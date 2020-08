Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5549c1b0-44f3-4e89-9777-11f05840940a","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Eredeti kiadásának huszadik évfordulóján újra megjelenik a Linkin Park debütáló lemeze, a Hybrid Theory. A nu metál zenekartól több különlegesség mellett egy eddig soha nem hallott felvétel is felkerül a kiadványra.","shortLead":"Eredeti kiadásának huszadik évfordulóján újra megjelenik a Linkin Park debütáló lemeze, a Hybrid Theory. A nu metál...","id":"20200816_Ujra_kiadjak_a_Linkin_Park_legelso_lemezet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5549c1b0-44f3-4e89-9777-11f05840940a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"860b82ea-f606-4848-b3af-dce680231963","keywords":null,"link":"/kultura/20200816_Ujra_kiadjak_a_Linkin_Park_legelso_lemezet","timestamp":"2020. augusztus. 16. 14:44","title":"Újra kiadják a Linkin Park legelső lemezét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b462ab5-f771-4e83-8e4d-45394d4b249e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még Indexként neveztek, de más néven és “Távozó Indexesek” feliratú pólóban álltak pályára egy amatőr focikupán.","shortLead":"Még Indexként neveztek, de más néven és “Távozó Indexesek” feliratú pólóban álltak pályára egy amatőr focikupán.","id":"20200815_tavozo_indexesek_Index_focicsapat_amator_kupa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b462ab5-f771-4e83-8e4d-45394d4b249e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4645ca8a-e063-475b-906a-6b6f02045149","keywords":null,"link":"/itthon/20200815_tavozo_indexesek_Index_focicsapat_amator_kupa","timestamp":"2020. augusztus. 15. 15:33","title":"Átnevezte magát az amatőr indexes focicsapat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ab5970c-6a70-41f9-a62d-b04da4762f99","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A Magyarországon élő, külföldi versenyről visszatérő sportoló a sporttelepen is töltheti a kötelező karantént, és közben edzhet – mondja ki egy szombaton megjelent kormányrendelet.","shortLead":"A Magyarországon élő, külföldi versenyről visszatérő sportoló a sporttelepen is töltheti a kötelező karantént, és...","id":"20200815_Kiveteles_utazasi_szabalyok_a_sportoloknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ab5970c-6a70-41f9-a62d-b04da4762f99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48fea721-64b9-4e89-b919-e28342c155de","keywords":null,"link":"/itthon/20200815_Kiveteles_utazasi_szabalyok_a_sportoloknak","timestamp":"2020. augusztus. 15. 13:18","title":"Kivételes utazási szabályokat kapnak a sportolók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9251afb4-1904-410c-9583-86fd2ef8e377","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2017-es adatok szerint az Európai Unión belül nálunk halnak meg a 75 év alatti korosztályból a legtöbben olyan betegségekben, amelyek egyébként megelőzhetők vagy gyógyíthatók lettek volna, ha időben kezelik azokat. ","shortLead":"2017-es adatok szerint az Európai Unión belül nálunk halnak meg a 75 év alatti korosztályból a legtöbben olyan...","id":"20200816_Magyarorszag_halalos_betegseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9251afb4-1904-410c-9583-86fd2ef8e377&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8339bc2-4e33-469b-ba6f-acaf8ac01f8c","keywords":null,"link":"/itthon/20200816_Magyarorszag_halalos_betegseg","timestamp":"2020. augusztus. 16. 11:10","title":"Magyarországon haltak meg a legtöbben olyan betegségben, amit meg lehetett volna előzni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcd66cb0-003a-41c4-8889-d1470c632eac","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Orosz hivatali partnerével, Vlagyimir Putyinnal akar tárgyalni Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök.","shortLead":"Orosz hivatali partnerével, Vlagyimir Putyinnal akar tárgyalni Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök.","id":"20200815_Mar_nyilvanosan_is_Putyin_segitseget_keri_Lukasenka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bcd66cb0-003a-41c4-8889-d1470c632eac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6967e83c-efac-46fd-925a-0acce7d144d6","keywords":null,"link":"/vilag/20200815_Mar_nyilvanosan_is_Putyin_segitseget_keri_Lukasenka","timestamp":"2020. augusztus. 15. 12:49","title":"Már nyilvánosan is Putyin segítségét kéri Lukasenka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fb5bde7-a9e4-43f8-b40a-fb640d04fdbe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Változást észleltek a siklóernyősök a mentési protokollban. Hivatalos értesítést ugyan nem kaptak róla, de azt tapasztalják, hogy a katasztrófavédelem már nem küld helikpotereket fán akadt ernyősökhöz, amióta halálos kimenetelű balesettel végződött egy helikopteres mentés a Vértesben. Azóta három hasonló eset volt, helikopter nélkül is lehozták őket.\r

\r

","shortLead":"Változást észleltek a siklóernyősök a mentési protokollban. Hivatalos értesítést ugyan nem kaptak róla, de azt...","id":"20200815_halalos_sikloernyos_baleset_mentesi_protokoll_katasztrofavedelem_katonai_helikopter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4fb5bde7-a9e4-43f8-b40a-fb640d04fdbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47e176f9-7b95-491d-b469-2e6cf70686ae","keywords":null,"link":"/itthon/20200815_halalos_sikloernyos_baleset_mentesi_protokoll_katasztrofavedelem_katonai_helikopter","timestamp":"2020. augusztus. 15. 13:34","title":"Már nem küldenek helikoptert a fán akadt siklóernyősökhöz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e802820-9612-4f1f-a58d-ce31e3d46dfb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Többféle chipkészletet is használnak telefonjaikban a gyártók. A neves benchmark platform méréseiből kiderül, melyek közülük a legerősebbek.","shortLead":"Többféle chipkészletet is használnak telefonjaikban a gyártók. A neves benchmark platform méréseiből kiderül, melyek...","id":"20200816_antutu_benchmark_legerosebb_chipkeszketek_2020_elso_felev","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e802820-9612-4f1f-a58d-ce31e3d46dfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d0ba644-67c6-4946-b895-8c97fe0cc466","keywords":null,"link":"/tudomany/20200816_antutu_benchmark_legerosebb_chipkeszketek_2020_elso_felev","timestamp":"2020. augusztus. 16. 08:03","title":"Melyik okostelefonos chipek most a leggyorsabbak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63a0e4b2-dc58-4867-9647-7aae88d424af","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A négynapos munkahét bevezetésével előzné meg a tömeges munkahelyvesztést a német feldolgozóiparban az IG Metall szakszervezet elnöke.","shortLead":"A négynapos munkahét bevezetésével előzné meg a tömeges munkahelyvesztést a német feldolgozóiparban az IG Metall...","id":"20200815_Ezuttal_Nemetorszagban_dobtak_be_a_negynapos_munkahet_otletet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=63a0e4b2-dc58-4867-9647-7aae88d424af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22c20ad5-86cc-4dfb-a5d0-e3e020ede866","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200815_Ezuttal_Nemetorszagban_dobtak_be_a_negynapos_munkahet_otletet","timestamp":"2020. augusztus. 15. 16:47","title":"Ezúttal Németországban dobták be a négynapos munkahét ötletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]