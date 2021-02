Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e21d0143-3212-4829-b5c9-38f1b4961b18","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Magyar Turisztikai Ügynökséghez fordultak. Csak annyit kérnek, amennyit tavalyelőtt adóként befizettek.","shortLead":"A Magyar Turisztikai Ügynökséghez fordultak. Csak annyit kérnek, amennyit tavalyelőtt adóként befizettek.","id":"20210215_turizmus_vendeglatas_fesztival_rendezveny_koronavirus_tamogatas_afacsokkentes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e21d0143-3212-4829-b5c9-38f1b4961b18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e527d74f-7564-4e3b-81c9-7c5c3899a704","keywords":null,"link":"/kkv/20210215_turizmus_vendeglatas_fesztival_rendezveny_koronavirus_tamogatas_afacsokkentes","timestamp":"2021. február. 15. 13:32","title":"Támogatást és kulturális áfát kérnek a fesztivál- és rendezvényszervezők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32677aaa-b313-41db-8382-149b0b15b0be","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A negyedik szakaszába ért az oltási terv.","shortLead":"A negyedik szakaszába ért az oltási terv.","id":"20210215_operativ_torzs_tajekoztato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32677aaa-b313-41db-8382-149b0b15b0be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34bd6edf-5634-4634-9b35-ebea1de5d461","keywords":null,"link":"/itthon/20210215_operativ_torzs_tajekoztato","timestamp":"2021. február. 15. 13:14","title":"Operatív törzs: a lakosság 4,7 százalékát sikerült már beoltani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59b65feb-b234-4743-a3c2-89ae984883e5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szász Veronika, azaz Veni legújabb, Unfold Live című lemezéhez készített két klipet is, ezek a hvg.hu-n láthatók először.\r

\r

\r

","shortLead":"Szász Veronika, azaz Veni legújabb, Unfold Live című lemezéhez készített két klipet is, ezek a hvg.hu-n láthatók...","id":"20210215_Nagyon_inspiralt_a_sajat_rekedtsegem__dupla_klippremier_Venitol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59b65feb-b234-4743-a3c2-89ae984883e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06114444-d7a9-4185-a748-8ac36cd3113c","keywords":null,"link":"/kultura/20210215_Nagyon_inspiralt_a_sajat_rekedtsegem__dupla_klippremier_Venitol","timestamp":"2021. február. 15. 15:00","title":"“Nagyon inspirált a saját rekedtségem” – dupla klippremier Venitől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54d678b7-da18-4db5-9d13-a87f980d16d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az erős szél miatt jóval hidegebbnek érezhetjük az időjárást - figyelmeztetnek a meteorológusok. ","shortLead":"Az erős szél miatt jóval hidegebbnek érezhetjük az időjárást - figyelmeztetnek a meteorológusok. ","id":"20210214_Ne_csapja_be_a_napsutes_fagypont_korul_lesz_a_homerseklet_vasarnap","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54d678b7-da18-4db5-9d13-a87f980d16d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db54ef37-47c6-424a-ad1f-e78bf991ce44","keywords":null,"link":"/itthon/20210214_Ne_csapja_be_a_napsutes_fagypont_korul_lesz_a_homerseklet_vasarnap","timestamp":"2021. február. 14. 09:03","title":"Ne csapja be a napsütés, fagypont körül lesz a hőmérséklet vasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c6592b1-af30-4518-aa9f-ed26641e368c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megjelent a 2017-es szuperhősfilm csaknem négy órás, a rendező által újravágott változatának előzetese, amelyben Joker kimond egy mondatot, amit a rajongók évek óta hallani akartak.","shortLead":"Megjelent a 2017-es szuperhősfilm csaknem négy órás, a rendező által újravágott változatának előzetese, amelyben Joker...","id":"20210215_Megorjitette_a_rajongokat_Az_Igazsag_Ligaja_uj_elozetese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c6592b1-af30-4518-aa9f-ed26641e368c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c27151ae-3927-424b-899a-497eea20bec5","keywords":null,"link":"/elet/20210215_Megorjitette_a_rajongokat_Az_Igazsag_Ligaja_uj_elozetese","timestamp":"2021. február. 15. 12:10","title":"Megőrjítette a rajongókat Az Igazság Ligája új előzetese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A televízióban közvetített ötöslottó-számsorsoláson az alábbi nyerőszámokat húzták ki.","shortLead":"A televízióban közvetített ötöslottó-számsorsoláson az alábbi nyerőszámokat húzták ki.","id":"20210213_Ime_a_milliardot_ero_lottoszamok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9defbd6-73de-455f-827a-0887bca75328","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210213_Ime_a_milliardot_ero_lottoszamok","timestamp":"2021. február. 13. 19:40","title":"Íme a milliárdot érő lottószámok!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"300 önkéntesnél figyelik az immunválaszt. Bár a gyerekek jellemzően könnyen átvészelik a vírust, náluk is fontos a védettség.","shortLead":"300 önkéntesnél figyelik az immunválaszt. Bár a gyerekek jellemzően könnyen átvészelik a vírust, náluk is fontos...","id":"20210213_Hateves_gyerekeken_tesztelik_a_vakcinat_az_Egyesult_Kiralysagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0fc38f1-676d-4768-91d9-a0613900a53f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210213_Hateves_gyerekeken_tesztelik_a_vakcinat_az_Egyesult_Kiralysagban","timestamp":"2021. február. 13. 18:51","title":"Hatéves gyerekeken tesztelik a vakcinát az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efa38305-ba70-4ca7-920d-21cf2d75f42c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új, középkategóriás mobilt mutatott be a Samsung, ami egy hatalmas akkumulátort, valamint a Galaxy Note10 processzorát kapta meg.","shortLead":"Új, középkategóriás mobilt mutatott be a Samsung, ami egy hatalmas akkumulátort, valamint a Galaxy Note10 processzorát...","id":"20210215_samsung_galaxy_f62_specifikacio_akkumulator","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=efa38305-ba70-4ca7-920d-21cf2d75f42c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe5379bb-dd4a-42f5-b0c1-1d2b4464ba1b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210215_samsung_galaxy_f62_specifikacio_akkumulator","timestamp":"2021. február. 15. 15:03","title":"Óriási, 7000 mAh-s akkumulátort kapott a Samsung új mobilja, a Galaxy F62","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]