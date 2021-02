Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Klubrádió ugyanazzal a tartalommal folytatja az interneten, ónos eső lesz. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"A Klubrádió ugyanazzal a tartalommal folytatja az interneten, ónos eső lesz. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20210210_Radar360_Sokaknak_nem_ajanlott_az_orosz_vakcina_megkezdodott_Trump_pere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2a30c9b-3021-4ae9-8d21-f6d7cf6022e3","keywords":null,"link":"/360/20210210_Radar360_Sokaknak_nem_ajanlott_az_orosz_vakcina_megkezdodott_Trump_pere","timestamp":"2021. február. 10. 07:59","title":"Radar360: Sokaknak nem ajánlott az orosz vakcina, megkezdődött Trump pere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fd76f7b-4ab0-4fd3-9490-32c186aa93fd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több hasznos újdonság is került a Skype mobilos alkalmazásának új verziójába.","shortLead":"Több hasznos újdonság is került a Skype mobilos alkalmazásának új verziójába.","id":"20210209_skype_frissites_hatter_elmosasa_homalyos_hatter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9fd76f7b-4ab0-4fd3-9490-32c186aa93fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a610aff2-3c39-41a1-a8f1-243a0dbb61b2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210209_skype_frissites_hatter_elmosasa_homalyos_hatter","timestamp":"2021. február. 09. 10:03","title":"Két év után megérkezett a szuper, hátteres funkció a mobilos Skype-ba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0692fead-27e4-4568-ae5a-c0bce157b725","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha igaz, amiről újabban hallani, akkor két-három iPhone is kijöhet abból a pénzből, amennyiért a cég első VR-szemüvegét tervezi piacra dobni az Apple.","shortLead":"Ha igaz, amiről újabban hallani, akkor két-három iPhone is kijöhet abból a pénzből, amennyiért a cég első VR-szemüvegét...","id":"20210209_apple_vr_szemuveg_ar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0692fead-27e4-4568-ae5a-c0bce157b725&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dcb3e06-4aad-4905-b9b8-54169a2a8ce6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210209_apple_vr_szemuveg_ar","timestamp":"2021. február. 09. 09:03","title":"Milliós árcédulát kaphat az Apple csodaszemüvege","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b80d030-3e36-4c86-bfb7-f4e54ba2139a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Két Bajnokok Ligája mérkőzést is Budapestre szerveztek, mivel Németország nem enged be senkit az Egyesült Királyságból. Magyarország szívesen látja a csapatokat, de ezzel ismét a kritikák kereszttüzébe került a klubokkal együtt. ","shortLead":"Két Bajnokok Ligája mérkőzést is Budapestre szerveztek, mivel Németország nem enged be senkit az Egyesült Királyságból...","id":"20210209_foci_BL_meccsek_Budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b80d030-3e36-4c86-bfb7-f4e54ba2139a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4606e0a-715c-4b8e-b8fe-160d8fa790e2","keywords":null,"link":"/sport/20210209_foci_BL_meccsek_Budapesten","timestamp":"2021. február. 09. 16:20","title":"Nem a foci kéne legyen az első – kritizálják a BL-meccsek Budapestre helyezését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"effaa7a8-0c09-407c-b06e-f90f9fb96057","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Régi hagyomány, hogy a legnagyobb szabású hollywoodi kasszasiker-várományos filmek előzeteseit a Super Bowl reklámszüneteiben mutatják be. Így volt ez idén is.","shortLead":"Régi hagyomány, hogy a legnagyobb szabású hollywoodi kasszasiker-várományos filmek előzeteseit a Super Bowl...","id":"20210209_Elozetesek_a_Super_Bowl_reklamszuneteibol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=effaa7a8-0c09-407c-b06e-f90f9fb96057&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db3a2525-b42a-406c-9f19-b1af30381974","keywords":null,"link":"/kultura/20210209_Elozetesek_a_Super_Bowl_reklamszuneteibol","timestamp":"2021. február. 09. 08:20","title":"Halálos iramban, Amerikába jöttem: itt az összes előzetes a Super Bowl reklámszüneteiből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99804ed2-1da3-4284-b7d8-cdf838ebb5bc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Sokakat visszatarthatnak a szigorú feltételek és a növekvő árak, de így is roham indulhat a következő két évben.","shortLead":"Sokakat visszatarthatnak a szigorú feltételek és a növekvő árak, de így is roham indulhat a következő két évben.","id":"20210210_GKI_otthonteremtesi_tamogatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99804ed2-1da3-4284-b7d8-cdf838ebb5bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e75a3fe-1626-40fd-81ca-26dc52fc606a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210210_GKI_otthonteremtesi_tamogatas","timestamp":"2021. február. 10. 06:13","title":"GKI: Több mint 600 ezer család veheti igénybe a lakásfelújítási támogatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a90d7881-4741-466e-950f-801239b2b735","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Az innovációs minisztérium szerint a meglepően rosszul teljesítő kiskereskedelem tulajdonképpen nagyon jól teljesített decemberben, illetve voltaképpen annyira azért mégsem, de csak azért, mert az emberek keveset tankoltak, és a vírustól való félelmükben elnapolták a karácsonyi lapostévé-vásárlásokat.","shortLead":"Az innovációs minisztérium szerint a meglepően rosszul teljesítő kiskereskedelem tulajdonképpen nagyon jól teljesített...","id":"20210209_allamtitkar_kiskereskedelem_cseresnyes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a90d7881-4741-466e-950f-801239b2b735&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee994df6-26c9-48b0-9d53-88bbae72e035","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210209_allamtitkar_kiskereskedelem_cseresnyes","timestamp":"2021. február. 09. 10:51","title":"Orwelli magyarázatot adott az államtitkár a kiskereskedelem decemberi összezuhanására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2207c76-d9ff-47e9-9f8b-0de50340d0c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bangladesi sziámi ikreket szétválasztó orvoscsoport idegsebésze szerint olyasmit is rögzíthetett a pénteken rendőrségi eljárás alá vont Szász János kamerája, ami a műtétet szervező alapítványnak nem biztos, hogy jó reklámfilm. Az alapítvány sikeres műtétről számolt be, miközben a gyerekek haldokoltak - mondta Csókay András.","shortLead":"A bangladesi sziámi ikreket szétválasztó orvoscsoport idegsebésze szerint olyasmit is rögzíthetett a pénteken...","id":"20210210_csokay_andras_hudak_istvan_szasz_janos_bangladesi_ikrek_atv","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2207c76-d9ff-47e9-9f8b-0de50340d0c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55b50c51-fccb-4459-a862-445ba198b2df","keywords":null,"link":"/itthon/20210210_csokay_andras_hudak_istvan_szasz_janos_bangladesi_ikrek_atv","timestamp":"2021. február. 10. 09:52","title":"Csókay András: Szász János lefilmezte az orvoscsoporton belüli feszültségeket is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]