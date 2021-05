Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"938363a0-2404-42ba-b90b-da7c8f08f215","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi a Szilágyi Erzsébet fasor egyik buszmegállójában ütött meg és rugdosott egy ellenőrt.","shortLead":"A férfi a Szilágyi Erzsébet fasor egyik buszmegállójában ütött meg és rugdosott egy ellenőrt.","id":"20210512_Rendorseg_keresi_ferfi_bantalmazas_jegyellenor_II_kerulet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=938363a0-2404-42ba-b90b-da7c8f08f215&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dcf4b69-76cb-49dd-a2cc-7ed6084640f4","keywords":null,"link":"/itthon/20210512_Rendorseg_keresi_ferfi_bantalmazas_jegyellenor_II_kerulet","timestamp":"2021. május. 12. 18:22","title":"A rendőrség keresi a férfit, aki bántalmazott egy jegyellenőrt a II. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5fb39cb-14c9-49f7-a7a3-eefbc405355f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A köztársasági elnök feleségével közösen egy alapítványt hozott létre, hogy az érintetteket segítsék.","shortLead":"A köztársasági elnök feleségével közösen egy alapítványt hozott létre, hogy az érintetteket segítsék.","id":"20210512_ader_janos_alapitvany_arva_felarva","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5fb39cb-14c9-49f7-a7a3-eefbc405355f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f34b1bf-c7fb-419f-a174-4a3febd10e16","keywords":null,"link":"/itthon/20210512_ader_janos_alapitvany_arva_felarva","timestamp":"2021. május. 12. 16:54","title":"Áder: 522 olyan családról tudni, ahol a járvány miatt árván vagy félárván maradtak a gyerekek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0f6223b-5edd-4fc9-a27b-f87a2615ee3d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A herceg nemrég videóüzenetben beszélt arról, hogy a szíve szakad meg azokért, akik elveszítették a szeretteiket.","shortLead":"A herceg nemrég videóüzenetben beszélt arról, hogy a szíve szakad meg azokért, akik elveszítették a szeretteiket.","id":"20210512_Karoly_herceg_Fulop_herceg_beszed","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0f6223b-5edd-4fc9-a27b-f87a2615ee3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e72b48a6-b75f-4ff6-931d-724f54ecd2eb","keywords":null,"link":"/elet/20210512_Karoly_herceg_Fulop_herceg_beszed","timestamp":"2021. május. 12. 11:37","title":"Károly herceg: Idén sok családban, az enyémben is üresen marad egy szék az ünnepi asztalnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b2462f5-af01-4c78-b341-f925ac046b46","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő ellen rongálás miatt nyomoznak.","shortLead":"A nő ellen rongálás miatt nyomoznak.","id":"20210512_sator_rongalas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b2462f5-af01-4c78-b341-f925ac046b46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e26e1bfe-f182-4ccc-baf1-5bad7dde5d50","keywords":null,"link":"/itthon/20210512_sator_rongalas","timestamp":"2021. május. 12. 17:56","title":"Egy 60 éves harkányi nő szétvágott egy rendelő előtti sátrat, mert az szerinte zavarta a városképet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccd0d982-965e-4012-9890-484f0ad1bb15","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A napokban egymásra zúdított rakéták százaival súlyosbított konfliktus hátterében Kelet-Jeruzsálem megoldatlan problémája húzódik, de pártpolitikai érdekek is szerepet játszanak.","shortLead":"A napokban egymásra zúdított rakéták százaival súlyosbított konfliktus hátterében Kelet-Jeruzsálem megoldatlan...","id":"20210512_Felforrt_elegy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ccd0d982-965e-4012-9890-484f0ad1bb15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baa90cb9-698b-466b-977c-ebefa124bfd8","keywords":null,"link":"/360/20210512_Felforrt_elegy","timestamp":"2021. május. 12. 13:00","title":"A most kitört erőszak ismét elhúzódó háborúvá fajulhat Izrael és a palesztinok között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da05457a-79ec-4dfd-8f01-bc40afe258a8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Jokohamai Egyetem legújabb vizsgálata szerint a Pfizer-BioNTech-féle oltóanyag a brit, a dél-afrikai és az indiai variáns ellen is működik.","shortLead":"A Jokohamai Egyetem legújabb vizsgálata szerint a Pfizer-BioNTech-féle oltóanyag a brit, a dél-afrikai és az indiai...","id":"20210512_pfizer_oltas_vakcina_indiai_mutacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da05457a-79ec-4dfd-8f01-bc40afe258a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0420f482-e239-44a8-8dd1-79c6cca77d32","keywords":null,"link":"/tudomany/20210512_pfizer_oltas_vakcina_indiai_mutacio","timestamp":"2021. május. 12. 21:55","title":"A Pfizer oltása az indiai mutáns ellen is hatékonyan véd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed3e8f7c-059f-42a7-ae93-4a5f7df15852","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha az Országgyűlés megszavazza, a törvénymódosítás néhány hét múlva már hatályba is lép. ","shortLead":"Ha az Országgyűlés megszavazza, a törvénymódosítás néhány hét múlva már hatályba is lép. ","id":"20210512_Gazdasagi_tevekenyseget_is_vegezhetnenek_a_partalapitvanyok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed3e8f7c-059f-42a7-ae93-4a5f7df15852&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bb53672-b71d-476d-896a-7ac2df1102e2","keywords":null,"link":"/itthon/20210512_Gazdasagi_tevekenyseget_is_vegezhetnenek_a_partalapitvanyok","timestamp":"2021. május. 12. 11:44","title":"Gazdasági tevékenységet is végezhetnének a pártalapítványok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5300e990-7a84-4ead-ac05-d927ec780ce4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 2003 óta futó talkshownak a tizenkilencedik lesz az utolsó évadja.","shortLead":"A 2003 óta futó talkshownak a tizenkilencedik lesz az utolsó évadja.","id":"20210512_ellen_degeneres_tv_musor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5300e990-7a84-4ead-ac05-d927ec780ce4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca8ae607-ba79-4a24-9fc7-aa410b617eda","keywords":null,"link":"/elet/20210512_ellen_degeneres_tv_musor","timestamp":"2021. május. 12. 19:55","title":"Majdnem 20 év után véget ér Ellen DeGeneres tévéműsora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]