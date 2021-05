Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"28c2b7fa-c85c-4bff-8ae6-391f4f58ef94","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az 50 éven felüliek esetében.","shortLead":"Az 50 éven felüliek esetében.","id":"20210514_indiai_varians_mutacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=28c2b7fa-c85c-4bff-8ae6-391f4f58ef94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c19b449-d599-46e8-a742-3b9e11c49340","keywords":null,"link":"/vilag/20210514_indiai_varians_mutacio","timestamp":"2021. május. 14. 19:39","title":"Az indiai variáns megjelenése miatt hamarabb adják be a második oltást Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acbc2b21-184c-4628-a8d7-fdeb91a7a5e1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A világ egyik legjobban beoltott országáról van szó.","shortLead":"A világ egyik legjobban beoltott országáról van szó.","id":"20210515_A_Seychelleszigeteken_jo_az_atoltottsag_de_tovabbra_is_jarvany_van","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=acbc2b21-184c-4628-a8d7-fdeb91a7a5e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e154df87-33b0-43fa-9308-8f35f1565c0c","keywords":null,"link":"/vilag/20210515_A_Seychelleszigeteken_jo_az_atoltottsag_de_tovabbra_is_jarvany_van","timestamp":"2021. május. 15. 15:00","title":"A Seychelle-szigeteken jó az átoltottság, de továbbra is járvány van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"565280df-f9e0-4061-8d2f-2cf024ba49c9","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Nehéz elszakadni a megszokott nyugalomtól: bonniak gondjai Berlinben. A német újraegyesítésről szóló Eljött... ","shortLead":"A világ legtöbb országában évente (tíz)milliókra rúg a repülés közben magas épületeknek csapódó és elhulló madarak... 