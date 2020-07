Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"973c87e5-1420-491c-b0fb-53994f3ad253","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Az Apple javára született döntés az EU számára elzárt egy utat a multik adóztatásához, de Brüsszel más módszerrel is megpróbálhat fellépni az adóparadicsom jellegű tagállamok ellen, beleértve Magyarországot is.","shortLead":"Az Apple javára született döntés az EU számára elzárt egy utat a multik adóztatásához, de Brüsszel más módszerrel is...","id":"20200722_Apple_kontra_EU__Multik_adoztatasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=973c87e5-1420-491c-b0fb-53994f3ad253&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef4ddbee-d7dd-435c-8fd7-38be2c7e06ec","keywords":null,"link":"/360/20200722_Apple_kontra_EU__Multik_adoztatasa","timestamp":"2020. július. 22. 16:30","title":"Az adóparadicsomoknak is jól jött az Apple gigabírságának visszavonása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcaece2e-dce7-43d6-bb8d-c0bfe5db6e79","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az Architizer A+ Award döntőjébe jutott a Binn. A műtárgy Budapest több terén is megtalálható már.","shortLead":"Az Architizer A+ Award döntőjébe jutott a Binn. Velencei Nemzetközi Filmfesztivál Giornate degli Autori versenyprogramjába.","shortLead":"Meghívták a magyar rendező második nagyjátékfilmjét a 77. Bozóki András szerint így nemcsak a zenészek juthatnának fellépési lehetőséghez, hanem kiszolgálhatnák a kormány propagandacéljait is.","shortLead":"Mivel a sport is a kultúra része és a foci is művészet, a járványveszély alatt együtt kellene szerepeltetni...","id":"20200723_Bozoki_Andras_Induljon_Maga_Zoltan_Program_a_stadionokban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c804caf1-6898-45f6-9686-1a2c34839add&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd7c9f27-ba5f-4bb3-aaa8-18e450a67040","keywords":null,"link":"/360/20200723_Bozoki_Andras_Induljon_Maga_Zoltan_Program_a_stadionokban","timestamp":"2020. július. 24. 09:15","title":"Bozóki András: Induljon Mága Zoltán Program a stadionokban!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"050c8420-e00f-47bd-824b-8fa12eb95135","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A turisták egyre súlyosabbak, így pedig egyre nehezebb volt a gondolákat irányítani. Az új szabályok némelyike egyúttal a szakma kiváltságait is védi.","shortLead":"A turisták egyre súlyosabbak, így pedig egyre nehezebb volt a gondolákat irányítani. De az sem derült ki, működik-e egyáltalán a gép.","shortLead":"Korábban Orbán Viktor személyesen látogatta meg az üzemet. Ezt viszont nem Amerika küldte fel, hanem Kína.","shortLead":"Az emírségek szondája után újabb űrbéli eszköz indult a vörös bolygóra. Ezt viszont nem Amerika küldte fel, hanem Kína.","id":"20200723_kina_mars_szonda_tienven_1","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54dea416-0f76-43a8-b70c-bd32cae8bc6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0f79040-d73c-4743-8f66-13ad65e43278","keywords":null,"link":"/tudomany/20200723_kina_mars_szonda_tienven_1","timestamp":"2020. július. 23. 10:03","title":"Kína is elindult, hogy meghódítsa a Marsot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]