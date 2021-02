Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e49c21da-4b85-4aee-a222-10bca88c530f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A belgrádi rendőrség már elfogott 17 embert, akik egy olyan bűnözői csoport tagjai, amelynek vezetője a feltételezések szerint korábban megölte a Crvena Zvezda futballcsapatának egy tagját, valamint a Pink Panter bűnbanda egykori vezetőjét.","shortLead":"A belgrádi rendőrség már elfogott 17 embert, akik egy olyan bűnözői csoport tagjai, amelynek vezetője a feltételezések...","id":"20210208_merenylet_aleksandar_vucic_szerbia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e49c21da-4b85-4aee-a222-10bca88c530f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0879e993-2811-4845-a763-1301a80adf4c","keywords":null,"link":"/vilag/20210208_merenylet_aleksandar_vucic_szerbia","timestamp":"2021. február. 08. 13:12","title":"Merényletet terveztek Aleksandar Vucic szerb államfő ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94e3fc19-e380-448d-9753-7b6fa075f2cd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A német autógyártó 2020-ban 15 milliárd eurót költ az átállásra.","shortLead":"A német autógyártó 2020-ban 15 milliárd eurót költ az átállásra.","id":"20210207_A_Porsche_azt_szeretne_2030ra_mar_az_eladasaik_80_szazaleka_elektromos_auto_legyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=94e3fc19-e380-448d-9753-7b6fa075f2cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9522873-0fcb-40b3-9d29-8b0a7f4f5b18","keywords":null,"link":"/kkv/20210207_A_Porsche_azt_szeretne_2030ra_mar_az_eladasaik_80_szazaleka_elektromos_auto_legyen","timestamp":"2021. február. 07. 15:16","title":"A Porsche azt szeretné, 2030-ra már az eladásaik 80 százaléka elektromos autó legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ac3aa4d-c8f8-434b-9ce9-9bf71706db2a","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Saját magánháborút folytatott a járvány ellen, és hatalmas győzelmeket aratott a 100 éves Sir Tom Moore kapitány. És ezekből a győzelmekből semmit sem vesz el, hogy néhány nappal ezelőtt a koronavírus őt is elragadta. Mi volt ebben a sztoikus, sokat megélt veteránban, ami milliók érzelmeire hatott, és ami milliókat vett rá arra, hogy adakozzanak a nevében? Az biztos, hogy megmutatta: egy százéves ember optimizmusának varázslatos ereje van.","shortLead":"Saját magánháborút folytatott a járvány ellen, és hatalmas győzelmeket aratott a 100 éves Sir Tom Moore kapitány. És...","id":"20210206_Sir_Captain_Tom_nekrolog_nhs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ac3aa4d-c8f8-434b-9ce9-9bf71706db2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a4e33dc-11ad-4bc6-8eb3-434391b0c1f6","keywords":null,"link":"/elet/20210206_Sir_Captain_Tom_nekrolog_nhs","timestamp":"2021. február. 06. 20:00","title":"Sir Captain Tomtól kaptunk valami nagyon fontosat: reményt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"357f632e-3abc-4cc0-add3-76b75e8103a6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Folytatja munkáját a Hold távoli oldalán a Csang'o-4 kínai űrszonda és holdjárója.","shortLead":"Folytatja munkáját a Hold távoli oldalán a Csang'o-4 kínai űrszonda és holdjárója.","id":"20210207_jade_nyul_hold_kinai_kutatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=357f632e-3abc-4cc0-add3-76b75e8103a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b950f51-d96d-46a5-a265-0a57b665d721","keywords":null,"link":"/tudomany/20210207_jade_nyul_hold_kinai_kutatas","timestamp":"2021. február. 07. 14:43","title":"Ismét aktív a kínai Jáde Nyúl-2 a Hold sötét oldalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6efbe3a-1064-47d6-9444-581b7aa7844c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"1,6 méter széles, és közel 400 millió forintnyi fontot kérnek érte. ","shortLead":"1,6 méter széles, és közel 400 millió forintnyi fontot kérnek érte. ","id":"20210208_elado_london_legkeskenyebb_haza","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6efbe3a-1064-47d6-9444-581b7aa7844c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c07c9b68-851f-4f25-a5ae-44ee3474eb26","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210208_elado_london_legkeskenyebb_haza","timestamp":"2021. február. 08. 12:13","title":"Íme, most eladó London legkeskenyebb háza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a390f2c5-91c0-4154-8bfb-239a7bbe46da","c_author":"Fekő Ádám","category":"kkv","description":"Jeff Bezos visszavonulása az internet hőskorának végét jelzi. Az üzletember több szinten is megváltoztatta a világot, de közben két dolgot nem szeretett: adózni és szünetet adni az alkalmazottaknak.","shortLead":"Jeff Bezos visszavonulása az internet hőskorának végét jelzi. Az üzletember több szinten is megváltoztatta a világot...","id":"20210207_jeff_bezos_amazon_visszavonulas_techorias","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a390f2c5-91c0-4154-8bfb-239a7bbe46da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"195a63b9-0dc0-4cca-9f3a-ff96c23b89a0","keywords":null,"link":"/kkv/20210207_jeff_bezos_amazon_visszavonulas_techorias","timestamp":"2021. február. 07. 14:00","title":"Szexivé tette az olvasást, pokollá a dolgozói életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4a8559d-4fdd-42b6-9132-b5c6b05d4480","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nagyon sok körzetben nincs háziorvos, a párt szerint ez jelenti a megoldást.","shortLead":"Nagyon sok körzetben nincs háziorvos, a párt szerint ez jelenti a megoldást.","id":"20210207_Mobil_oltoegysegeket_akar_a_DK","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4a8559d-4fdd-42b6-9132-b5c6b05d4480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"235690e1-98fc-496c-a51d-57e075f989ff","keywords":null,"link":"/itthon/20210207_Mobil_oltoegysegeket_akar_a_DK","timestamp":"2021. február. 07. 12:46","title":"Mobil oltóegységeket akar a DK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9be1d2b-067f-446c-8b11-0ac24edb1aeb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A régi Suzuki Swift, a G és H Astra mellett a BMW 3-mas, és a Skoda Octavia a legkeresettebb használt autó Magyarországon a Telex által gyűjtött adatok szerint. ","shortLead":"A régi Suzuki Swift, a G és H Astra mellett a BMW 3-mas, és a Skoda Octavia a legkeresettebb használt autó...","id":"20210206_Meg_mindig_az_Opelt_es_a_Suzukit_keresi_a_magyar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9be1d2b-067f-446c-8b11-0ac24edb1aeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e14bb831-48f6-4aac-9166-2d18b4752b37","keywords":null,"link":"/cegauto/20210206_Meg_mindig_az_Opelt_es_a_Suzukit_keresi_a_magyar","timestamp":"2021. február. 06. 16:22","title":"Még mindig az Opelt és a Suzukit keresi a magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]