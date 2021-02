Új dokumentumfilm készül a Prodigy történetéről, a hírt az együttes közölte az Instagram-oldalán.

Azt írták, hogy különleges, kiadatlan jelenetek lesznek az új kisfilmben, amelyet a 2019 márciusában öngyilkosságot elkövető frontember, Keith Flint emlékének ajánlanak.

A dokumentumfilmet Paul Dugdale rendezi majd, ő készítette a 2011-es World’s on Fire koncertfilmet, illetve az Invaders Must Die, az Omen és a Take Me To The Hospital című dalok klipjét is.