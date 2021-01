Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cf3f17a6-d9a4-4aa7-b6e5-6546e65aa787","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A Deutsch Tamás-féle Sportegyesületek Országos Szövetsége fogja kiosztani a támogatásokat.","shortLead":"A Deutsch Tamás-féle Sportegyesületek Országos Szövetsége fogja kiosztani a támogatásokat.","id":"20210128_sport_tamogatas_egyesulet_deutsch_tamas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf3f17a6-d9a4-4aa7-b6e5-6546e65aa787&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3adfa497-7880-4cf7-acf6-7738eefc1be0","keywords":null,"link":"/itthon/20210128_sport_tamogatas_egyesulet_deutsch_tamas","timestamp":"2021. január. 28. 14:07","title":"2,1 milliárd forintot oszt ki a kormány 45 vidéki sportegyesületnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e810fdf-87a7-4a40-8dcc-91a488af286e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy év alatt több mint egymillió csoportot távolítottak el a közösségi oldalról.","shortLead":"Egy év alatt több mint egymillió csoportot távolítottak el a közösségi oldalról.","id":"20210128_Politikai_szervezet_Facebook","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e810fdf-87a7-4a40-8dcc-91a488af286e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1bcf396-7d43-418a-903c-fcc83c86b9fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210128_Politikai_szervezet_Facebook","timestamp":"2021. január. 28. 05:17","title":"Nem ajánl többé politikai szervezeteket felhasználóinak a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47251f15-8376-4c50-93e3-375395c485fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jelenlegi országgyűlési képviselők, volt polgármesterek, ismert roma politikusok is szerepelnek azok között, akiket a Márki-Zay Péter vezette Mindenki Magyarországért Mozgalom támogatni fog a majdani ellenzéki előválasztáson.","shortLead":"Jelenlegi országgyűlési képviselők, volt polgármesterek, ismert roma politikusok is szerepelnek azok között, akiket...","id":"20210128_markizay_ellenzeki_elovalasztas_jeloltek_mindeki_magyarorszagert_mozgalom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=47251f15-8376-4c50-93e3-375395c485fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a632194-5694-41eb-bee2-b55bc8fb4c08","keywords":null,"link":"/itthon/20210128_markizay_ellenzeki_elovalasztas_jeloltek_mindeki_magyarorszagert_mozgalom","timestamp":"2021. január. 28. 14:55","title":"Mellár Tamástól Szél Bernadettig – itt van Márki-Zayék első 17 jelöltje 2022-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ec2750e-b10b-42aa-881c-881c935a476b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Álomszerű kezdés után már a bravúrnak számított, hogy hosszabbításra mentette a magyar csapat a vb-negyeddöntőjét, de ott már Franciaország volt a jobb.","shortLead":"Álomszerű kezdés után már a bravúrnak számított, hogy hosszabbításra mentette a magyar csapat a vb-negyeddöntőjét, de...","id":"20210127_kezilabda_francia_magyar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ec2750e-b10b-42aa-881c-881c935a476b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a207c96f-553b-45e7-9cf1-6f4e104a4b53","keywords":null,"link":"/sport/20210127_kezilabda_francia_magyar","timestamp":"2021. január. 27. 22:17","title":"Hatgólos előnyt elszórva, hosszabbításban esett ki a magyar férfi kézilabda-válogatott a vb-negyeddöntőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec9285a3-3426-4ea5-a3f4-f1c6924fc47d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A busz sofőrje és öt utas sérült meg a balesetben.","shortLead":"A busz sofőrje és öt utas sérült meg a balesetben.","id":"20210129_volanbusz_lorinci_busz_fatorzs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec9285a3-3426-4ea5-a3f4-f1c6924fc47d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ade251ea-41f4-4ead-8768-459c42126505","keywords":null,"link":"/cegauto/20210129_volanbusz_lorinci_busz_fatorzs","timestamp":"2021. január. 29. 10:18","title":"Fának csapódott egy Volánbusz Lőrinciben, kettészelte az elejét a törzse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb5fbd85-3d1b-4008-b891-dd6c06e4c216","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Mi köze a jogállamiságnak a vírushoz és az egészségünkhöz? A HVG ügyvédje szerint nagyon is sok. ","shortLead":"Mi köze a jogállamiságnak a vírushoz és az egészségünkhöz? A HVG ügyvédje szerint nagyon is sok. ","id":"20210129_NehezPosony_Kata_A_Jogallam_esete_a_vakcinaval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb5fbd85-3d1b-4008-b891-dd6c06e4c216&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bae7415-0017-41ef-b04f-df726cffae14","keywords":null,"link":"/360/20210129_NehezPosony_Kata_A_Jogallam_esete_a_vakcinaval","timestamp":"2021. január. 29. 13:00","title":"Nehéz-Posony Kata: A jogállam esete a vakcinával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35","c_author":"Serdült Viktória","category":"gazdasag","description":"Néhány órával a két fél találkozója előtt az uniós egészségügyi biztos helytelennek és elfogadhatatlannak nevezte, hogy töredékét kapnák a tagállamok a megígért vakcinamennyiségnek. ","shortLead":"Néhány órával a két fél találkozója előtt az uniós egészségügyi biztos helytelennek és elfogadhatatlannak nevezte...","id":"20210127_Brusszel_AstraZeneca_vakcina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bd18388-2c81-4603-8a52-aa6f84ec8140","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210127_Brusszel_AstraZeneca_vakcina","timestamp":"2021. január. 27. 17:17","title":"Visszavágott Brüsszel az AstraZenecának: a sarki hentesnél lehet valaki előnyben, itt nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5149d1d4-3f1f-4599-b798-5c1739db5a9a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Idén egyre többször fogunk találkozni kijelző alatti ujjlenyomat-szkennerekkel, sőt akár az összehajtható telefonokba is beköltözhet ez a megoldás.","shortLead":"Idén egyre többször fogunk találkozni kijelző alatti ujjlenyomat-szkennerekkel, sőt akár az összehajtható telefonokba...","id":"20210128_samsung_galaxy_z_fold3_kijelzo_alatti_ujjlenyomatolvaso","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5149d1d4-3f1f-4599-b798-5c1739db5a9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b37b0c35-b41b-4ca0-9bbb-320df21acb9d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210128_samsung_galaxy_z_fold3_kijelzo_alatti_ujjlenyomatolvaso","timestamp":"2021. január. 28. 11:03","title":"Az összehajtható képernyőbe is betenné az ujjlenyomat-olvasót a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]