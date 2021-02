Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b162f634-c30c-4541-aae5-6b990edf3d9a","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A magyar gazdaság a statisztikai hivatal első, a koronavírus miatt a szokásosnál megbízhatatlanabb becslése szerint 5,1 százalékos visszaesést szenvedett el 2020 egészét tekintve. Az év végén, a negyedik negyedévben ugyan az előző negyedévhez képest 1,1 százalékkal nőtt a GDP, de még így is 4,3 százalékkal kisebb volt, mint egy évvel korábban.","shortLead":"A magyar gazdaság a statisztikai hivatal első, a koronavírus miatt a szokásosnál megbízhatatlanabb becslése szerint 5,1...","id":"20210216_gdp_recesszio_koronavirus_gazdasagi_kovetkezmenyek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b162f634-c30c-4541-aae5-6b990edf3d9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"209ca4fc-a91f-4999-9196-9667b0812c74","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210216_gdp_recesszio_koronavirus_gazdasagi_kovetkezmenyek","timestamp":"2021. február. 16. 09:01","title":"Ahogy Orbán Viktor kristálygömbjéből kileste: több mint 5 százalékkal töppedt össze 2020-ban a magyar gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64c4734a-c08c-4aeb-83f9-94d2030c9c78","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy hatalmas emberi marokban érezheti magát, aki meglátogatja a kilátót. ","shortLead":"Egy hatalmas emberi marokban érezheti magát, aki meglátogatja a kilátót. ","id":"20210216_Kulonkeges_kez_alaku_kilatot_adtak_at_Nogradban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64c4734a-c08c-4aeb-83f9-94d2030c9c78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1a17f73-b2be-417d-9a39-a87a1aece31a","keywords":null,"link":"/elet/20210216_Kulonkeges_kez_alaku_kilatot_adtak_at_Nogradban","timestamp":"2021. február. 16. 08:57","title":"Különleges, kéz alakú kilátót adtak át Nógrádban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Lemondanak a Damjanich utcai épület nyílt pályázat útján nyert bérleti jogáról az SZFE hallgatói. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Lemondanak a Damjanich utcai épület nyílt pályázat útján nyert bérleti jogáról az SZFE hallgatói. A hvg360 reggeli...","id":"20210217_Radar360_Szijj_Laszlo_vagyona_es_a_bitcoin_is_rekordot_dontott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55ae81f5-2257-458f-b0c7-334478344482","keywords":null,"link":"/360/20210217_Radar360_Szijj_Laszlo_vagyona_es_a_bitcoin_is_rekordot_dontott","timestamp":"2021. február. 17. 07:57","title":"Radar360: Szíjj László vagyona és a bitcoin is rekordot döntött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1162276a-42d4-4abf-93c4-3c44f54a9b30","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb információk szivárogtak ki a Google idén érkező, új mobilos operációs rendszeréről, az Android 12-ről.","shortLead":"Újabb információk szivárogtak ki a Google idén érkező, új mobilos operációs rendszeréről, az Android 12-ről.","id":"20210216_android_12_snow_cone_egykezes_mod_gepeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1162276a-42d4-4abf-93c4-3c44f54a9b30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61610f85-1edc-4a67-8352-fc6eea93bf06","keywords":null,"link":"/tudomany/20210216_android_12_snow_cone_egykezes_mod_gepeles","timestamp":"2021. február. 16. 09:33","title":"Régóta várt kényelmi funkció kerülhet az Android 12-be, egyszerűbb lesz egy kézzel gépelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"480750aa-8750-4116-b16a-958d77e4108e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A HVG legújabb számából kiderül mikor és hogyan lett elege a jobboldali tudósoknak Kásler Miklós kitalált magyarságtörténetéből. Ez nem jelenti, hogy a Pozsonyi csatával vége a mai állami propagandához igazított történelmi animációk gyártásának, sőt. Pénz lesz rá.","shortLead":"A HVG legújabb számából kiderül mikor és hogyan lett elege a jobboldali tudósoknak Kásler Miklós kitalált...","id":"20210217_HVG_Mitoszharc_a_jobboldalon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=480750aa-8750-4116-b16a-958d77e4108e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1405822-f560-430f-8a28-9b03b3a8073e","keywords":null,"link":"/itthon/20210217_HVG_Mitoszharc_a_jobboldalon","timestamp":"2021. február. 17. 12:55","title":"Hogyan lesz Disneyland a Kárpát-medencéből?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e761f67e-93f2-43cf-95fc-1dfc1d48cfc3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hétfőtől elindult az legértékesebb oktatási és egészségügyi innovációkat támogató Richter Anna Díj közönségszavazása. A legtöbb szavazattal bíró csapat négymillió forint támogatást kap.



","shortLead":"Hétfőtől elindult az legértékesebb oktatási és egészségügyi innovációkat támogató Richter Anna Díj közönségszavazása...","id":"20210216_Kozbigyo_vagy_a_korhazi_dolgozok_jollete__elindult_a_kozonsegszavazas_a_Richter_Anna_Dijra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e761f67e-93f2-43cf-95fc-1dfc1d48cfc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7872adf-7e59-4a16-a845-c54f7bd9bbf1","keywords":null,"link":"/elet/20210216_Kozbigyo_vagy_a_korhazi_dolgozok_jollete__elindult_a_kozonsegszavazas_a_Richter_Anna_Dijra","timestamp":"2021. február. 16. 09:59","title":"Közbigyó vagy a kórházi dolgozók jólléte? – indul a közönségszavazás a Richter Anna Díjra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a7d475a-fd90-4575-a7c2-5793dfcc5753","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoftnál már kész ötletek vannak arra vonatkozóan, hogyan lehet hatékonyabbá tenni az otthonról végzett munkát. Akkor is, ha ehhez egy csapatot kell összefogni.","shortLead":"A Microsoftnál már kész ötletek vannak arra vonatkozóan, hogyan lehet hatékonyabbá tenni az otthonról végzett munkát...","id":"20210217_microsoft_viva_home_office_tavmunka_irodai_munka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5a7d475a-fd90-4575-a7c2-5793dfcc5753&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d364ea9-16d7-42b9-8e47-1ea20bf95902","keywords":null,"link":"/tudomany/20210217_microsoft_viva_home_office_tavmunka_irodai_munka","timestamp":"2021. február. 17. 12:03","title":"Itt a Microsoft Viva, home office-hoz lett kitalálva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"756db26d-c14a-4501-be72-3288483f28c5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Látványos megjelenés, összkerékhajtás, négy fő számára kényelmes utastér és 400 kilométeres elektromos hatótáv. Ezt ígéri az Alpha Jax.","shortLead":"Látványos megjelenés, összkerékhajtás, négy fő számára kényelmes utastér és 400 kilométeres elektromos hatótáv. Ezt...","id":"20210216_Mad_Max_stilusu_elektromos_autot_dob_piacra_egy_uj_ceg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=756db26d-c14a-4501-be72-3288483f28c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71116345-a614-40e9-92ca-f0b365108b14","keywords":null,"link":"/cegauto/20210216_Mad_Max_stilusu_elektromos_autot_dob_piacra_egy_uj_ceg","timestamp":"2021. február. 16. 16:55","title":"Mad Max stílusú elektromos autót dobnak piacra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]