Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9ab69469-11a1-43f7-8987-8a5d01bfc5b3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Idén az ötfős FGC Team képviseli Magyarországot a mérnök-feltaláló Dean Kamen által alapított, First Global Challenge 2020 nevű programozóversenyen.","shortLead":"Idén az ötfős FGC Team képviseli Magyarországot a mérnök-feltaláló Dean Kamen által alapított, First Global Challenge...","id":"20200902_fgc_team_hungary_first_global_challenge_programozas_robotika_verseny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ab69469-11a1-43f7-8987-8a5d01bfc5b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6368ba2f-4e93-40c4-b55d-b62b3bfacf31","keywords":null,"link":"/tudomany/20200902_fgc_team_hungary_first_global_challenge_programozas_robotika_verseny","timestamp":"2020. szeptember. 02. 15:38","title":"Magyar gimnazistákért izgulhatunk egy nemzetközi robotika- és programozóversenyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b630c83a-c89e-4078-a38c-aafebb8a00ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sajtóértesülés szerint egy tanár fertőzött, a teljes tanári kar karanténba került. ","shortLead":"Sajtóértesülés szerint egy tanár fertőzött, a teljes tanári kar karanténba került. ","id":"20200903_Fertozes_rendkivuli_szunet_es_digitalis_atallas_a_mohacsi_gimnaziumban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b630c83a-c89e-4078-a38c-aafebb8a00ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"826819c4-299f-4206-87b1-a907e06d8712","keywords":null,"link":"/itthon/20200903_Fertozes_rendkivuli_szunet_es_digitalis_atallas_a_mohacsi_gimnaziumban","timestamp":"2020. szeptember. 03. 12:07","title":"Koronavírus-fertőzés miatt digitális oktatásra állnak át a mohácsi gimnáziumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13239f57-6724-4514-b2c4-b00a3d6d586e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyon beindult a OnePlus: ha igazak a hírek, akkor egymás után küldi piacra az újabb és újabb telefonokat.","shortLead":"Nagyon beindult a OnePlus: ha igazak a hírek, akkor egymás után küldi piacra az újabb és újabb telefonokat.","id":"20200903_oneplus_olcso_telefonok_kebab_billie_limonade","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13239f57-6724-4514-b2c4-b00a3d6d586e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d71906f-ab06-49e7-990c-9c37b3397ddb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200903_oneplus_olcso_telefonok_kebab_billie_limonade","timestamp":"2020. szeptember. 03. 10:03","title":"Kebab, Billie, Limonádé: sorra jönnek az új OnePlus mobilok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7fdef91-76f4-42aa-9c01-c80575467c70","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi két tojást dobott a Parlament felé, nem talált el senkit.","shortLead":"A férfi két tojást dobott a Parlament felé, nem talált el senkit.","id":"20200903_tojasdobalas_tuntetes_kossuth_ter_itelet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d7fdef91-76f4-42aa-9c01-c80575467c70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6b19d48-e6f2-4c7a-9384-1d49323226d2","keywords":null,"link":"/itthon/20200903_tojasdobalas_tuntetes_kossuth_ter_itelet","timestamp":"2020. szeptember. 03. 15:28","title":"Felfüggesztett börtönre ítéltek tojásdobálásért egy Kossuth téri tüntetőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22365437-cf9f-4701-bb9c-d90a0b8287ee","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy mentőkutyás csapat olyan jeleket fogott be műszerekkel, amelyek szívverésre és légzésre utalnak.","shortLead":"Egy mentőkutyás csapat olyan jeleket fogott be műszerekkel, amelyek szívverésre és légzésre utalnak.","id":"20200904_bejrut_robbanas_rom_tulelo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=22365437-cf9f-4701-bb9c-d90a0b8287ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aa5a431-b3d4-40d3-91da-af2b480e883c","keywords":null,"link":"/vilag/20200904_bejrut_robbanas_rom_tulelo","timestamp":"2020. szeptember. 04. 05:46","title":"Újabb túlélőre bukkanhattak a bejrúti romok alatt, egy hónappal a hatalmas robbanás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c0998ca-3d09-48eb-8d59-ae2133dc0c02","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Robbanásszerűen kezdett terjedni augusztus végén a koronavírus itthon: egy hét alatt 3,8-szeresére nőtt az új esetek száma. A járványügyi szakértők szélesebb körű tesztelést, a fertőzöttek gyorsabb elkülönítését és más drasztikus intézkedéseket szorgalmaznak.","shortLead":"Robbanásszerűen kezdett terjedni augusztus végén a koronavírus itthon: egy hét alatt 3,8-szeresére nőtt az új esetek...","id":"20200903_koronavirus_infektologiai_monitoring_team_berobbant_a_jarvany_drasztikus_intezkedesekre_van_szukseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c0998ca-3d09-48eb-8d59-ae2133dc0c02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ece0446a-39b3-4d12-98ae-511316de3c25","keywords":null,"link":"/itthon/20200903_koronavirus_infektologiai_monitoring_team_berobbant_a_jarvany_drasztikus_intezkedesekre_van_szukseg","timestamp":"2020. szeptember. 03. 13:11","title":"Hamar ezres nagyságrendre ugorhat a napi új fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ef2e5ff-b727-40f6-918b-8b2ad48b9016","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több órára kisüt a nap, bár a felhőkből helyenként eső hullhat a hazai hegységekben.","shortLead":"Több órára kisüt a nap, bár a felhőkből helyenként eső hullhat a hazai hegységekben.","id":"20200903_idojaras_felhosav_eso_tobb_oras_napsutes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ef2e5ff-b727-40f6-918b-8b2ad48b9016&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11138875-25b7-4590-8e36-84b80d86a2dc","keywords":null,"link":"/itthon/20200903_idojaras_felhosav_eso_tobb_oras_napsutes","timestamp":"2020. szeptember. 03. 05:13","title":"Szakadozott felhősáv vonul át az ország felett csütörtökön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73c2c8cf-29f1-4830-b877-56ea53f6aec7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Most Rudolf Péternek kell döntenie az ügyben.","shortLead":"Most Rudolf Péternek kell döntenie az ügyben.","id":"20200902_Lezarult_vizsgalat_Vigszinhaz_Eszenyi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73c2c8cf-29f1-4830-b877-56ea53f6aec7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"191d7c3c-9200-450d-a21d-884fb41376cd","keywords":null,"link":"/kultura/20200902_Lezarult_vizsgalat_Vigszinhaz_Eszenyi","timestamp":"2020. szeptember. 02. 17:08","title":"Lezárult a vizsgálat a Vígszínházban az Eszenyi-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]