[{"available":true,"c_guid":"7027d194-63e9-4d39-8f5c-aa151b998042","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Index újságírói után a programozók is lelépnek.","shortLead":"Az Index újságírói után a programozók is lelépnek.","id":"20200814_A_fejlesztok_tobbsege_is_felmondott_az_Indamedianal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7027d194-63e9-4d39-8f5c-aa151b998042&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c57cfddb-3fe3-43a2-8869-1485f53aba17","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200814_A_fejlesztok_tobbsege_is_felmondott_az_Indamedianal","timestamp":"2020. augusztus. 14. 10:19","title":"Az Indexen dolgozó fejlesztők többsége is felmondott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"548a053a-0e47-4b47-bb66-659a443ac3da","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A blokk biztonsága nem volt és most sincs veszélyeztetve a szakemberek szerint.","shortLead":"A blokk biztonsága nem volt és most sincs veszélyeztetve a szakemberek szerint.","id":"20200813_paksi_atomeromu_4_es_blokk_meghibasodas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=548a053a-0e47-4b47-bb66-659a443ac3da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6132d28d-abda-4f8c-9bbd-67a1342d126c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200813_paksi_atomeromu_4_es_blokk_meghibasodas","timestamp":"2020. augusztus. 13. 08:53","title":"Meghibásodás miatt leállt a Paksi Atomerőmű 4. blokkja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2761a53b-161f-4c11-a829-01d069561f49","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kuratórium szerint a díjat az kapja, aki \"életével és tevékenységével is példát tud mutatni az egész magyar társadalomnak”.

","shortLead":"A kuratórium szerint a díjat az kapja, aki \"életével és tevékenységével is példát tud mutatni az egész magyar...","id":"20200814_Allamalapito_Szent_Istvanemlekerem_Muller_Cecilia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2761a53b-161f-4c11-a829-01d069561f49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46b69705-7f0d-404b-a4fc-bb69a6a36e97","keywords":null,"link":"/itthon/20200814_Allamalapito_Szent_Istvanemlekerem_Muller_Cecilia","timestamp":"2020. augusztus. 14. 10:51","title":"Államalapító Szent István-emlékérmet kap Müller Cecília","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6e9f6a7-82ef-42f4-a2d7-a8539f692b04","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminiszter szerint olyan EU-s döntések kellenek, amik nem lehetetlenítik el Fehéroroszország és az Európai Unió jövőbeli kapcsolatépítését.","shortLead":"A külügyminiszter szerint olyan EU-s döntések kellenek, amik nem lehetetlenítik el Fehéroroszország és az Európai Unió...","id":"20200813_Szijjarto_Feheroroszorszag_keleti_partnerseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6e9f6a7-82ef-42f4-a2d7-a8539f692b04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3b08df3-b5b4-408c-8106-ffd44ad15d1f","keywords":null,"link":"/itthon/20200813_Szijjarto_Feheroroszorszag_keleti_partnerseg","timestamp":"2020. augusztus. 13. 12:11","title":"Szijjártó megszólalt Fehéroroszországról: A keleti partnerséget félti az EU döntéseitől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d09d584-5b82-4072-a473-bdca40013910","c_author":"Nissan","category":"brandcontent","description":"A belső égésű motorok mellett ma már ott vannak a hibrid és teljesen elektromos járművek, na meg a rengeteg elektronikus kütyü és vezetőtámogató rendszer, hogy az ember csak kapkodja a fejét, ha szétnéz az autószalonok kínálatában. De mi alapján és hogyan válasszunk autót, ha számunkra a család, a környezetvédelem, a stílus vagy épp a megbízhatóság az első? Az alábbiakban adunk néhány tanácsot a különféle csoportokba sorolható sofőrök számára. ","shortLead":"A belső égésű motorok mellett ma már ott vannak a hibrid és teljesen elektromos járművek, na meg a rengeteg...","id":"20200813_Melyik_az_onhoz_leginkabb_passzolo_auto_Nissan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d09d584-5b82-4072-a473-bdca40013910&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"031b435c-a58e-4900-b45a-c8c20b4e2ec3","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200813_Melyik_az_onhoz_leginkabb_passzolo_auto_Nissan","timestamp":"2020. augusztus. 13. 11:30","title":"Gyors, takarékos vagy környezettudatos: melyik az Önhöz leginkább passzoló autó?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2db842d5-1c22-4fa5-b8bd-893400c05a69","c_author":"HVG","category":"360","description":"Új céget hozott létre Szetlik Gergő, amely fő tevékenysége szerint videóterjesztéssel foglalkozik majd. ","shortLead":"Új céget hozott létre Szetlik Gergő, amely fő tevékenysége szerint videóterjesztéssel foglalkozik majd. ","id":"202033_mindflix_tudatos_jelenlet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2db842d5-1c22-4fa5-b8bd-893400c05a69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ebb34e1-74ed-4d6a-9c96-7583d3ca7502","keywords":null,"link":"/360/202033_mindflix_tudatos_jelenlet","timestamp":"2020. augusztus. 14. 10:15","title":"Mindfulness-céget alapított Habony Árpád unokatestvére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05ec4bb8-36cb-4ce9-bb3a-2ebbffd89a88","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A látványos, nagy hagyományú élő események, mint a kikiáltók vezetésével zajló oldtimer-aukciók is átalakulhatnak hosszabb távon a koronavírus-járvány következtében. ","shortLead":"A látványos, nagy hagyományú élő események, mint a kikiáltók vezetésével zajló oldtimer-aukciók is átalakulhatnak...","id":"20200814_Egy_1966os_Ferrari_lett_a_legdragabb_online_aukcion_eladott_auto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05ec4bb8-36cb-4ce9-bb3a-2ebbffd89a88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ab10474-03b2-4493-8cb9-40cab4fe4739","keywords":null,"link":"/cegauto/20200814_Egy_1966os_Ferrari_lett_a_legdragabb_online_aukcion_eladott_auto","timestamp":"2020. augusztus. 14. 15:46","title":"Egy 1966-os Ferrari lett a legdrágább, online aukción eladott autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b636c52-ef19-4b08-af12-39d5e068ab21","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ első kijelző alatti kamerát tartalmazó telefonjaként emlegették a Xiaomi Mi 10 Ultrát a kiszivárogtatások, azonban – sokak csalódására – megmaradt a kameralyuk. A fotózási/videózási teljesítményét illetően viszont van ok az elismerésre.","shortLead":"A világ első kijelző alatti kamerát tartalmazó telefonjaként emlegették a Xiaomi Mi 10 Ultrát a kiszivárogtatások...","id":"20200814_xiaomi_mi10_ultra_legjobb_okostelefonos_kamera_dxomark","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b636c52-ef19-4b08-af12-39d5e068ab21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a66fb79-dad2-4dcb-a8ce-317f7b7425e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200814_xiaomi_mi10_ultra_legjobb_okostelefonos_kamera_dxomark","timestamp":"2020. augusztus. 14. 08:03","title":"Most ezzel a telefonnal lehet a legjobb fotókat csinálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]