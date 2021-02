Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ad6c1e55-598a-46f1-b5bd-d40459e602e6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Ha már van autó-, robogó- és biciklimegosztás, miért is ne lehetne ugyanezt csinálni télen a síeléssel is? – gondolta egy finn város, Lahti.","shortLead":"Ha már van autó-, robogó- és biciklimegosztás, miért is ne lehetne ugyanezt csinálni télen a síeléssel is? – gondolta...","id":"20210204_lahti_finnorszag_sieles_megosztas_kibocsatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad6c1e55-598a-46f1-b5bd-d40459e602e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"add57c1b-3b79-4472-a9df-d508afba1b50","keywords":null,"link":"/zhvg/20210204_lahti_finnorszag_sieles_megosztas_kibocsatas","timestamp":"2021. február. 04. 15:35","title":"Városi símegosztó programmal rukkolt elő egy finn város","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b29e81f-8d9f-4631-ae8c-e61c4ce39497","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Az egy évvel korábbinál jobb volt ugyan az ipar teljesítménye 2020 decemberében, de ekkor már egymást követő második hónapban csökkent a termelés. ","shortLead":"Az egy évvel korábbinál jobb volt ugyan az ipar teljesítménye 2020 decemberében, de ekkor már egymást követő második...","id":"20210205_ipar_ksh_termeles_statisztika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b29e81f-8d9f-4631-ae8c-e61c4ce39497&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1e5fb3a-7940-4ee0-9849-e3150db9c1dd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210205_ipar_ksh_termeles_statisztika","timestamp":"2021. február. 05. 09:04","title":"6,1 százalékot zuhant 2020-ban a magyar ipar, nem lett szép az év vége sem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13169d43-19b2-4308-abce-e0dab6018a8d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nanotechnológia úttörő fejlesztés, amely a növényeket is felokosítja.","shortLead":"A nanotechnológia úttörő fejlesztés, amely a növényeket is felokosítja.","id":"20210203_spenot_email","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13169d43-19b2-4308-abce-e0dab6018a8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f77bb5f-2a92-402f-b7a3-fbb64aa7c4c0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210203_spenot_email","timestamp":"2021. február. 03. 14:03","title":"Tudósok spenótokat tanítottak meg e-mailt küldeni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4a8559d-4fdd-42b6-9132-b5c6b05d4480","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A VaccineGuard esetében nagy hangsúlyt fektettek a személyes adatok védelmére.","shortLead":"A VaccineGuard esetében nagy hangsúlyt fektettek a személyes adatok védelmére.","id":"20210205_Digitalis_vakcinaigazolas_Magyarorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4a8559d-4fdd-42b6-9132-b5c6b05d4480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbecbf27-f31b-4eca-8236-439f5d043b1d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210205_Digitalis_vakcinaigazolas_Magyarorszag","timestamp":"2021. február. 05. 09:32","title":"Márciusban vezethetik be a digitális vakcinaigazolást Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c964ede-0265-4c30-a38f-556a3cee3604","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Most hétvégén az amerikai Super Bowl félidejében, 2022 novemberében pedig a Papp László Budapest Sportarénában lép fel a kanadai énekes.","shortLead":"Most hétvégén az amerikai Super Bowl félidejében, 2022 novemberében pedig a Papp László Budapest Sportarénában lép fel...","id":"20210203_The_Weekndkoncert_lesz_2022ben_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c964ede-0265-4c30-a38f-556a3cee3604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35ea5cc5-a75e-49d8-884a-3d22f6da34a0","keywords":null,"link":"/kultura/20210203_The_Weekndkoncert_lesz_2022ben_Budapesten","timestamp":"2021. február. 03. 15:18","title":"The Weeknd-koncert lesz 2022-ben Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0e7366e-66c8-4648-bd66-84fc3e866ef6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több ezer kilométer hosszú, transzatlanti kábelt helyezett működésbe a Google. A mélytengeri vezeték Franciaország és az Egyesült Államok között biztosít több mint gyors összeköttetést.","shortLead":"Több ezer kilométer hosszú, transzatlanti kábelt helyezett működésbe a Google. A mélytengeri vezeték Franciaország és...","id":"20210204_google_transzatlanti_kabel_melytengeri_vezetek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0e7366e-66c8-4648-bd66-84fc3e866ef6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3118c16d-ee3d-484e-8404-239e427a3484","keywords":null,"link":"/tudomany/20210204_google_transzatlanti_kabel_melytengeri_vezetek","timestamp":"2021. február. 04. 08:36","title":"A Google új vezetékén 250 Tb/s sebességgel jönnek-mennek az adatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"218eb21a-3c8b-4170-9b88-de51c4ecdd55","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Hogyan érinti a modellváltás azokat, akik évek óta szerettek volna bejutni a Színház- és Filmművészeti Egyetemre? Van, aki inkább letesz a vágyáról, hogy így tiltakozzon, van, aki emiatt hagyja el az országot, de olyan is, aki azt gondolja, így legalább több esélye lesz bejutni. Tizennégy felvételizővel beszélgettünk, akikben csak egy a közös: mind dühösek vagy szomorúak.","shortLead":"Hogyan érinti a modellváltás azokat, akik évek óta szerettek volna bejutni a Színház- és Filmművészeti Egyetemre? Van...","id":"20210203_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem_felveteli_felvetelizok_jelentkezes_modellvaltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=218eb21a-3c8b-4170-9b88-de51c4ecdd55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06913faf-8b07-4f2d-a075-f2d5f18b2754","keywords":null,"link":"/kultura/20210203_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem_felveteli_felvetelizok_jelentkezes_modellvaltas","timestamp":"2021. február. 03. 20:00","title":"„Felvételizem az SZFE-re, de csak hogy tudjam, mire fogok nemet mondani”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c315274-bc5d-486e-a9cb-2a09fe84a3c7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kétszeres áron lehet majd hozzájutni a kiadványhoz.","shortLead":"Kétszeres áron lehet majd hozzájutni a kiadványhoz.","id":"20210203_hetilap_ripost","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c315274-bc5d-486e-a9cb-2a09fe84a3c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cde6398c-2c9e-463f-98c8-ce2b3eb24e1c","keywords":null,"link":"/kultura/20210203_hetilap_ripost","timestamp":"2021. február. 03. 14:23","title":"Hetilappá alakult és megdrágult a Ripost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]