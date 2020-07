Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2a975900-83e2-4479-b0c8-ad1c680262a1","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Orbán Viktor fegyverbe öltözött, és le akarja vetetni a napirendről a jogállamiság kérdését – írja a Frankfurter Allgemeine Zeitung.","shortLead":"Orbán Viktor fegyverbe öltözött, és le akarja vetetni a napirendről a jogállamiság kérdését – írja a Frankfurter...","id":"20200716_Keshegyig_megy_a_vita_Brusszelben_a_jogallamrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a975900-83e2-4479-b0c8-ad1c680262a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"114f7da9-4f92-4eb1-8c51-ee2de2b646e3","keywords":null,"link":"/360/20200716_Keshegyig_megy_a_vita_Brusszelben_a_jogallamrol","timestamp":"2020. július. 16. 07:30","title":"Késhegyig megy a vita Brüsszelben a jogállamról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d2e28aa-b2dd-4199-b8bd-3f7884905ef4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Számos zenész fakadt ki arra a felvetésre, hogy augusztus 15-e után ne lehessen koncertezni. Nagy Feró másképp látja.\r

\r

","shortLead":"Számos zenész fakadt ki arra a felvetésre, hogy augusztus 15-e után ne lehessen koncertezni. Nagy Feró másképp...","id":"20200715_Nagy_Fero_Nem_tehetjuk_meg_a_kozonseggel_hogy_veszelynek_tesszuk_ki_oket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d2e28aa-b2dd-4199-b8bd-3f7884905ef4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6eff3512-2ed3-4567-85aa-7b57429054d2","keywords":null,"link":"/elet/20200715_Nagy_Fero_Nem_tehetjuk_meg_a_kozonseggel_hogy_veszelynek_tesszuk_ki_oket","timestamp":"2020. július. 15. 09:14","title":"Nagy Feró: Nem tehetjük meg a közönséggel, hogy veszélynek tesszük ki őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dfdbedb-d76c-4152-8529-5b1c0a9bb2ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elkövető maga sétált be a rendőrségre.","shortLead":"Az elkövető maga sétált be a rendőrségre.","id":"20200716_Megolte_az_anyjat_egy_ferfi_Csorvason","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2dfdbedb-d76c-4152-8529-5b1c0a9bb2ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc0d413d-f118-484e-867e-c5b44f912f7a","keywords":null,"link":"/itthon/20200716_Megolte_az_anyjat_egy_ferfi_Csorvason","timestamp":"2020. július. 16. 21:39","title":"Megölte az anyját egy férfi Csorváson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f60b3376-7961-4469-8879-abe2144ef702","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szepesi Balázs a Mathias Corvinus Collegiumban folytatja. ","shortLead":"Szepesi Balázs a Mathias Corvinus Collegiumban folytatja. ","id":"20200715_Gazdasagfejlesztesert_felelos_allamtitkar_Szepesi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f60b3376-7961-4469-8879-abe2144ef702&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b3f4eea-4272-4d5a-b7f2-19e3c58046a1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200715_Gazdasagfejlesztesert_felelos_allamtitkar_Szepesi","timestamp":"2020. július. 15. 08:09","title":"Távozott az ITM-ből a gazdaságfejlesztésért felelős helyettes államtitkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"952e0049-0159-4272-a0fc-b06386f10cf1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy pomázi és egy békéscsabai iskoláról van szó. Az iskolaőrt kérő összes intézményt térképre tettük, amiről az látszik, hogy Északkelet-Magyarországon viszonylag sok, a Viharsarokban feltűnően kevés iskola igényelt őrt.\r

\r

","shortLead":"Egy pomázi és egy békéscsabai iskoláról van szó. Az iskolaőrt kérő összes intézményt térképre tettük, amiről...","id":"20200715_Rendoriskolak_is_kertek_iskolaoroket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=952e0049-0159-4272-a0fc-b06386f10cf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7b35326-b7da-43c8-b5ad-8ddb4ef94c5c","keywords":null,"link":"/itthon/20200715_Rendoriskolak_is_kertek_iskolaoroket","timestamp":"2020. július. 15. 16:05","title":"Rendészeti középiskolák is kértek iskolaőröket - térképen az intézmények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95a9f8d8-aa1d-413f-a22d-af2ec6ee7bc5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Évszázados hagyományt gondoltak újra a PET Kupa szervezői. A céljuk az, hogy jó példát mutassanak más országoknak is a hulladék helybeni hasznosítására.","shortLead":"Évszázados hagyományt gondoltak újra a PET Kupa szervezői. A céljuk az, hogy jó példát mutassanak más országoknak is...","id":"20200715_A_Tiszaparti_Martelyon_bocsatottak_vizre_az_elso_ujrahasznositott_muanyagbol_keszult_ladikot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=95a9f8d8-aa1d-413f-a22d-af2ec6ee7bc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01a5a7ad-4a51-45e5-aeb2-b88187ba9d31","keywords":null,"link":"/zhvg/20200715_A_Tiszaparti_Martelyon_bocsatottak_vizre_az_elso_ujrahasznositott_muanyagbol_keszult_ladikot","timestamp":"2020. július. 15. 15:09","title":"A folyón összeszedett hulladékból építettek ladikot a Tiszán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc99bb34-42b2-4648-a0ce-0e9b03c90a3e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Évente mintegy 9 millió autót gyártó cégcsoport lesz a francia-olasz-amerikai-német márkákat tömörítő óriásvállalat.","shortLead":"Évente mintegy 9 millió autót gyártó cégcsoport lesz a francia-olasz-amerikai-német márkákat tömörítő óriásvállalat.","id":"20200717_Stellantis_neven_alakul_meg_a_vilag_negyedik_legnagyobb_autoipari_csoportja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc99bb34-42b2-4648-a0ce-0e9b03c90a3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9df69e5-b37c-4f96-80c4-cdf41a8051c3","keywords":null,"link":"/cegauto/20200717_Stellantis_neven_alakul_meg_a_vilag_negyedik_legnagyobb_autoipari_csoportja","timestamp":"2020. július. 17. 07:33","title":"Stellantis néven alakul meg a világ negyedik legnagyobb autóipari csoportja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71c07bcf-fb19-48c4-ae88-6a3b6b4ed83b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az NROL-129 jelű küldetés keretében több műholdat is pályára állított az Egyesült Államok. Azt azonban, hogy miért tették ezt, titok.","shortLead":"Az NROL-129 jelű küldetés keretében több műholdat is pályára állított az Egyesült Államok. Azt azonban, hogy miért...","id":"20200716_egyesult_allamok_muhold_hirszerzes_kemmuhold_nrol_129","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=71c07bcf-fb19-48c4-ae88-6a3b6b4ed83b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46bf1f81-ab4d-4d01-9c75-0bfdcc5e4fdd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200716_egyesult_allamok_muhold_hirszerzes_kemmuhold_nrol_129","timestamp":"2020. július. 16. 13:03","title":"Amerika pályára állított négy kisebb műholdat, de titkolják, miért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]