Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"09cb3c64-ea7e-4682-9564-9aacf655c5b5","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Ahol éri, akadályozza a Fidesz az ellenzéki előválasztást, de az ellenzéki oldalon sem erőltetik az országos selejtezőt, inkább beállnának Karácsony Gergely mögé – írja e heti számában a HVG.","shortLead":"Ahol éri, akadályozza a Fidesz az ellenzéki előválasztást, de az ellenzéki oldalon sem erőltetik az országos...","id":"20210512_ellenzek_karacsony_jakab_elovalasztas_gyurcsany_orban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=09cb3c64-ea7e-4682-9564-9aacf655c5b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a51121f0-5742-4192-b714-5d139f3f7918","keywords":null,"link":"/itthon/20210512_ellenzek_karacsony_jakab_elovalasztas_gyurcsany_orban","timestamp":"2021. május. 12. 15:49","title":"Három okból lehet Karácsony az ellenzék közös miniszterelnök-jelöltje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78b49cff-0e6a-4c0e-941c-44d5d491cd6f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A benyújtott törvényjavaslat szerint a bérlőknek a legrosszabb esetben az ingatlan értékének a 30 százalékát kell kifizetniük. Ha egy összegben rendezik, akkor még olcsóbb lehet.","shortLead":"A benyújtott törvényjavaslat szerint a bérlőknek a legrosszabb esetben az ingatlan értékének a 30 százalékát kell...","id":"20210512_onkormanyzati_berlakas_borocz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=78b49cff-0e6a-4c0e-941c-44d5d491cd6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"306e3ea0-a463-4572-ba21-eec80db8fdeb","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210512_onkormanyzati_berlakas_borocz","timestamp":"2021. május. 12. 10:05","title":"Egy új törvényjavaslat szerint kedvezményes áron vehetnék meg a bérlők az önkormányzati bérlakásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccd0d982-965e-4012-9890-484f0ad1bb15","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A napokban egymásra zúdított rakéták százaival súlyosbított konfliktus hátterében Kelet-Jeruzsálem megoldatlan problémája húzódik, de pártpolitikai érdekek is szerepet játszanak.","shortLead":"A napokban egymásra zúdított rakéták százaival súlyosbított konfliktus hátterében Kelet-Jeruzsálem megoldatlan...","id":"20210512_Felforrt_elegy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ccd0d982-965e-4012-9890-484f0ad1bb15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baa90cb9-698b-466b-977c-ebefa124bfd8","keywords":null,"link":"/360/20210512_Felforrt_elegy","timestamp":"2021. május. 12. 13:00","title":"A most kitört erőszak ismét elhúzódó háborúvá fajulhat Izrael és a palesztinok között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c100fa2-d511-4d54-bdbc-f3a73d8f78df","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mivel a klinikai vizsgálatokban kevesen vettek részt, csak korlátozottan állnak rendelkezésre biztonságossági adatok a kínai vakcináról.","shortLead":"Mivel a klinikai vizsgálatokban kevesen vettek részt, csak korlátozottan állnak rendelkezésre biztonságossági adatok...","id":"20210511_WHO_Sinopharm_ajanlas_Menczer_Tamas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c100fa2-d511-4d54-bdbc-f3a73d8f78df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14e54b67-5105-4909-9e56-6e0c2d563afa","keywords":null,"link":"/tudomany/20210511_WHO_Sinopharm_ajanlas_Menczer_Tamas","timestamp":"2021. május. 11. 20:21","title":"Nem pontosan azt mondta a WHO a Sinopharmról, mint amit Menczer Tamás állít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16c6e991-f8ad-42c1-8ecf-f7e35c573092","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Péntektől keddig kapják meg az oltást azok, akik most lépnek.

","shortLead":"Péntektől keddig kapják meg az oltást azok, akik most lépnek.

","id":"20210513_koronavirus_jarvany_pfizer_oltas_idopontfoglalas_eeszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16c6e991-f8ad-42c1-8ecf-f7e35c573092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17aebed1-3128-4edd-b7ec-8a0e95c846c7","keywords":null,"link":"/itthon/20210513_koronavirus_jarvany_pfizer_oltas_idopontfoglalas_eeszt","timestamp":"2021. május. 13. 07:57","title":"Pfizer-oltásra is foglalhatnak időpontot azok, akik ma SMS-t kapnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b983fef2-ff8f-46ce-85cf-5a8cee6b904f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Multimilliárdos elvált nőként Melinda Gates minden bizonnyal továbbra is a filantróp tevékenységeire fog koncentrálni, a CNN összeszedte, hogy melyek ezek. ","shortLead":"Multimilliárdos elvált nőként Melinda Gates minden bizonnyal továbbra is a filantróp tevékenységeire fog koncentrálni...","id":"20210512_Melinda_Gates_a_valas_utan_is_a_nok_eselyegyenlosegeert_fog_harcolni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b983fef2-ff8f-46ce-85cf-5a8cee6b904f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"505bfbf6-f841-4b75-b503-a84ede7c8e39","keywords":null,"link":"/elet/20210512_Melinda_Gates_a_valas_utan_is_a_nok_eselyegyenlosegeert_fog_harcolni","timestamp":"2021. május. 12. 12:43","title":"Melinda Gates a válás után sem adja fel a harcot a nők esélyegyenlőségéért ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f955eff0-e7e2-4d41-be1b-47598d109885","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budapesten és Gyömrőn vettek őrizetbe három férfit, akik közül kettőt a bűncselekmény konkrét elkövetésével gyanúsítják.","shortLead":"Budapesten és Gyömrőn vettek őrizetbe három férfit, akik közül kettőt a bűncselekmény konkrét elkövetésével gyanúsítják.","id":"20210511_tek_elfogas_katzenbach_imre_gyilkossag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f955eff0-e7e2-4d41-be1b-47598d109885&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"617d9a1c-09b5-476d-bdcb-933a8bb2a7dd","keywords":null,"link":"/itthon/20210511_tek_elfogas_katzenbach_imre_gyilkossag","timestamp":"2021. május. 11. 18:10","title":"Három embert elfogtak a TEK-esek a meggyilkolt Katzenbach Imre ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Reggelre sikerült csak eloltani a tüzet, de a szeméttelep még ekkor is füstölt és izzott nagyjából 1500 négyzetméteren.","shortLead":"Reggelre sikerült csak eloltani a tüzet, de a szeméttelep még ekkor is füstölt és izzott nagyjából 1500 négyzetméteren.","id":"20210512_kigyulladt_janossomorja_szemettelep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4fa2ae2-064c-4b15-8fda-9b8dd50776bd","keywords":null,"link":"/itthon/20210512_kigyulladt_janossomorja_szemettelep","timestamp":"2021. május. 12. 05:49","title":"Kigyulladt a szeméttelep, kétezer négyzetmétert borítottak el a lángok Jánossomorján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]