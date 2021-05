Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2ec8f064-e622-49ec-a800-341ce1aa355e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A védettségi igazolványokat a ruhatárnál fogják elkérni a könyvtárban.","shortLead":"A védettségi igazolványokat a ruhatárnál fogják elkérni a könyvtárban.","id":"20210503_orszagos_szechenyi_konyvtar_vedettsegi_igazolvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ec8f064-e622-49ec-a800-341ce1aa355e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feff9f72-34e5-421c-9d2d-f6c73133b838","keywords":null,"link":"/kultura/20210503_orszagos_szechenyi_konyvtar_vedettsegi_igazolvany","timestamp":"2021. május. 03. 17:59","title":"Megnyitja kapuit a védettségi igazolvánnyal rendelkezők előtt az Országos Széchényi Könyvtár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c879b21-e8ed-4102-8955-6c0b7d865652","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Anti családja mélyszegénységben él, így nem könnyű otthon töltenie az iskolai szünetet. A táborban közös fellépésre készül egy társával, de még össze kell csiszolódniuk. Tititá, harmadik rész. ","shortLead":"Anti családja mélyszegénységben él, így nem könnyű otthon töltenie az iskolai szünetet. A táborban közös fellépésre...","id":"20210504_Doku360_Titita_harmadik_resz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c879b21-e8ed-4102-8955-6c0b7d865652&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e26bb65b-c182-4ada-9172-c2f43a91e3e3","keywords":null,"link":"/360/20210504_Doku360_Titita_harmadik_resz","timestamp":"2021. május. 04. 19:00","title":"Doku360: Egyik percben Edelényben vagyok, most meg a világ legjobb zenészeivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaa987d7-01a9-4bca-97e4-37d0232e7112","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20210505_Marabu_Feknyuz_Magyarorszag_ujraindult","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aaa987d7-01a9-4bca-97e4-37d0232e7112&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a142665-a58d-428b-8b11-8560cb5bdedc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210505_Marabu_Feknyuz_Magyarorszag_ujraindult","timestamp":"2021. május. 05. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Magyarország újraindult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c545cd6-3367-4dfb-bbe0-47391f8b695b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Semmelweis Egyetem rektora szerint a kínai vakcina nem kifejezetten egyetlen, hanem sokféle fehérje ellen fejt ki immunválaszt.","shortLead":"A Semmelweis Egyetem rektora szerint a kínai vakcina nem kifejezetten egyetlen, hanem sokféle fehérje ellen fejt ki...","id":"20210505_merkely_sinopharm_antitest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c545cd6-3367-4dfb-bbe0-47391f8b695b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fa22945-ad3b-4012-be4b-d96d65e8d587","keywords":null,"link":"/tudomany/20210505_merkely_sinopharm_antitest","timestamp":"2021. május. 05. 07:58","title":"Merkely: Eddig minden vizsgált Sinopharmmal oltottnál találtak antitestet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"068be32b-d929-453b-8300-a3d1c68d4b5b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az eddig ismert zöldes fények helyett sárgában mutatja az alakokat az az újfajta éjjellátó, amit az amerikai hadsereg tagjai próbálgatnak. A fejlesztés ki is emeli az alakokat.","shortLead":"Az eddig ismert zöldes fények helyett sárgában mutatja az alakokat az az újfajta éjjellátó, amit az amerikai hadsereg...","id":"20210505_amerikai_hadsereg_ejjellato_szemuveg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=068be32b-d929-453b-8300-a3d1c68d4b5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b56eea2-9b8c-4fb2-8fbe-4cafab21b7db","keywords":null,"link":"/tudomany/20210505_amerikai_hadsereg_ejjellato_szemuveg","timestamp":"2021. május. 05. 09:03","title":"Megkapták új éjjellátó szemüvegüket az amerikai katonák, olyan, mintha egy videojátékban lennének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7df393d-2e6b-4f91-bce8-310c57a13a0c","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Szigorú intézkedéseket vezettek be, de így is óriási az érdeklődés.","shortLead":"Szigorú intézkedéseket vezettek be, de így is óriási az érdeklődés.","id":"20210503_Ujra_megnyilt_a_Disneyland_de_Miki_egeret_mar_nem_lehet_megolelni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a7df393d-2e6b-4f91-bce8-310c57a13a0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7679573d-f504-46cc-a8fe-6673ee3abbd6","keywords":null,"link":"/kkv/20210503_Ujra_megnyilt_a_Disneyland_de_Miki_egeret_mar_nem_lehet_megolelni","timestamp":"2021. május. 03. 16:20","title":"Újra megnyílt a Disneyland, de Miki egeret már nem lehet megölelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"419ee700-2362-468a-a471-6e6ab1a7efef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hódmezővásárhelyi polgármester jelen állás szerint a DK-s Mucsi Tamással néz szembe az előválasztáson.","shortLead":"A hódmezővásárhelyi polgármester jelen állás szerint a DK-s Mucsi Tamással néz szembe az előválasztáson.","id":"20210503_Jobbik_Mark_iZay_Peter_Hodmezovasarhely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=419ee700-2362-468a-a471-6e6ab1a7efef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a1789a4-a483-4d93-ae87-36f16c2f3952","keywords":null,"link":"/itthon/20210503_Jobbik_Mark_iZay_Peter_Hodmezovasarhely","timestamp":"2021. május. 03. 13:01","title":"A Jobbik Márki-Zay Pétert támogatja Hódmezővásárhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset az 5305-ös úton történt.","shortLead":"A baleset az 5305-ös úton történt.","id":"20210504_Auto_arok_Dunatetetlen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0e9d20b-a011-4b61-aeb9-cedb7fbab8ee","keywords":null,"link":"/cegauto/20210504_Auto_arok_Dunatetetlen","timestamp":"2021. május. 04. 05:37","title":"Árokba borult autójával és meghalt egy nő Dunatetétlennél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]