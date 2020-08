Rövid betegség után váratlanul elhunyt Ben Cross brit színész, akinek az egyik legismertebb szerepe volt a sportoló Harold Abrahamsé az 1981-es Tűzszekerek című filmben.

A színész nemrég fejezte be a The Devil's Light című horrorfilm forgatását, és főszereplője a még idén mozikba kerülő Last Letter From Your Lover című romantikus drámának.

Ben Cross 1947-ben született egy londoni munkásosztálybeli katolikus családba. 1977-ben kapta meg az első rövid filmszerepét Sean Connery és Michael Caine mellett A híd túl messze van című filmben. Ugyanebben az évben tagja lett a Royal Shakespeare Companynak.

A hírnevet Billy Flynn szerepe hozta meg neki az 1978-as Chicagóban.

A legnagyobb sikert pedig a négy Oscar-díjas Tűzszekerekkel érte el.