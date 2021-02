Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0e6646f9-2371-4dec-9119-35872867298b","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az elismert ingatlanfejlesztő 51 éves volt.","shortLead":"Az elismert ingatlanfejlesztő 51 éves volt.","id":"20210211_meghalt_kovacs_attila_dvm_horizon_developement","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e6646f9-2371-4dec-9119-35872867298b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc26e194-dd09-4931-95c0-3831d89bec7c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210211_meghalt_kovacs_attila_dvm_horizon_developement","timestamp":"2021. február. 11. 19:07","title":"Meghalt Kovács Attila, az egyik legismertebb magyar ingatlancég alapítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b53137f-4c0b-4a40-9114-046b5d90dc78","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ellenzék szerint a problémákat egy válságkezelő törvénnyel is meg lehetne oldani. \r

","shortLead":"Az ellenzék szerint a problémákat egy válságkezelő törvénnyel is meg lehetne oldani. \r

","id":"20210212_Koronavirus_szuksegallapot_Csehorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b53137f-4c0b-4a40-9114-046b5d90dc78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fde73ee-4575-4052-9bf8-9793dd2fb228","keywords":null,"link":"/vilag/20210212_Koronavirus_szuksegallapot_Csehorszag","timestamp":"2021. február. 12. 07:14","title":"Nem hosszabbították meg a szükségállapotot Csehországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55dd5a0f-25ed-4a4a-962e-cb11aa522f24","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20210212_Marabu_Feknyuz_Gucci_gumicsizma","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55dd5a0f-25ed-4a4a-962e-cb11aa522f24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d88c7fbe-f561-4e9c-882f-e9b9aef77055","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210212_Marabu_Feknyuz_Gucci_gumicsizma","timestamp":"2021. február. 12. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Gucci gumicsizma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b8e5215-c100-488e-932f-a627fc47e126","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Novák Katalin miniszter pedig úgy véli, a család a legjobb forma arra, hogy békességben élhessünk együtt.","shortLead":"Novák Katalin miniszter pedig úgy véli, a család a legjobb forma arra, hogy békességben élhessünk együtt.","id":"20210211_Ader_Janos_Herczeg_Anita_Novak_Katalin_csalad","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b8e5215-c100-488e-932f-a627fc47e126&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5635248b-3755-43bb-acf6-40855426dd6f","keywords":null,"link":"/elet/20210211_Ader_Janos_Herczeg_Anita_Novak_Katalin_csalad","timestamp":"2021. február. 11. 13:33","title":"Áder János felesége szerint a nőnek és férfinak az igazi kiteljesedést az adja meg, ha karjaiban ringathatja kicsinyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be33ff29-fc67-4fcc-b611-aa7073fd12d8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A vers címe Edit. A kéziratot el fogják árverezni.","shortLead":"A vers címe Edit. A kéziratot el fogják árverezni.","id":"20210211_ismeretlen_Jozsef_Attila_vers_edit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be33ff29-fc67-4fcc-b611-aa7073fd12d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e0b68f5-8c67-4c9e-9100-1d936ce94fe5","keywords":null,"link":"/kultura/20210211_ismeretlen_Jozsef_Attila_vers_edit","timestamp":"2021. február. 11. 06:22","title":"Egy eddig ismeretlen József Attila-versre bukkantak egy notesztöredékben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba29a28d-2000-477b-b273-eef45720765f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volvóból kivált márka egyedi vonalvezetésű modellje nagyon rövid ideig volt gyártásban.","shortLead":"A Volvóból kivált márka egyedi vonalvezetésű modellje nagyon rövid ideig volt gyártásban.","id":"20210212_nem_tartott_sokaig_maris_bucsuzik_a_polestar_gyonyoru_hibrid_sportkupeja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba29a28d-2000-477b-b273-eef45720765f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9c878ed-3dec-4c77-911b-c80ca7e1ba9c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210212_nem_tartott_sokaig_maris_bucsuzik_a_polestar_gyonyoru_hibrid_sportkupeja","timestamp":"2021. február. 12. 11:21","title":"Nem tartott sokáig: máris búcsúzik a Polestar gyönyörű 619 lóerős hibrid sportkupéja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc7502c1-b097-44b7-a567-91bec1f1a971","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint hiába vár enyhülést Kína az új amerikai elnöktől, a Biden-adminisztráció sem kíván enyhíteni az amerikai technológiákat érintő exportkorlátozáson.","shortLead":"A jelek szerint hiába vár enyhülést Kína az új amerikai elnöktől, a Biden-adminisztráció sem kíván enyhíteni...","id":"20210212_egyesult_allamok_joe_biden_kina_korlatozas_kereskedelmi_haboru_szankciok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc7502c1-b097-44b7-a567-91bec1f1a971&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0e237b4-ccbe-4203-8293-ec7c07ce11b4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210212_egyesult_allamok_joe_biden_kina_korlatozas_kereskedelmi_haboru_szankciok","timestamp":"2021. február. 12. 13:03","title":"Még több amerikai technológiát vonna meg Joe Biden Kínától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de18a885-c19a-4c4c-8ca9-2bd337f43397","c_author":"Vándor Éva","category":"kultura","description":"Egy thriller visszafojtott feszültségével bontakoznak ki három nap történései Emma Donoghue Hívnak a csillagok című regényében, ahol az 1918-as spanyolnátha-járvány árnyékában szorulnak be a női sorsok egy szülőszoba falai közé. Az ír szerző a női testvériségnek egy olyan rezgését mutatja be, amellyel ritkán találkozunk az irodalomban.","shortLead":"Egy thriller visszafojtott feszültségével bontakoznak ki három nap történései Emma Donoghue Hívnak a csillagok című...","id":"20210211_Amikor_a_szuleszet_az_igazi_csatater","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=de18a885-c19a-4c4c-8ca9-2bd337f43397&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65b7a417-5458-4832-a673-afcc9ce77772","keywords":null,"link":"/kultura/20210211_Amikor_a_szuleszet_az_igazi_csatater","timestamp":"2021. február. 11. 20:00","title":"Amikor a szülészet az igazi csatatér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]