Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3d27d751-fd33-4baf-9c97-ac04cbc8d83a","c_author":"Németh András","category":"gazdasag","description":"Egyedi módszerrel, kötelező árukapcsolással igyekszik felélénkíteni a hazai ipart Gurbanguly Berdimuhamedow türkmén elnök, aki úgy is tagadja, hogy országában jelen lenne a koronavírus, hogy a név nélkül nyilatkozó orvosok szerint a járvány komoly méreteket ölt a közép-ázsiai volt szovjet tagköztársaságban. Egy szerencsésebb országban ez már a politikai elit számára a vég kezdete lenne, ám Türkmenisztánnak eddig csak halálukig kitartó excentrikus államfők jutottak.","shortLead":"Egyedi módszerrel, kötelező árukapcsolással igyekszik felélénkíteni a hazai ipart Gurbanguly Berdimuhamedow türkmén...","id":"20201024_Ujabb_szinte_lepett_a_a_turkmenisztani_diktatura","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d27d751-fd33-4baf-9c97-ac04cbc8d83a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2c8b280-be88-4d47-8b0f-5d42aa368c32","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201024_Ujabb_szinte_lepett_a_a_turkmenisztani_diktatura","timestamp":"2020. október. 24. 20:00","title":"Újabb szintet lépett a türkmenisztáni diktatúra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d36c417-bb09-45ac-8f50-7ee6aed212b0","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A hazugságvizsgálóról megoszlanak a vélemények, a mesterséges intelligenciának pedig még sokat kellene tanulnia, de a bűnösök leleplezésének gépesítésére nagy az igény.","shortLead":"A hazugságvizsgálóról megoszlanak a vélemények, a mesterséges intelligenciának pedig még sokat kellene tanulnia, de...","id":"202043__poligraf__kemek_gyilkosok__mesterseges_intelligencia_ahataron__ha_arcizmuk_sem_randul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d36c417-bb09-45ac-8f50-7ee6aed212b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f102b4a0-ce4a-4239-aae1-55899958a91d","keywords":null,"link":"/360/202043__poligraf__kemek_gyilkosok__mesterseges_intelligencia_ahataron__ha_arcizmuk_sem_randul","timestamp":"2020. október. 25. 08:15","title":"A hazugságvizsgáló és ami mögötte van – illetve ami mögötte lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53338815-fcd1-4d23-b989-d665903d2643","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szövetségi kormányzatnak nem áll szándékában ellenőrzés alatt tartani a koronavírus-járványt – ismerte el egy vasárnapi beszélgetésben Mark Meadows, fehér házi kabinetfőnök. Közben Mike Pence alelnök bejelentette, annak ellenére is folytatja a kampányolást, hogy egyik közeli munkatársa elkapta a koronavírus-fertőzést. ","shortLead":"A szövetségi kormányzatnak nem áll szándékában ellenőrzés alatt tartani a koronavírus-járványt – ismerte el...","id":"20201025_Trump_kabinetfonoke_beismerte_nem_is_akarjak_ellenorzes_alatt_tartani_a_koronavirusjarvanyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53338815-fcd1-4d23-b989-d665903d2643&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1167006a-772a-4d60-92c6-d7b517806aae","keywords":null,"link":"/vilag/20201025_Trump_kabinetfonoke_beismerte_nem_is_akarjak_ellenorzes_alatt_tartani_a_koronavirusjarvanyt","timestamp":"2020. október. 25. 20:10","title":"Trump kabinetfőnöke beismerte, nem is akarják ellenőrzés alatt tartani a koronavírus-járványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd4a41f8-c87d-4f5b-a5bb-cc54963f3d02","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Fontos, hogy olyan célokat tűzzünk ki magunk elé, amelyek jól illeszkednek a realitásokhoz. Nem kedvező, ha túl nagy elvárásokat állítunk magunk elé, mivel növeli a csalódások esélyét. De az sem, ha alulértékeljük a képességeinket és lehetőségeinket, mert attól fásultakká és kiégettekké válhatunk.","shortLead":"Fontos, hogy olyan célokat tűzzünk ki magunk elé, amelyek jól illeszkednek a realitásokhoz. Nem kedvező, ha túl nagy...","id":"20201025_Igy_erhetjuk_el_a_legvagyottabb_enunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd4a41f8-c87d-4f5b-a5bb-cc54963f3d02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95cf5d13-0cd1-483d-849b-377e6d2954f7","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20201025_Igy_erhetjuk_el_a_legvagyottabb_enunk","timestamp":"2020. október. 25. 20:15","title":"Így érhetjük el a legvágyottabb énünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f12cd5b5-fa6c-43a4-91c7-641309e8adf7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem tett le arról a Samsung, hogy még több vetélytársa legyen az Apple AirPods fülesének. Egy védjegykérelem alapján már találgatni kezdtek, milyen fülhallgatóval léphet majd piacra a dél-koreai gyártó.","shortLead":"Nem tett le arról a Samsung, hogy még több vetélytársa legyen az Apple AirPods fülesének. Egy védjegykérelem alapján...","id":"20201024_samsung_galaxy_buds_sound_vedjegy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f12cd5b5-fa6c-43a4-91c7-641309e8adf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd7d7230-ec52-45df-bb2a-42aa6671aa8d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201024_samsung_galaxy_buds_sound_vedjegy","timestamp":"2020. október. 24. 14:03","title":"Ez lehet a Samsung következő fülhallgatója, vezetékek nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6ef3e79-eca4-41ff-bb24-88bc9cfca2af","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egészen elképesztő adatok láttak napvilágot a kakaótermelő országokból.","shortLead":"Egészen elképesztő adatok láttak napvilágot a kakaótermelő országokból.","id":"20201024_Hadat_uzentek_a_gyerekmunkanak_de_csak_rosszabb_lett_a_helyzet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b6ef3e79-eca4-41ff-bb24-88bc9cfca2af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"584d867d-c091-40ef-bd1d-8baa525f3e66","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201024_Hadat_uzentek_a_gyerekmunkanak_de_csak_rosszabb_lett_a_helyzet","timestamp":"2020. október. 24. 15:06","title":"Hadat üzentek a gyerekmunkának, de csak rosszabb lett a helyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0784d73-f320-4f07-a7b1-35c6c5b5a2bf","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Összecsap egymással a lokálisan zéró károsanyag-kibocsátású és egyedi kialakítású MX-30, valamint a minden fronton konzervatívabb benzines testvére, a CX-30.","shortLead":"Összecsap egymással a lokálisan zéró károsanyag-kibocsátású és egyedi kialakítású MX-30, valamint a minden fronton...","id":"20201024_elektromos_mazda_mx30_benzines_cx30_teszt_osszehasonlitas_velemeny_menetproba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0784d73-f320-4f07-a7b1-35c6c5b5a2bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd6291d8-674f-490c-8185-2dde0576e01c","keywords":null,"link":"/cegauto/20201024_elektromos_mazda_mx30_benzines_cx30_teszt_osszehasonlitas_velemeny_menetproba","timestamp":"2020. október. 24. 16:10","title":"Testvérharc: elektromos és benzines Mazdákat eresztettünk egymásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d20364da-9b71-47a5-acf5-4c4ced1415e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az önkormányzati választáson is jól jött az ő szereplése a Fidesznek, miatta tudták bohócozni Karácsony Gergelyt.","shortLead":"Az önkormányzati választáson is jól jött az ő szereplése a Fidesznek, miatta tudták bohócozni Karácsony Gergelyt.","id":"20201025_Partot_alapitott_Berki_Krisztian","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d20364da-9b71-47a5-acf5-4c4ced1415e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffb4d77f-c7b5-4648-97ae-852e4f17a6ac","keywords":null,"link":"/itthon/20201025_Partot_alapitott_Berki_Krisztian","timestamp":"2020. október. 25. 10:35","title":"Pártot alapított Berki Krisztián, indul a választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]