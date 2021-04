Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9ab79bae-1d07-484e-83f0-83346f54bfc9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A zeneipari szövetség szerint a szektornak jutott támogatások “összegükben messze elégtelenek és sokszor rosszul célzottak voltak”.","shortLead":"A zeneipari szövetség szerint a szektornak jutott támogatások “összegükben messze elégtelenek és sokszor rosszul...","id":"20210419_music_hungary_szovetseg_zeneipar_tamogatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ab79bae-1d07-484e-83f0-83346f54bfc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0403f85-d3c0-465b-ad06-70980def4bdb","keywords":null,"link":"/itthon/20210419_music_hungary_szovetseg_zeneipar_tamogatas","timestamp":"2021. április. 19. 06:15","title":"Music Hungary: A zeneipar nincs megmentve, a támogatások elégtelenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ec2efb1-fcaf-4309-9c12-ff119b8fa93d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A bankkártyacsalásokról beszélt Tállai András államtitkár.","shortLead":"A bankkártyacsalásokról beszélt Tállai András államtitkár.","id":"20210418_bankkartyacsalas_tallai_nav_sms","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ec2efb1-fcaf-4309-9c12-ff119b8fa93d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9184dafb-f014-4c23-bac3-39c3e20c1859","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210418_bankkartyacsalas_tallai_nav_sms","timestamp":"2021. április. 18. 09:50","title":"A NAV nevében már nem lopnak pénzt, de nem árt vigyázni a csalókkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7b59fe5-d92c-42bc-8b7a-7af69b8d9e87","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Két orosz és egy amerikai űrhajóssal a fedélzetén biztonságosan visszatért a Földre a Nemzetközi Űrállomásról (ISS) szombaton egy Szojuz űrhajó – jelentette be a Roszkoszmosz orosz űrkutatási hivatal.","shortLead":"Két orosz és egy amerikai űrhajóssal a fedélzetén biztonságosan visszatért a Földre a Nemzetközi Űrállomásról (ISS...","id":"20210417_Foldet_ert_a_Szojuz_urhajo_harom_asztronautaja__fotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b7b59fe5-d92c-42bc-8b7a-7af69b8d9e87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4aecb563-3e93-42cf-b416-d6723d2c14f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210417_Foldet_ert_a_Szojuz_urhajo_harom_asztronautaja__fotok","timestamp":"2021. április. 17. 16:42","title":"Földet ért a Szojuz űrhajó három asztronautája – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5cd8504-e407-4763-82c2-6d4a6c3596b7","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Megakadályozta a kormány az Aegon biztosító eladását. Minimum gyanús, hogy tette ezt egy olyan szabály alapján, amelyet egy nappal a tranzakció bejelentése előtt hozott.","shortLead":"Megakadályozta a kormány az Aegon biztosító eladását. Minimum gyanús, hogy tette ezt egy olyan szabály alapján, amelyet...","id":"202115__aegon__miniszteri_veto__atjatszasi_technika__bebiztositva","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5cd8504-e407-4763-82c2-6d4a6c3596b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"396187f8-8972-4b38-9657-c64249f49918","keywords":null,"link":"/360/202115__aegon__miniszteri_veto__atjatszasi_technika__bebiztositva","timestamp":"2021. április. 19. 07:00","title":"Az Aegon is valamelyik havernál landolhat, a kérdés csak az, mikor és hogyan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f646615b-8fba-43e1-bd9a-040034ed8a6c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A műsorvezető szerint Magyarországon a televízió elvesztette a jelentőségét, ezért felépíttetett egy önálló kis stúdiót. Hamarosan induló műsorát a YouTube-on, a Facebookon és podcast formájában is lehet majd követni. ","shortLead":"A műsorvezető szerint Magyarországon a televízió elvesztette a jelentőségét, ezért felépíttetett egy önálló kis...","id":"20210417_A_Youtubeon_indit_sajat_musort_Friderikusz_Sandor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f646615b-8fba-43e1-bd9a-040034ed8a6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c56ae32-1dbd-4e63-aa9f-c9d8fb3cd515","keywords":null,"link":"/elet/20210417_A_Youtubeon_indit_sajat_musort_Friderikusz_Sandor","timestamp":"2021. április. 17. 14:50","title":"A YouTube-on indít saját műsort Friderikusz Sándor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b5eae7d-f140-424a-bed2-418bd4f143da","c_author":"HVG","category":"360","description":"Hosszú, folyamatos változás helyett háromszor kapcsol sebességbe az öregedést illetően a test – erősítették meg amerikai kutatók korábbi vizsgálatok eredményeit. Az ezzel kapcsolatos fontos küszöbértékek a 34., a 60. és a 78. életév. ","shortLead":"Hosszú, folyamatos változás helyett háromszor kapcsol sebességbe az öregedést illetően a test – erősítették meg...","id":"202115_kormeghatarozas_verbol_sebessegvaltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b5eae7d-f140-424a-bed2-418bd4f143da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fad30f2-f444-45a8-98d6-cea874f1b0c2","keywords":null,"link":"/360/202115_kormeghatarozas_verbol_sebessegvaltas","timestamp":"2021. április. 18. 13:40","title":"34, 60 és 78 évesen történik korszakváltás a szervezetünkben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17beb400-4f47-4adc-8095-f785e65e10ad","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kétféle változatban készülő újdonság 30 centiméterrel nagyobb tengelytávú, mint az ID.4.","shortLead":"A kétféle változatban készülő újdonság 30 centiméterrel nagyobb tengelytávú, mint az ID.4.","id":"20210419_7_szemelyes_villanyautokent_itt_az_uj_vw_id6","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=17beb400-4f47-4adc-8095-f785e65e10ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8b650ba-f5e9-4498-9108-2be9e5853f79","keywords":null,"link":"/cegauto/20210419_7_szemelyes_villanyautokent_itt_az_uj_vw_id6","timestamp":"2021. április. 19. 07:59","title":"7 személyes villanyautóként itt az új VW ID.6","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"321a8e46-c8e7-4a80-8354-2bf009e7e2b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendkívüli szünettel az a probléma, hogy az így elmaradt órákat elvileg a nyáron pótolni kellene. ","shortLead":"A rendkívüli szünettel az a probléma, hogy az így elmaradt órákat elvileg a nyáron pótolni kellene. ","id":"20210417_A_szulok_attol_tartanak_hogy_rendkivuli_szunetet_rendelnek_el_az_osztalyokban_amennyiben_nem_jar_be_eleg_tanulo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=321a8e46-c8e7-4a80-8354-2bf009e7e2b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6837a6b4-1fca-4d17-abfe-6433b62a51ac","keywords":null,"link":"/itthon/20210417_A_szulok_attol_tartanak_hogy_rendkivuli_szunetet_rendelnek_el_az_osztalyokban_amennyiben_nem_jar_be_eleg_tanulo","timestamp":"2021. április. 17. 16:19","title":"A szülők attól tartanak, hogy rendkívüli szünetet rendelnek el az osztályokban, amennyiben nem jár be elég tanuló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]