független mozik kaphatnak a pénzügyi mentőcsomagból.","shortLead":"A színházak, a múzeumok, a képtárak, a zenei intézmények és a független mozik kaphatnak a pénzügyi mentőcsomagból.","id":"20200706_nagy_britannia_szinhaz_kultura","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd576a8b-9d4c-44f5-b386-58ed1c4e7154&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f2b4aa3-ad0d-42d2-bcd2-d090aeed5889","keywords":null,"link":"/kultura/20200706_nagy_britannia_szinhaz_kultura","timestamp":"2020. július. 06. 07:15","title":"Másfél milliárd fonttal segíti a kulturális intézményeket a brit kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75398ab3-6714-4206-b5b1-1fe8669bd09a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 949 elemből álló Mindstorms-készlet a Lego egy különlegesebb játéka lesz: meg lehet vele tanulni kódolni.","shortLead":"A 949 elemből álló Mindstorms-készlet a Lego egy különlegesebb játéka lesz: meg lehet vele tanulni kódolni.","id":"20200706_kodolas_programozas_robotika_lego_mindstorms","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75398ab3-6714-4206-b5b1-1fe8669bd09a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a01546e8-fcd2-4a09-b5b4-69822622c9a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200706_kodolas_programozas_robotika_lego_mindstorms","timestamp":"2020. július. 06. 17:03","title":"Kódolást és robotikát tanító készletet ad ki Lego","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d904df9-3fc6-4929-bdf0-49fe7567a4f8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az 58 éves színész, Etan Hunt újabb küldetéséhez gyakorol, most, hogy végre megkapta az engedély a stáb a film forgatásához.","shortLead":"Az 58 éves színész, Etan Hunt újabb küldetéséhez gyakorol, most, hogy végre megkapta az engedély a stáb a film...","id":"20200706_Tom_Cruise__krosszmotorozik_a_Mission_Impossible_7_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d904df9-3fc6-4929-bdf0-49fe7567a4f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a67ba26-631b-4365-8860-b99aa4a5bd84","keywords":null,"link":"/cegauto/20200706_Tom_Cruise__krosszmotorozik_a_Mission_Impossible_7_miatt","timestamp":"2020. július. 07. 04:20","title":"Lelkesen csinálja a házi feladatát Tom Cruise – krosszmotorozik a Mission Impossible 7 miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]