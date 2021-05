Csaknem másfél év várakozás után úgy tűnik, végre bemutatják 2020 (és 2021) egyik leginkább várt filmjét, a Hang nélkül 2-t: Amerikában május 28-ára, Magyarországon június 10-ére tűzték ki a premierdátumot, miután 2020 januárjában a nagy sikerű díszbemutató után már nem tudták a nagyközönség előtt is bemutatni a filmet, a forgalmazó pedig azóta sem akarta online elérhetővé tenni.

A második részhez így több mint egy évvel az előző után új előzetes is készült, amelyet magyar szinkronnal is elérhetővé tett a forgalmazó. A folytatás, úgy tűnik, jobban bemutatja az apokalipszist is, amelyről az első rész nem árult el túl sok részletet, csak annyit, hogy valamilyen lények lepték el a földet, amelyek látni nem látnak, a hallásuk viszont szélsőségesen jó, így a túlélőknek tökéletes némaságban kell élniük az életüket. A második részben is ugyanazt a családot követjük, de már nemcsak a házukban játszódik majd a sztori, így megjelennek más túlélők is.

A Hang nélkül 2018 egyik legnagyobb filmes meglepetése volt: a kis költségvetésű, mindössze 17 millió dollárból készült film már a nyitóhétvégéjén visszahozta árának háromszorosát, és végül 340 millió dollárt gyűjtött össze világszerte, és a kritikusok is csaknem tökéletesnek találták, legalábbis a Rotten Tomatoes kritikagyűjtő oldalon 96%-os az értékelése. A hvg.hu kritikusa is Oscart érdemlő mesterműnek nevezte:

Csendben kell megszülni a gyereket, különben jönnek a szörnyek? Sok szerencsét hozzá! A tavalyi Tűnj el! után ismét egy amerikai színész-rendező-forgatókönyvíró mutatja meg, hogyan kell lebilincselően okos, kis költségvetésű horrort csinálni. A Hang nélkül ráadásul sokak vágyát teljesíti azzal, hogy akár még rendet is csinálhat a moziteremben. Kritika.

A folytatást az első részhez hasonlóan John Krasinski írta és rendezte, a főszereplő Emily Blunt, és ezúttal Cillian Murphy is játszani fog benne.

