Miután a mozik várhatóan nem nyitják meg kapuikat a fesztivál kezdetéig, így a szervezők amellett döntöttek, hogy online tartják meg a hetedik Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivált. Az eseményt március 1 és 10. között rendezik meg, melynek keretében 30 versenyfilmet tesznek megtekinthetővé.

A premiervetítések után a filmek – körülbelül egy mozijegy áráért – a fesztivál teljes ideje alatt elérhetők lesznek a BIDF oldalán.

A fesztivál nyitófilmje a Nem vagyok egyedül című alkotás, amely egy örmény férfi története, aki 2018 húsvétján fogta a hátizsákját, bejelentkezett élőben a Facebookon és közölte, hogy elindul gyalog, keresztül az egész országon, hogy az embereket békés forradalomra szólítsa. A férfi célja az, hogy megdöntse a korrupt, populista rezsimet, amely abszulút hatalmat élvez a posztszovjet örmény nemzet felett.

A BIDF-en több magyar dokumentumfilm is látható lesz, többek között az On The Spot stábjának előző héten bemutatott, első egészestés munkája, a haláltáborban született magyar nőről szóló Born in Auschwitz, vagy Dér Asia és Haragonics Sári filmje, az Anyáim története.

Ez utóbbi film két nőről szól, akik úgy döntenek, hogy belevágnak a családalapításba, de mint azt tudjuk, ez Magyarországon nem olyan egyszerű, ha azonos nemű párokról van szó. Ráadásul míg az egyikőjüknek sikerül ösztönösen ráéreznie az anyaszerepre, a másik szülőnek van egy olyan félelme, hogy az örökbefogadott kislánynak nincs szüksége két anyára, ami alapjaiban kérdőjelezi meg, amit addig önmagáról gondolt.

© Anyáim története

A magyar produkciók közül bemutatják még a BIDF-en Börcsök Boglárka és Andreas Bolm A mozdulat művészete című filmjét, amely három 90 feletti nőről, a korai modern táncművészeti mozgalom képviselőiről szól.

A Mesék a zárkából című film pedig Visky Ábel alkotása, aki büntetésüket töltő apák gyerekeikhez való viszonyát tárja fel.

A BIDF teljes programját itt tudja böngészni.

Még több kultúra a Facebook-oldalunkon, kövessen minket: