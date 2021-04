Egyiptom GDP-jének 10-20 százalékát teszi ki a turizmus, ám az utóbbi tíz évben sorozatban történtek olyan események, amelyek elriasztották az országból a turistákat. 2011-ben az arab tavasz indította el a pechszériát, majd az Iszlám Állam terrortámadásai, 2015-ben a lelőtt orosz utasszállító esete, végül a koronavírus-járvány akasztotta meg a külföldiek érkezését. 2010-ben még 14,7 millió látogatót vonzott az észak-afrikai ország, 2016-ban a főszezonban már csak 3,8 milliót. 2017 környékére kezdett talpra állni a turizmus, ám mire Egyiptom ismét egy viszonylag biztonságos állam lehetett volna, beütött a pandémia. Az ország minden erejével azon van, hogy az ókori kincseivel és a szenzációs feltárásokkal minél előbb visszacsábítsa a turistákat – nem véletlen, hogy az antikvitások minisztériumát (amely gyakorlatilag a régészeti, műemlékvédelmi tárca) összevonták a turizmusért felelős minisztériummal, és, hogy két óriási múzeum – az Egyiptomi Civilizáció Nemzeti Múzeuma, és a legnagyobb régészeti múzeumként beharangozott Nagy Egyiptomi Múzeum – megnyitóját is 2021-re időzítették. Ahogy az sem véletlen, hogy az ország sztárrégésze, Záhi Havvász is kiveheti a részét ebből az „újjáépítésből”, noha az arab tavasz idején Havvász is egy időre kegyvesztett figura lett. Mubarak embereként őt is eltávolították a régészminiszteri pozíciójából, a tüntetők korrupcióval vádolták, az alkalmazottai ellene fordultak. A tudományos világ sem feltétlenül ért egyet Záhi Havvász módszereivel, aki legalább annyira kutató, mint diplomata, önimádó TV-sztár és bestselleríró. Záhi Havvász, Egyiptom Indiana Jonesja. © KHALED DESOUKI / AFP Egyes vélemények szerint az egyiptológus hajlamos összemosni az üzletet a tudománnyal, a teóriáit tényekként beállítani, ugyanakkor vannak tagadhatatlan érdemei is. Például a Sphinx közelében ő talált rá a piramisépítők és családjaik több mint 600 sírból álló temetőjére, az Egyiptomi Régészeti Hivatal vezetőjeként elérte, hogy a Louvre 2009-ben visszaszolgáltasson az országnak öt, fáraósírból származó freskódarabot, a 2010-es években az általa szervezett Tutanhamon és a fáraók aranykora című utazókiállítása pedig minden idők legnagyobb múzeumshow-ja volt. Havvász a hírnevét, tudását és kapcsolatait arra használja, hogy az ellopott ókori kincsek visszakerüljenek Egyiptomba, hogy aztán azok még nagyobb számban vonzzák a turistákat. Ő az egyiptomi kincsek menedzsere, és mint ilyenre, az országnak valószínűleg most is nagy szüksége van.