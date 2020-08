Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f9a57249-4510-44b5-9c8b-0405085d43b6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szerencsétlenül járt gyalogos állapotáról nincs hír.","shortLead":"A szerencsétlenül járt gyalogos állapotáról nincs hír.","id":"20200822_baleset_godolloi_hev","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f9a57249-4510-44b5-9c8b-0405085d43b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00d4606c-7f83-4d75-a62b-82495a70ac3b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200822_baleset_godolloi_hev","timestamp":"2020. augusztus. 22. 17:45","title":"Elsodort egy embert a gödöllői HÉV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51bc540a-50ed-44b7-92cf-8b2aa8cbecb3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Világszerte milliók halhatnak meg amiatt a közeljövőben, hogy a koronavírus okozta helyzetben nem jutnak fontos egészségügyi ellátáshoz – mondta Bill Gates a The Economistnak adott interjúban.","shortLead":"Világszerte milliók halhatnak meg amiatt a közeljövőben, hogy a koronavírus okozta helyzetben nem jutnak fontos...","id":"20200824_bill_gates_koronavirus_egeszsegugy_korhaz_ellatas_fertozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51bc540a-50ed-44b7-92cf-8b2aa8cbecb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c3817e7-d093-49ac-a248-5024781ecf72","keywords":null,"link":"/tudomany/20200824_bill_gates_koronavirus_egeszsegugy_korhaz_ellatas_fertozott","timestamp":"2020. augusztus. 24. 08:03","title":"Bill Gates a koronavírusról: akik nem fertőződnek meg, azok is életveszélybe kerülhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c007f9-eb2b-4ef0-8e1d-480d0bb9a623","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A kutatókat is meglepte az eredmény.","shortLead":"A kutatókat is meglepte az eredmény.","id":"20200823_28_billio_tonna_jeg_tunt_el_a_Fold_felszinerol_az_utobbi_csaknem_30_evben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5c007f9-eb2b-4ef0-8e1d-480d0bb9a623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bf8f74b-fe60-47b8-b704-09c198d79bf8","keywords":null,"link":"/zhvg/20200823_28_billio_tonna_jeg_tunt_el_a_Fold_felszinerol_az_utobbi_csaknem_30_evben","timestamp":"2020. augusztus. 23. 10:27","title":"28 billió tonna jég tűnt el a Föld felszínéről az utóbbi csaknem 30 évben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fceec7e-27e4-4d3b-ba54-dabe8776b51c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ebben a hagyományos ajtók nélküli szabadidőautóban feltehetően már az 50-es tempó is száguldásnak érződik.","shortLead":"Ebben a hagyományos ajtók nélküli szabadidőautóban feltehetően már az 50-es tempó is száguldásnak érződik.","id":"20200824_cipzaros_ajtoval_szinte_uj_allapotban_csabit_vasarlasra_ez_a_26_eves_mini_moke","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fceec7e-27e4-4d3b-ba54-dabe8776b51c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00c352e4-49c9-4d1a-a228-8314bcc97d06","keywords":null,"link":"/cegauto/20200824_cipzaros_ajtoval_szinte_uj_allapotban_csabit_vasarlasra_ez_a_26_eves_mini_moke","timestamp":"2020. augusztus. 24. 06:41","title":"Cipzáros ajtóval, szinte új állapotban csábít vásárlásra ez a 26 éves Mini Moke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30b39e9f-9f67-4737-8229-ca1169a10300","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Alekszej Navalnij állapota aggasztó, de túlélheti a mérgezést, igaz, hónapokig cselekvőképtelen marad - mondta az orosz ellenzéki politikus Németországba szállítását szervező alapítvány alapítója.","shortLead":"Alekszej Navalnij állapota aggasztó, de túlélheti a mérgezést, igaz, hónapokig cselekvőképtelen marad - mondta az orosz...","id":"20200824_navalnij_mergezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30b39e9f-9f67-4737-8229-ca1169a10300&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7925287a-d31d-4893-81c4-652e2053c02a","keywords":null,"link":"/vilag/20200824_navalnij_mergezes","timestamp":"2020. augusztus. 24. 05:53","title":"Túlélheti Navalnij a mérgezést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d481100f-eb95-4088-9ac1-f2d1744e8508","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy hete siklott ki egy tehervonat, az utasokat egy szakaszon pótlóbuszok vitték.","shortLead":"Egy hete siklott ki egy tehervonat, az utasokat egy szakaszon pótlóbuszok vitték.","id":"20200823_Vasarnap_delutantol_ismet_teljes_vonalon_jarnak_a_vonatok_Budapest_es_Pecs_kozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d481100f-eb95-4088-9ac1-f2d1744e8508&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee4d7bcb-a579-4c3c-a86e-20096d1d3b7b","keywords":null,"link":"/itthon/20200823_Vasarnap_delutantol_ismet_teljes_vonalon_jarnak_a_vonatok_Budapest_es_Pecs_kozott","timestamp":"2020. augusztus. 23. 12:43","title":"Vasárnap délutántól ismét teljes vonalon járnak a vonatok Budapest és Pécs között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miket feltételez önről a Google? Milyen adatok alapján látja pont azt a hirdetést egy weboldalon? A Google nemrég állt elő az Ads Transparency Spotlight nevű fejlesztésével, melynek használatához bővítmény szükséges.","shortLead":"Miket feltételez önről a Google? Milyen adatok alapján látja pont azt a hirdetést egy weboldalon? A Google nemrég állt...","id":"20200824_google_chrome_bongeszo_bovitmeny_ads_transparency_spotlight","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42b005bc-b154-4bef-9dc5-bd0107523c9a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200824_google_chrome_bongeszo_bovitmeny_ads_transparency_spotlight","timestamp":"2020. augusztus. 24. 12:03","title":"Aki felteszi ezt a bővítményt a Chrome-hoz, annak rejtett infókat is megmutat a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"155d9017-e00e-4723-be0c-fc19900b69c6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a közel 600 lóerős német terepjáró minden körülmények között megvédi a benne ülők életét.","shortLead":"Ez a közel 600 lóerős német terepjáró minden körülmények között megvédi a benne ülők életét.","id":"20200824_6_meternel_is_hosszabb_lett_ez_az_uj_golyoallo_mercedes_gosztaly","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=155d9017-e00e-4723-be0c-fc19900b69c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73157318-d8e5-46eb-94c6-bc42b395ffd0","keywords":null,"link":"/cegauto/20200824_6_meternel_is_hosszabb_lett_ez_az_uj_golyoallo_mercedes_gosztaly","timestamp":"2020. augusztus. 24. 11:21","title":"6 méternél is hosszabb lett ez az új golyóálló Mercedes G-osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]