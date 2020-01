KIjött az első előzetes 2020 egyik legjobban várt horrorjához, a Hang nélkül 2-höz, ami a 2018-as nagy sikerű film folytatása. A két és fél perces előzetes visszavisz a múltba, amikor először feltűntek az emberekre vadászó, nem látó, de élesen halló szörnyek. Aztán visszatérünk a jelenbe, a síri csendbe, ahol Evelynnek (Emily Blunt) immár három gyerekkel kell valahogy túlélnie. Az is kiderül, hogy rajtuk kívül mások is próbálkoznak ezzel a mutatvánnyal.

A Hang nélkül első része mindössze 17 millió dollárból készült és 340 milliót kerestek vele világszerte. Jelölték egy csomó díjra, a kritika is szerette, nem meglepő, hogy jön a folytatás. Az Indexnek is bejött a film: "a z alapötlet mellé a megvalósítás is egyedi, a család teljes csöndjét a film is csendben követi végig, ami pszichológiailag tökéletes a moziban, hiszen ha mi is zörgünk valamivel, akkor mintha az ő életüket is veszélyeztetnénk" - írtuk róla kritikánkban.

"Ebben a filmben hang nélkül kell sírni, hang nélkül kell félni, hang nélkül kell tűrni és reménykedni – és mindezt 2018-ban akkor is feszülten figyelnénk, ha nem lenne érzelmileg is mély az Abbott család históriája. De az. És pont ezért nem is fontos, hogy pontosan miért jöttek a bestiák, és mennyit irtottak ki eddig az emberiségből, azaz: nem lényeges a háttértörténet. Ez van, és ezt nem kell szeretni a többgyerekes famíliának – ezt kell túlélniük" – írtuk két évvel ezelőtti kritikánkban a Hang nélkül című filmről, amelynek folytatása az idei év egyik nagy dobása lehet.

A második részt – ahogy az elsőt is – John Krasinksi írta és rendezte, a főszereplő pedig továbbra is felesége, Emily Blunt, aki három gyerekkel igyekszik túlélni a túlságosan is jól halló szörnyeket.

A Hang nélkül 2 március 19-én jön a magyar mozikba.