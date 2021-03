Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bb06d39e-24ff-4dcd-a072-0c7811993187","c_author":"HVG","category":"360","description":"Megkésve próbál becsatlakozni a kormány a nemzetközi élelmiszerpiacra azzal a 4-5 ezermilliárd forinttal, amellyel a következő hét évben megtoldja az uniós támogatásokat. A feltételeket ráadásul nem Orbán Viktor diktálja.","shortLead":"Megkésve próbál becsatlakozni a kormány a nemzetközi élelmiszerpiacra azzal a 4-5 ezermilliárd forinttal, amellyel...","id":"202108__gazdak_es_babuk__usa_es_kina__meggybefott_es_genetika__globalis_foldkozosseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb06d39e-24ff-4dcd-a072-0c7811993187&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cb380c0-0674-4159-84ec-9bb03a29c475","keywords":null,"link":"/360/202108__gazdak_es_babuk__usa_es_kina__meggybefott_es_genetika__globalis_foldkozosseg","timestamp":"2021. március. 02. 15:00","title":"Orbán ott áll a világ zöldségespultjánál, de kérdés, lesz-e vevő az árujára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bae681b-f127-4d1d-ac00-4eef50eaedd8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Keleten és nyugaton lehet számítani erős szélre.","shortLead":"Keleten és nyugaton lehet számítani erős szélre.","id":"20210301_idojaras_napsutes_szel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3bae681b-f127-4d1d-ac00-4eef50eaedd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9636914-493a-45e5-9ecd-8d7039acc6f7","keywords":null,"link":"/itthon/20210301_idojaras_napsutes_szel","timestamp":"2021. március. 01. 05:58","title":"Néhány órás napsütéssel és széllel indul a hét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4c34f2c-5c51-424c-870c-509fd2d60545","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem tűnik úgy, mintha engednének az EPP képviselői, miután Orbán Viktor belengette a Fidesz távozását. A Politico szerint ironikus, hogy egy bürokratikus döntés vezet végül a Fidesz néppárti távozásához.","shortLead":"Nem tűnik úgy, mintha engednének az EPP képviselői, miután Orbán Viktor belengette a Fidesz távozását. A Politico...","id":"20210301_fidesz_epp_alapszabaly_kommentek_politico","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4c34f2c-5c51-424c-870c-509fd2d60545&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7394f30-43d1-49f8-8876-28215193a2a7","keywords":null,"link":"/vilag/20210301_fidesz_epp_alapszabaly_kommentek_politico","timestamp":"2021. március. 01. 10:49","title":"Néppárti képviselők a Fidesz kilépéséről: Nem engedjük Orbánnak, hogy megzsaroljon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"401a3720-45aa-46f5-a6b4-36a452a83791","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Igencsak elcsodálkozhatott egy kínai hölgy, amikor kibontotta a megrendelt iPhone 12 Pro Max dobozát. A várva várt telefon helyett egy joghurtot talált benne.\r

\r

","shortLead":"Igencsak elcsodálkozhatott egy kínai hölgy, amikor kibontotta a megrendelt iPhone 12 Pro Max dobozát. A várva várt...","id":"20210302_kinai_felhasznalo_joghurtot_kapott_iphone_helyett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=401a3720-45aa-46f5-a6b4-36a452a83791&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"555027c2-540c-4099-a040-95d4a4849350","keywords":null,"link":"/tudomany/20210302_kinai_felhasznalo_joghurtot_kapott_iphone_helyett","timestamp":"2021. március. 02. 09:03","title":"Kellemetlen meglepetés: iPhone 12-t rendelt, almás joghurtot kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A korlátozások ellen tüntettek vasárnap Budapesten, megvannak az előválasztás részletei, meglepetések a Golden Globe-on. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"A korlátozások ellen tüntettek vasárnap Budapesten, megvannak az előválasztás részletei, meglepetések a Golden...","id":"20210301_Radar360","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16751ed0-b06b-4525-b7ea-436aeb8cd348","keywords":null,"link":"/360/20210301_Radar360","timestamp":"2021. március. 01. 08:00","title":"Radar360: Orbán kilépéssel fenyeget, Trump folytatással ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0bb1613-2779-480a-a5ee-7e80daeb9835","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csaknem 91 millió forintot kap „Idősügyi Infokommunikációs Programra” az V. kerület, a XII. kerület 225 milliót „önkormányzati fejlesztések kiegészítő munkáinak támogatására”.","shortLead":"Csaknem 91 millió forintot kap „Idősügyi Infokommunikációs Programra” az V. kerület, a XII. kerület 225 milliót...","id":"20210301_fideszes_keruletek_kapnak_penzt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0bb1613-2779-480a-a5ee-7e80daeb9835&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40bb7f77-711e-443a-a456-897c3885a0fc","keywords":null,"link":"/itthon/20210301_fideszes_keruletek_kapnak_penzt","timestamp":"2021. március. 01. 07:28","title":"1,3 milliárdot kapnak önkormányzatok, a fővárosban csak két fideszes kerületnek jut a pénzből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d895537-e4fa-496c-8dea-f340bf18d017","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Fülöp-szigeteki Rappler független hírportál alapítója és vezetője, Maria Ressa filmjében megszólal az autokrata elnök, Rodrigo Duterte is, hol kedélyesen, hol fenygetőzve.","shortLead":"A Fülöp-szigeteki Rappler független hírportál alapítója és vezetője, Maria Ressa filmjében megszólal az autokrata...","id":"202108_film__sajtoszabadsag_gyilkos_szalamitaktika","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d895537-e4fa-496c-8dea-f340bf18d017&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41ca824d-176c-4634-95f1-b5fda0a9c0a5","keywords":null,"link":"/360/202108_film__sajtoszabadsag_gyilkos_szalamitaktika","timestamp":"2021. március. 01. 14:00","title":"\"Ha újságírók meghalnak, arról csak maguk tehetnek\" – film a demokrácia kivéreztetéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88962a8e-0dce-42ef-9a3d-3e5579f686d1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Meg nem erősített hírek szerint a Microsoft több fontos eseményt is tarthat tavasszal. Az egyik főszereplője a nagy átalakításon átesett Windows 10 lehet.","shortLead":"Meg nem erősített hírek szerint a Microsoft több fontos eseményt is tarthat tavasszal. Az egyik főszereplője a nagy...","id":"20210301_microsoft_windows_10_sun_valley_frissites_10x_operacios_rendszer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88962a8e-0dce-42ef-9a3d-3e5579f686d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12d6d08b-7820-4f6d-8d60-53de7449a13a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210301_microsoft_windows_10_sun_valley_frissites_10x_operacios_rendszer","timestamp":"2021. március. 01. 15:03","title":"Érdemes figyelni a Microsoftra, jön \"az új Windows\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]