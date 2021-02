Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"98271bb7-f4a4-4cbc-8a20-124c619bcc71","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A vonalon pótlóbuszok közlekednek.","shortLead":"A vonalon pótlóbuszok közlekednek.","id":"20210218_auto_villamos_baleset_karambol_zuglo_nagy_lajos_kiraly_utja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98271bb7-f4a4-4cbc-8a20-124c619bcc71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fee4523c-2c35-4d8f-a6ae-5d60773c7890","keywords":null,"link":"/cegauto/20210218_auto_villamos_baleset_karambol_zuglo_nagy_lajos_kiraly_utja","timestamp":"2021. február. 18. 11:25","title":"Autó és villamos csattant össze Zuglóban – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már cseh vírusvariáns is van a Dél-pesti Centrumkórház főorvosa szerint. ","shortLead":"Már cseh vírusvariáns is van a Dél-pesti Centrumkórház főorvosa szerint. ","id":"20210218_szlavik_koronavirus_mutansok_oltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfb66f95-aaf7-471c-96ad-68e58130410d","keywords":null,"link":"/itthon/20210218_szlavik_koronavirus_mutansok_oltas","timestamp":"2021. február. 18. 13:41","title":"Szlávik szerint még nincs itt az ideje a nyitásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a68d447f-5515-419c-b394-f3fa1689f344","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Négy-hat járművet is kiválthat egy közösen használt, megosztott autó, és mivel folyamatosan mozgásban van, kevesebb parkolóra van szükség, és a forgalom is kisebb. ","shortLead":"Négy-hat járművet is kiválthat egy közösen használt, megosztott autó, és mivel folyamatosan mozgásban van, kevesebb...","id":"20210219_Klimasemleges_uzemanyagkartyaval_es_elektromos_autokkal_erosit_a_budapesti_automegoszto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a68d447f-5515-419c-b394-f3fa1689f344&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e276080-7987-4532-a0ae-ed41f68d1b66","keywords":null,"link":"/zhvg/20210219_Klimasemleges_uzemanyagkartyaval_es_elektromos_autokkal_erosit_a_budapesti_automegoszto","timestamp":"2021. február. 19. 16:53","title":"Minden liternyi benzin szén-dioxid-kibocsátását kompenzálja az autómegosztó ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ca68001-88cf-4780-be43-94fdce5503ef","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Nem minden elhanyagolt, bántott gyermekből lesz közönyös, erőszakos szülő. Sokan képesek a negatív mintát maguk mögött hagyni. ","shortLead":"Nem minden elhanyagolt, bántott gyermekből lesz közönyös, erőszakos szülő. Sokan képesek a negatív mintát maguk mögött...","id":"20210218_Bantalmazott_gyerekekbol_jo_szulok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ca68001-88cf-4780-be43-94fdce5503ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8704459-b640-4429-9b40-74c4f7d6cf5a","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210218_Bantalmazott_gyerekekbol_jo_szulok","timestamp":"2021. február. 18. 13:30","title":"Bántalmazott gyerekekből jó szülők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef6e64a9-cc85-43c8-8a50-96c979414400","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szocialisták Pest megyei szervezete perindítványt nyújtott be, amelyet befogadott a Fővárosi Törvényszék. Az ügy előzménye, hogy a Pest megyei szervezetet éppen a kongresszus előtt oszlatták fel.","shortLead":"A szocialisták Pest megyei szervezete perindítványt nyújtott be, amelyet befogadott a Fővárosi Törvényszék. Az ügy...","id":"20210219_mszp_kongresszus_perinditvany_kunhalmi_agnes_toth_bertalan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef6e64a9-cc85-43c8-8a50-96c979414400&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4c58797-49ba-43d2-a56e-90b8fed607d7","keywords":null,"link":"/itthon/20210219_mszp_kongresszus_perinditvany_kunhalmi_agnes_toth_bertalan","timestamp":"2021. február. 19. 09:36","title":"Elképzelhető, hogy meg kell ismételni az MSZP tisztújító kongresszusát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16c6e991-f8ad-42c1-8ecf-f7e35c573092","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség őrizetbe vette egy 42 éves orvost, aki gyanú szerint hamis igazolásokat állított ki.\r

","shortLead":"A rendőrség őrizetbe vette egy 42 éves orvost, aki gyanú szerint hamis igazolásokat állított ki.\r

","id":"20210219_Harminc_ember_kaphatta_meg_soron_kivul_a_koronavirus_elleni_vedooltast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16c6e991-f8ad-42c1-8ecf-f7e35c573092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69ed440d-135d-49b9-ae1f-df71471def96","keywords":null,"link":"/itthon/20210219_Harminc_ember_kaphatta_meg_soron_kivul_a_koronavirus_elleni_vedooltast","timestamp":"2021. február. 19. 20:29","title":"Harminc ember kaphatta meg soron kívül a koronavírus elleni védőoltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bea2c60a-ab9e-406d-b95c-0b3f0c986bc6","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Magyarországon is egyre több helyen lehet leadni a használt, fáradt sütőolajat, ám a gyűjtőpontok lefedettsége messze van az ideálistól. Pedig nem kéne, hogy ez ekkora macera legyen: a társasházak sokszor nem tudják, hogy közösen gyűjthetnék és ingyen elszállíttathatnák a háztartások által termelt használt olajat. Ráadásul a krumplisütés után visszamaradt olajat 100 százalékban újra lehet hasznosítani. ","shortLead":"Magyarországon is egyre több helyen lehet leadni a használt, fáradt sütőolajat, ám a gyűjtőpontok lefedettsége messze...","id":"20210218_hasznalt_sutoolaj_etolaj","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bea2c60a-ab9e-406d-b95c-0b3f0c986bc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f660e619-5174-4bad-ab1b-450c7e977aee","keywords":null,"link":"/zhvg/20210218_hasznalt_sutoolaj_etolaj","timestamp":"2021. február. 18. 20:00","title":"Hogy ne a lefolyóban landoljon: mit lehet kezdeni a használt étolajjal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8770c02-b81f-429f-b67c-a0bb7d33e34b","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"Mohamed Abid a kezdetektől fogva felügyeli, hogy a Perseverance marsjárón az utolsó csavarig minden a helyére kerüljön, és a szerkezet úgy működjön, ahogy azt a tervezőasztalon megálmodták. Csütörtök este ő is ott lesz a NASA központjában, hogy felügyelje a rover landolását.","shortLead":"Mohamed Abid a kezdetektől fogva felügyeli, hogy a Perseverance marsjárón az utolsó csavarig minden a helyére kerüljön...","id":"20210218_nasa_mars_2020_perseverance_marsjaro_mohame_abid_fomernok_helyettes_interju","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b8770c02-b81f-429f-b67c-a0bb7d33e34b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"950c1163-16c0-4366-9775-395d17089a44","keywords":null,"link":"/tudomany/20210218_nasa_mars_2020_perseverance_marsjaro_mohame_abid_fomernok_helyettes_interju","timestamp":"2021. február. 18. 14:30","title":"\"Remélem, mától rendkívül unalmas lesz a munkám\" – interjú a NASA marsi landolásának kulcsmérnökével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]