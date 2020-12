Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"36e46abd-a8ef-4978-b568-663d23a8ce79","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az iskolák harmadában kellett intézkedni a koronavírustesztek után.","shortLead":"Az iskolák harmadában kellett intézkedni a koronavírustesztek után.","id":"20201207_Maruzsa_iskola_koronavirus_teszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36e46abd-a8ef-4978-b568-663d23a8ce79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de646a4e-bf29-4210-ae86-e98eee9f11e1","keywords":null,"link":"/itthon/20201207_Maruzsa_iskola_koronavirus_teszt","timestamp":"2020. december. 07. 07:38","title":"Maruzsa: Irreális a kérés, hogy mindenkit teszteljenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33db0c06-6cbc-43c0-a50c-5985982f5fa1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Amazon egy speciális megoldással adna hozzá egy rejtett jelet a tartalmaihoz, hogy ha azt valaki ellopja, azonnal vissza lehessen követni, hogy ki volt.","shortLead":"Az Amazon egy speciális megoldással adna hozzá egy rejtett jelet a tartalmaihoz, hogy ha azt valaki ellopja, azonnal...","id":"20201207_amazon_streaming_kalozkodas_szabadalom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33db0c06-6cbc-43c0-a50c-5985982f5fa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"779ee9ab-c1e5-41f1-814b-a941495dba38","keywords":null,"link":"/tudomany/20201207_amazon_streaming_kalozkodas_szabadalom","timestamp":"2020. december. 07. 08:03","title":"Egy új módszerrel bemérnék, ki torrentezik, ki lopja a filmeket és sorozatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1adfa54-6d95-4de7-96f7-66b585aabc31","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Oppo egy moduláris, azaz kivehető hátlapi kamerarendszeren dolgozik, amit szelfikameraként is lehetne használni – derül ki egy most felfedezett szabadalmi tervből.","shortLead":"Az Oppo egy moduláris, azaz kivehető hátlapi kamerarendszeren dolgozik, amit szelfikameraként is lehetne használni –...","id":"20201207_oppo_kameramodul_szelfikamera","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c1adfa54-6d95-4de7-96f7-66b585aabc31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1008257c-a156-48c7-a3c5-ce47375f38cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20201207_oppo_kameramodul_szelfikamera","timestamp":"2020. december. 07. 19:03","title":"Extrém megoldást talált ki az Oppo, hogy elrejtse a szelfikamerát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"537b0d6b-d66a-48a3-a8fd-91fd3e34cb36","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mintegy 13 ezer embert evakuáltak vasárnap a Németország pénzügyi központjának számító Frankfurtban egy második világháborús brit légibomba hatástalanításának idejére. A szerkezetet nagyon veszélyesnek minősítették a tűzszerészek.","shortLead":"Mintegy 13 ezer embert evakuáltak vasárnap a Németország pénzügyi központjának számító Frankfurtban egy második...","id":"20201207_legi_bomba_evakualas_frankfurt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=537b0d6b-d66a-48a3-a8fd-91fd3e34cb36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e35ca10-e74d-40b6-b16c-a7850cd1ba1e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201207_legi_bomba_evakualas_frankfurt","timestamp":"2020. december. 07. 10:33","title":"13 ezer embert evakuáltak Frankfurtban, miután előkerült egy 500 kilós bomba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4487737e-f361-4f35-9390-be710efec5cf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányzati tájékoztató oldal szerint a férfi idült veseelégtelenségben szenvedett.","shortLead":"A kormányzati tájékoztató oldal szerint a férfi idült veseelégtelenségben szenvedett.","id":"20201207_koronavirus_aldozat_20_eves_december_7_adatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4487737e-f361-4f35-9390-be710efec5cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b84b3b85-2eb0-4dc9-ab0e-48329962e182","keywords":null,"link":"/itthon/20201207_koronavirus_aldozat_20_eves_december_7_adatok","timestamp":"2020. december. 07. 10:11","title":"Egy 20 éves férfi is van az újabb magyar áldozatok között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"441399fe-426e-4a0b-890c-834304309a73","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A szlovák másodosztályban szereplő FC Kosice többségi tulajdonosa a Leisztinger Tamáshoz tartozó Arago Csoport.","shortLead":"A szlovák másodosztályban szereplő FC Kosice többségi tulajdonosa a Leisztinger Tamáshoz tartozó Arago Csoport.","id":"20201207_Kassa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=441399fe-426e-4a0b-890c-834304309a73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2679553c-d888-4122-8913-96c6f8d96dc0","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201207_Kassa","timestamp":"2020. december. 07. 14:06","title":"Magyar befektetők építenek fociakadémiát Kassán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49f94449-07db-438b-90be-4a91014981b9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A lehetőségről beszámoló Dömötör Csaba hangsúlyozta, hogy az oltást nem a regisztráció sorrendjében adják majd be.","shortLead":"A lehetőségről beszámoló Dömötör Csaba hangsúlyozta, hogy az oltást nem a regisztráció sorrendjében adják majd be.","id":"20201207_koronavirus_vakcina_regisztracio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=49f94449-07db-438b-90be-4a91014981b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1652258f-dd6a-4a54-85f9-4861ec4357ad","keywords":null,"link":"/itthon/20201207_koronavirus_vakcina_regisztracio","timestamp":"2020. december. 07. 23:15","title":"Elindult a regisztráció a koronavírus elleni oltásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca9506b8-563b-4ee2-b5af-39c1afd917b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy aprócska trükkel az újabb Xbox konzolokon is elindíthatók bizonyos PS2-es játékok. A Sony modernebb gépei erre csak korlátozottan képesek.","shortLead":"Egy aprócska trükkel az újabb Xbox konzolokon is elindíthatók bizonyos PS2-es játékok. A Sony modernebb gépei erre csak...","id":"20201206_xbox_series_s_x_ps2_jatekok_inditasa_emulator_fejlesztoi_mod","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca9506b8-563b-4ee2-b5af-39c1afd917b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"844a67b9-5196-42df-b4ef-7b221492605d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201206_xbox_series_s_x_ps2_jatekok_inditasa_emulator_fejlesztoi_mod","timestamp":"2020. december. 06. 15:03","title":"Az új Xboxokon még a playstationös játékok is mennek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]