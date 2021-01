Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"14ebb555-fcc8-406d-b46a-00246440ebbc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Enyhe tünetekkel kezelik az államfőt, aki így is dolgozik tovább – hétfőn például Vlagyiomir Putyinnal telefonál.","shortLead":"Enyhe tünetekkel kezelik az államfőt, aki így is dolgozik tovább – hétfőn például Vlagyiomir Putyinnal telefonál.","id":"20210125_koronavirus_mexiko_lopez_obrador","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=14ebb555-fcc8-406d-b46a-00246440ebbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a5ed6e8-66b9-4c42-afaf-38a83161f600","keywords":null,"link":"/vilag/20210125_koronavirus_mexiko_lopez_obrador","timestamp":"2021. január. 25. 06:21","title":"Elkapta a koronavírust a maszkviselést elutasító mexikói elnök, Lopez Obrador","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b6837bd-d65a-462e-951f-76dc4fc9c37f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre csomag nélkül járja az utcákat a Panasonic önvezérelt robotja, februártól viszont már élesben is megkezdik a tesztelését.","shortLead":"Egyelőre csomag nélkül járja az utcákat a Panasonic önvezérelt robotja, februártól viszont már élesben is megkezdik...","id":"20210124_panasonic_robot_aruszallitas_kiszallitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b6837bd-d65a-462e-951f-76dc4fc9c37f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"557b0180-78c5-4f02-9489-3115073ee09b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210124_panasonic_robot_aruszallitas_kiszallitas","timestamp":"2021. január. 24. 08:03","title":"Már Tokió utcáit járja a Panasonic csomagszállító robotja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1c72ea2-271d-498b-a96b-9a405a0bcb47","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kocsit a Hajdú-Bihar megyei határátkelőnél akarták kivinni az országból. ","shortLead":"A kocsit a Hajdú-Bihar megyei határátkelőnél akarták kivinni az országból. ","id":"20210125_Feltuno_volt_a_lopott_Jaguar_a_treleren","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1c72ea2-271d-498b-a96b-9a405a0bcb47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2862496-ca1b-4aa8-b18e-483e2964db07","keywords":null,"link":"/cegauto/20210125_Feltuno_volt_a_lopott_Jaguar_a_treleren","timestamp":"2021. január. 25. 09:50","title":"Feltűnő volt a Jaguar egy tréleren Nagykerekinél, és lopott is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea51eabf-b3b0-4492-8e54-30ba514bb165","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A futurisztikusnak tűnő melegedőkben akár két ember is elfér, egyébként víz- és szélállóak. Az ötletgazdák szerint a kabinokkal nem a hajléktalanszállókat akarják leváltani.","shortLead":"A futurisztikusnak tűnő melegedőkben akár két ember is elfér, egyébként víz- és szélállóak. Az ötletgazdák szerint...","id":"20210125_alvokabin_melegedo_hajlektalanok_nemetorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea51eabf-b3b0-4492-8e54-30ba514bb165&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca4faf4b-5261-40d8-83e2-b41f2dddc606","keywords":null,"link":"/tudomany/20210125_alvokabin_melegedo_hajlektalanok_nemetorszag","timestamp":"2021. január. 25. 09:33","title":"Nyilvános alvókabinokat helyeznének ki Németországban, hogy a hajléktalanok ne fagyjanak meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdb80d35-e210-4e55-bfdb-21f196fa21f8","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Oroszország több száz városában és kisebb településén vonultak utcára ellenzéki tüntetők, hogy a múlt vasárnapi hazatérése után azonnal őrizetbe vett és 30 napos elzárásra ítélt Alekszej Navalnij szabadon bocsátását követeljék. A legtöbben, mintegy 40 ezren, Moszkvában gyűltek össze és több városban komoly összetűzések alakultak ki a gyülekezési tilalmat megsértő tüntetők és a durván fellépő rendőrök között.","shortLead":"Oroszország több száz városában és kisebb településén vonultak utcára ellenzéki tüntetők, hogy a múlt vasárnapi...","id":"20210123_Most_volt_a_legnagyobb_Navalnijfele_tuntetes_Oroszorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bdb80d35-e210-4e55-bfdb-21f196fa21f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3747406-334e-45e4-802d-7d54fba84296","keywords":null,"link":"/vilag/20210123_Most_volt_a_legnagyobb_Navalnijfele_tuntetes_Oroszorszagban","timestamp":"2021. január. 23. 19:57","title":"Durva fellépéssel oszlatták fel az eddigi legnagyobb Navalnij-féle tüntetést Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74aca7d4-240a-48da-9352-12276aa60859","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Media1 becslése szerint ez kilencszerese az RTL Magyarország államtól származó bevételeinek. ","shortLead":"A Media1 becslése szerint ez kilencszerese az RTL Magyarország államtól származó bevételeinek. ","id":"20210123_allami_reklampenz_TV2","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74aca7d4-240a-48da-9352-12276aa60859&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10229782-aafe-44a0-a597-d522ac0029d5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210123_allami_reklampenz_TV2","timestamp":"2021. január. 23. 12:09","title":"Húszmilliárdnyi állami reklámpénz landolhatott tavaly a TV2-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f660e7a7-fcdc-491a-b30d-88092b246427","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Róbert Károly körúton filmezték le a sokszoros szabálysértőt.","shortLead":"A Róbert Károly körúton filmezték le a sokszoros szabálysértőt.","id":"20210123_A_rendorseg_megtalalta_az_autost_aki_a_jardan_szaguldozott_Budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f660e7a7-fcdc-491a-b30d-88092b246427&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bb08779-015c-41c5-a7ac-65a326685a62","keywords":null,"link":"/cegauto/20210123_A_rendorseg_megtalalta_az_autost_aki_a_jardan_szaguldozott_Budapesten","timestamp":"2021. január. 23. 12:49","title":"A rendőrség megtalálta az autóst, aki a járdán száguldozott Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c229ce18-edfd-4073-8614-267f7c67f4e7","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"David Hasselhoff ereklyéi kerültek kalapács alá. ","shortLead":"David Hasselhoff ereklyéi kerültek kalapács alá. ","id":"20210124_Majdnem_90_millio_forintert_kelt_el_a_Knight_Rider_autojanak_masolata","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c229ce18-edfd-4073-8614-267f7c67f4e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fc8c137-fcbc-43a4-a786-6a16008e3e98","keywords":null,"link":"/cegauto/20210124_Majdnem_90_millio_forintert_kelt_el_a_Knight_Rider_autojanak_masolata","timestamp":"2021. január. 24. 19:35","title":"Majdnem 90 millió forintért kelt el a Knight Rider autójának másolata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]