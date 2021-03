Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"83a0d73a-7d71-4abb-871b-af01730cfd49","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Ahol csak tud, spórolni kénytelen a budapesti közlekedésszervező cég, melynek új vezetője, Walter Katalin politikai csörtékről, fővárosi beruházásokról és az önbecsülés visszaszerzéséről is beszélt a HVG-nek.","shortLead":"Ahol csak tud, spórolni kénytelen a budapesti közlekedésszervező cég, melynek új vezetője, Walter Katalin politikai...","id":"20210303_A_BKK_uj_vezere_a_HVGnek_Nehez_ugy_tervezni_hogy_a_kormanydontesekrol_nincs_informacionk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83a0d73a-7d71-4abb-871b-af01730cfd49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0621b0f3-b418-4090-9e43-664177b29913","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210303_A_BKK_uj_vezere_a_HVGnek_Nehez_ugy_tervezni_hogy_a_kormanydontesekrol_nincs_informacionk","timestamp":"2021. március. 03. 13:17","title":"A BKK új vezére a HVG-nek: Nehéz úgy tervezni, hogy a kormánydöntésekről nincs információnk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b74bb4ca-60d7-4137-a3be-c1c8e7d69845","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Magyarország után immár Ausztria, Dánia, Csehország, Szlovákia valamint Lengyelország is unión kívüli vakcinaforrást keres, hogy minél gyorsabban beoltassa a lakosságát – írja a Politico.","shortLead":"Magyarország után immár Ausztria, Dánia, Csehország, Szlovákia valamint Lengyelország is unión kívüli vakcinaforrást...","id":"20210304_Vakcinadiplomacia_egyre_tobb_tagallam_kezd_besokallni_az_EU_lassusaga_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b74bb4ca-60d7-4137-a3be-c1c8e7d69845&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ab53e39-3426-4277-b7c0-e05797255a42","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210304_Vakcinadiplomacia_egyre_tobb_tagallam_kezd_besokallni_az_EU_lassusaga_miatt","timestamp":"2021. március. 04. 13:18","title":"Vakcinadiplomácia: egyre több tagállam kezd besokallni az EU lassúsága miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b9b2974-249f-4da3-95ad-2f96faa78e9c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Azt egyelőre nem tudni, hogy milyen szervezetről van szó.","shortLead":"Azt egyelőre nem tudni, hogy milyen szervezetről van szó.","id":"20210303_Fegyveres_tamadas_Capitolium","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b9b2974-249f-4da3-95ad-2f96faa78e9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc9e87ba-ba53-457b-a414-2f83d9b237ad","keywords":null,"link":"/vilag/20210303_Fegyveres_tamadas_Capitolium","timestamp":"2021. március. 03. 22:05","title":"Fegyveres támadás készül a Capitolium ellen a rendőrség szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff8e08d7-b5b3-4713-a5b7-623e3c5ad37a","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A 30 milliárdos állami beruházás környezetvédelmi engedélyét az Európai Unió is vizsgálja.","shortLead":"A 30 milliárdos állami beruházás környezetvédelmi engedélyét az Európai Unió is vizsgálja.","id":"20210303_Tulzottan_beepitett_forgalmas__a_Ferto_tavi_beruhazast_kifogasolja_egy_nemzetkozi_szervezet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff8e08d7-b5b3-4713-a5b7-623e3c5ad37a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1930f4a6-192c-41b9-823e-a7afa9b2f354","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210303_Tulzottan_beepitett_forgalmas__a_Ferto_tavi_beruhazast_kifogasolja_egy_nemzetkozi_szervezet","timestamp":"2021. március. 03. 16:10","title":"Túlzottan beépített, forgalmas – a Fertő tavi beruházást kifogásolja egy nemzetközi szervezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6396ab64-560e-4378-91aa-dca175c2daad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszesek 93 százaléka szerint a főpolgármester alkalmatlan volna miniszterelnök-jelöltnek. 