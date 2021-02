Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e35dad5a-d79d-49d5-8cbe-1a91c67eec97","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Előkerült egy korábbi írás is, amely már szeptemberben megerősítette azt, amivel most Evan Rachel Wood előállt. Eközben a kiadója szakított Mansonnal.","shortLead":"Előkerült egy korábbi írás is, amely már szeptemberben megerősítette azt, amivel most Evan Rachel Wood előállt. Eközben...","id":"20210202_Reagalt_a_bantalmazasrol_szolo_vadakra_Marilyn_Manson","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e35dad5a-d79d-49d5-8cbe-1a91c67eec97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62bb71b7-8e84-453c-811f-c8c100de4506","keywords":null,"link":"/kultura/20210202_Reagalt_a_bantalmazasrol_szolo_vadakra_Marilyn_Manson","timestamp":"2021. február. 02. 10:49","title":"Reagált a bántalmazásról szóló vádakra Marilyn Manson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb3996f3-f433-406a-8861-8dd8dee68768","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kancellár szerint akkor is sikerül tartani az ütemtervet, ha időközben nem kerül újabb oltóanyag a piacra.","shortLead":"A kancellár szerint akkor is sikerül tartani az ütemtervet, ha időközben nem kerül újabb oltóanyag a piacra.","id":"20210201_angela_merkel_nemetorszag_koronavirus_jarvany_oltas_vakcina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb3996f3-f433-406a-8861-8dd8dee68768&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af7dd78e-7dae-497d-98e5-5c212586ce7e","keywords":null,"link":"/vilag/20210201_angela_merkel_nemetorszag_koronavirus_jarvany_oltas_vakcina","timestamp":"2021. február. 01. 21:54","title":"Nyár végére várja Merkel a 74 millió német felnőtt beoltását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cd5f41f-831b-4eee-8495-e4738af13143","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A volt elnök a közösségi oldalaknak is üzent. Azt mondta, ha barátságtalanná válnak és elutasítják az orosz információk közlését, akkor akár blokkolhatják vagy lassíthatják is az elérésüket.","shortLead":"A volt elnök a közösségi oldalaknak is üzent. Azt mondta, ha barátságtalanná válnak és elutasítják az orosz információk...","id":"20210201_Medvegyev_Oroszorszag_internet_lekapcsolas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8cd5f41f-831b-4eee-8495-e4738af13143&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7beee13a-3b79-44f7-8f89-a48f66d34b85","keywords":null,"link":"/tudomany/20210201_Medvegyev_Oroszorszag_internet_lekapcsolas","timestamp":"2021. február. 01. 18:40","title":"Medvegyev: Oroszország felkészült az internetről való lekapcsolódásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3a3eb4b-25d0-430a-9cf1-aa2ad51de158","c_author":"Németh Róbert","category":"360","description":"Akinek fontos a magyar kultúra és a magyar kultúra autonómiája, annak nem halogatnia, hanem keresnie kellene a nyitás lehetőségét. Vélemény.","shortLead":"Akinek fontos a magyar kultúra és a magyar kultúra autonómiája, annak nem halogatnia, hanem keresnie kellene a nyitás...","id":"20210131_Nemeth_Robert_Vagy_nyitunk_vagy_felperzselt_fold_lesz_a_magyar_kultura","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f3a3eb4b-25d0-430a-9cf1-aa2ad51de158&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b22fa1e-302e-4188-942c-8fc6f5e61cc2","keywords":null,"link":"/360/20210131_Nemeth_Robert_Vagy_nyitunk_vagy_felperzselt_fold_lesz_a_magyar_kultura","timestamp":"2021. január. 31. 16:30","title":"Németh Róbert: Vagy nyitunk, vagy felperzselt föld lesz a magyar kultúra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egyre több az olyan munkanélküli, aki nem látszik a statisztikában, Ausztriában enyhítenek jövő hétfőtől, a németek nyár végéig mindenkit beoltanának. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Egyre több az olyan munkanélküli, aki nem látszik a statisztikában, Ausztriában enyhítenek jövő hétfőtől, a németek...","id":"20210202_Radar360","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0157fc1f-3c03-492e-9636-09f0a0edc996","keywords":null,"link":"/360/20210202_Radar360","timestamp":"2021. február. 02. 08:00","title":"Radar360: Varga Judit szépen törleszt, keresik Müller Cecília fenyegetőjét ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e6307d9-a23c-4e75-8865-62868a256c83","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A képzeletbeli dobogó három foka közül kettőre már két tisztán elektromos meghajtású autó gurulhat fel.","shortLead":"A képzeletbeli dobogó három foka közül kettőre már két tisztán elektromos meghajtású autó gurulhat fel.","id":"20210201_a_vw_golf_utan_mar_egy_villanyauto_europa_masodik_legnepszerubb_modellje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e6307d9-a23c-4e75-8865-62868a256c83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad47284c-e3f8-401d-be3d-8103256e3210","keywords":null,"link":"/cegauto/20210201_a_vw_golf_utan_mar_egy_villanyauto_europa_masodik_legnepszerubb_modellje","timestamp":"2021. február. 01. 06:41","title":"A VW Golf után már egy villanyautó Európa második legnépszerűbb modellje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67dc4da6-f9f9-4600-ab51-763617245d56","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A tao-program keretében jutott újabb, bőkezű támogatáshoz a felcsúti utánpótlás alapítványa.","shortLead":"A tao-program keretében jutott újabb, bőkezű támogatáshoz a felcsúti utánpótlás alapítványa.","id":"20210201_felcsut_akademia_tao_kozpenz_ingatlanfejlesztes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67dc4da6-f9f9-4600-ab51-763617245d56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6499cd85-e0b7-4ce1-9d36-21b9083edc5e","keywords":null,"link":"/kkv/20210201_felcsut_akademia_tao_kozpenz_ingatlanfejlesztes","timestamp":"2021. február. 01. 13:27","title":"A 2,4 milliárdon túl kapott még 440 milliót a felcsúti fociakadémia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98f4e5e1-f29c-42d9-9ebc-b41f523a7dd8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az eredeti tervekkel ellentétben csak két hónap múlva dönt róla a NASA, mely cégekkel kössön szerződést az Artemis holdprogramhoz.","shortLead":"Az eredeti tervekkel ellentétben csak két hónap múlva dönt róla a NASA, mely cégekkel kössön szerződést az Artemis...","id":"20210201_nasa_holdprogram_joe_biden_klimavaltozas_koronavirus_artemis_misszio_leszalloegyseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98f4e5e1-f29c-42d9-9ebc-b41f523a7dd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27e6103b-3d8c-438c-8f69-e86a5b988056","keywords":null,"link":"/tudomany/20210201_nasa_holdprogram_joe_biden_klimavaltozas_koronavirus_artemis_misszio_leszalloegyseg","timestamp":"2021. február. 01. 09:33","title":"Változás jön a NASA-nál, mert Bidennek fontosabb a klímaváltozás és a járvány kezelése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]