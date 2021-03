Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c5b7682a-e593-423d-8d14-d10f4fc670e0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A világ változik, folyamatosan nő az átoltottság, nem érdemes elkapkodni a döntést - üzent Sebastian Coe a tokiói szervezőknek.","shortLead":"A világ változik, folyamatosan nő az átoltottság, nem érdemes elkapkodni a döntést - üzent Sebastian Coe a tokiói...","id":"20210318_olimpia_tokio_nezok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5b7682a-e593-423d-8d14-d10f4fc670e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae5d8845-af7f-4526-93f6-d4f80da6d22b","keywords":null,"link":"/sport/20210318_olimpia_tokio_nezok","timestamp":"2021. március. 18. 21:08","title":"Arra kéri az atlétikai szövetség elnöke az olimpia szervezőit, még ne döntsenek, lehetnek-e nézők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8273aabb-28db-4baf-8bce-b79e4b519eab","c_author":"Bihari Ádám","category":"itthon","description":"Akkor is el kell látni a koronavírusos betegeket, ha már nincs több ágy és lélegeztetőgép, márpedig egyre több helyen fogy el a kapacitás – ezt állítja több, egymástól független vidéki és fővárosi kórházban dolgozó forrásunk is. A miniszterelnök szerint van elég ágy, de azt még a vele beszélő kórházigazgatók is szóvá tették, hogy a személyi állományt illetően már komoly problémák vannak.","shortLead":"Akkor is el kell látni a koronavírusos betegeket, ha már nincs több ágy és lélegeztetőgép, márpedig egyre több helyen...","id":"20210319_Muszak_vegen_kimegyunk_az_oltozobe_10_percet_bogni_aztan_hazamegyunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8273aabb-28db-4baf-8bce-b79e4b519eab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82209738-f2ac-44ea-a7be-9c50a4195c4b","keywords":null,"link":"/itthon/20210319_Muszak_vegen_kimegyunk_az_oltozobe_10_percet_bogni_aztan_hazamegyunk","timestamp":"2021. március. 19. 17:30","title":"\"Lehet, hogy tetőzünk, most még óriási a nyomás\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44248711-82c3-44c1-866f-2269e15498c6","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az újabb botrány nyomán tovább zuhan a CDU/CSU-pártszövetség népszerűsége.","shortLead":"Az újabb botrány nyomán tovább zuhan a CDU/CSU-pártszövetség népszerűsége.","id":"20210320_Spiegel_Csostul_jon_a_baj_a_nemet_konzervativokra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=44248711-82c3-44c1-866f-2269e15498c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4296bc9d-cab7-4129-9914-c1707896877c","keywords":null,"link":"/360/20210320_Spiegel_Csostul_jon_a_baj_a_nemet_konzervativokra","timestamp":"2021. március. 20. 09:00","title":"Spiegel: Csőstül jön a baj a német konzervatívokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d513eab-5957-49ac-956f-612bc3181516","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kamara egy kérelem benyújtásával 50 százalékkal csökkentheti a tagdíjakat. Azt kérik, hogy az érintettek ezt a pénzt adják a közösbe, amely más vállalkozásokat segíthet.","shortLead":"A kamara egy kérelem benyújtásával 50 százalékkal csökkentheti a tagdíjakat. 