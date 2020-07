Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"efff73ff-424c-4d9d-b510-cdd8fd67293b","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az amerikai színésznő 57 éves volt.","shortLead":"Az amerikai színésznő 57 éves volt.","id":"20200713_Kelly_Preston_szineszno_John_Travolta_","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=efff73ff-424c-4d9d-b510-cdd8fd67293b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c41dba93-ff62-4366-a256-c8ebe9e851ea","keywords":null,"link":"/kultura/20200713_Kelly_Preston_szineszno_John_Travolta_","timestamp":"2020. július. 13. 08:17","title":"Meghalt Kelly Preston, John Travolta felesége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30083dff-1d5b-4e0d-adb9-e76c549fce34","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nagy csökkenés már tavaly is látható volt.","shortLead":"A nagy csökkenés már tavaly is látható volt.","id":"20200713_Lopas_Rablas_Magyarorszag_karanten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30083dff-1d5b-4e0d-adb9-e76c549fce34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fc979df-2340-4457-bf68-b78c83f559bb","keywords":null,"link":"/itthon/20200713_Lopas_Rablas_Magyarorszag_karanten","timestamp":"2020. július. 13. 10:30","title":"Nagyot csökkent a lopások száma Magyarországon, de nem a karantén miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"833c7f98-67dc-431c-9c32-653360d18f8e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mostantól 31 ország Play áruházában keresgélhetünk a filmek, alkalmazások, zenék és könyvek között, letölteni azonban egyelőre egyiket sem tudjuk.","shortLead":"Mostantól 31 ország Play áruházában keresgélhetünk a filmek, alkalmazások, zenék és könyvek között, letölteni azonban...","id":"20200714_google_play_aruhaz_androidos_alkalmazas_egt_europai_gazdasagi_terseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=833c7f98-67dc-431c-9c32-653360d18f8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49502351-8e9e-4633-a726-be2f025172da","keywords":null,"link":"/tudomany/20200714_google_play_aruhaz_androidos_alkalmazas_egt_europai_gazdasagi_terseg","timestamp":"2020. július. 14. 15:03","title":"Feloldott egy tiltást a Google, más országok Play áruházában is böngészhetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb64cd13-e8ac-4f95-8b04-ef10af088c3f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tizenharmadik alkalommal bukkant földgázra Pakisztánban a magyar olajipari vállalat.","shortLead":"Tizenharmadik alkalommal bukkant földgázra Pakisztánban a magyar olajipari vállalat.","id":"20200714_gaz_kondenzatum_pakisztan_mol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb64cd13-e8ac-4f95-8b04-ef10af088c3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2f89e96-c8c8-461f-9b1f-6fc32a3a1fa5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200714_gaz_kondenzatum_pakisztan_mol","timestamp":"2020. július. 14. 09:05","title":"Gázt talált a Mol Pakisztánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f964ad90-81f1-4e40-a0ef-12e743db3fa2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum és a Márki-Zay Péterhez tartozó MMM aktivistái gyűjtik a nemzeti konzultációs íveket. A kitelepüléseiken azonban rendre ott vannak a Fidesz és a Fidelitas aktivistái is.","shortLead":"A Momentum és a Márki-Zay Péterhez tartozó MMM aktivistái gyűjtik a nemzeti konzultációs íveket. A kitelepüléseiken...","id":"20200714_A_Fidesz_aktivistai_kovetik_a_remhirterjesztes_miatt_rabositott_gyulai_ellenzeki_aktivistat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f964ad90-81f1-4e40-a0ef-12e743db3fa2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"854ce08d-490c-4ae2-b55e-39ebb55cafa9","keywords":null,"link":"/itthon/20200714_A_Fidesz_aktivistai_kovetik_a_remhirterjesztes_miatt_rabositott_gyulai_ellenzeki_aktivistat","timestamp":"2020. július. 14. 09:25","title":"Mindenhol a Fidesz aktivistái várják a rémhírterjesztés miatt rabosított gyulai ellenzékit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4adc5a48-8b48-45ad-8f73-320245cfc713","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Javítaná a német–magyar viszonyt a CDU-elnök, aki Benkő Tibor honvédelmi miniszterrel is megbeszéléseket folytat majd.","shortLead":"Javítaná a német–magyar viszonyt a CDU-elnök, aki Benkő Tibor honvédelmi miniszterrel is megbeszéléseket folytat majd.","id":"20200713_krampkarrenbauer_magyarorszag_latogatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4adc5a48-8b48-45ad-8f73-320245cfc713&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2a6e357-0662-4b17-b244-ee9d4e54fc71","keywords":null,"link":"/itthon/20200713_krampkarrenbauer_magyarorszag_latogatas","timestamp":"2020. július. 13. 09:39","title":"Magyarországon tárgyal csütörtökön Orbán és a CDU elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a946562a-1ec8-4bc4-ab48-64a060a29b39","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Betiltanák az Egyesült Államokban a TikTok alkalmazást, kérdés viszont, mit szólnának ehhez a felhasználók. Az app ugyanis egyértelmű népszerűségi éllovas.","shortLead":"Betiltanák az Egyesült Államokban a TikTok alkalmazást, kérdés viszont, mit szólnának ehhez a felhasználók. Az app...","id":"20200714_sensor_tower_a_legnepszerubb_mobil_appok_2020_junius","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a946562a-1ec8-4bc4-ab48-64a060a29b39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e78a874a-01eb-4f2b-ae38-614fdb68af7b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200714_sensor_tower_a_legnepszerubb_mobil_appok_2020_junius","timestamp":"2020. július. 14. 11:33","title":"Ezeket az appokat tölti mindenki mostanában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faad4ae1-edcc-44c5-a1f3-f74a3eb8eb83","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több aktív fertőzöttet tartanak nyilván most az országban, mint a járvány során eddig bármikor.

","shortLead":"Több aktív fertőzöttet tartanak nyilván most az országban, mint a járvány során eddig bármikor.

","id":"20200713_gorogorszag_turizmus_koronavirus_jarvany_fertozes_szigoritas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=faad4ae1-edcc-44c5-a1f3-f74a3eb8eb83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"004fe7e4-46c2-4b63-af47-250ceec583ec","keywords":null,"link":"/elet/20200713_gorogorszag_turizmus_koronavirus_jarvany_fertozes_szigoritas","timestamp":"2020. július. 13. 16:23","title":"Megugrott a fertőzések száma, már ma szigoríthat Görögország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]