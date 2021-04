Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"86bbf455-2b03-4764-b83b-97f0fa33496d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"India új világrekordot állított fel a legtöbb COVID-19 fertőzés számában egy nap alatt, miközben a miniszterelnök vasárnap minden állampolgárt védőoltásra és óvatosságra szólított fel. Az Egyesült Államok közölte, hogy mélyen aggódik az Indiában megnövekedett koronavírusos megbetegedések miatt, és sürgősen segélyt küld Indiába.","shortLead":"India új világrekordot állított fel a legtöbb COVID-19 fertőzés számában egy nap alatt, miközben a miniszterelnök...","id":"20210425_Negyedik_napja_dont_rekordokat_a_fertozesek_szama_Indiaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86bbf455-2b03-4764-b83b-97f0fa33496d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7560d997-5082-44e3-9696-7666b1294e81","keywords":null,"link":"/vilag/20210425_Negyedik_napja_dont_rekordokat_a_fertozesek_szama_Indiaban","timestamp":"2021. április. 25. 10:13","title":"Egyre súlyosabb a helyzet Indiában a covid miatt, Amerika segélyt küld","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2106eaed-ba09-4bf2-8707-7ab4b0bed98c","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A kokainalkaloidot 1855-ben izolálta egy német vegyész, a nyugati orvosok pedig buzgón igyekeztek kihasználni a benne rejlő lehetőségeket. Köztük volt az akkor még alig ismert Sigmund Freud is, aki épp a kokain segítségével igyekezett nevet és pénzt szerezni magának. Részlet A Freud - Az ember a pszichoanalízis mögött című könyvből.","shortLead":"A kokainalkaloidot 1855-ben izolálta egy német vegyész, a nyugati orvosok pedig buzgón igyekeztek kihasználni a benne...","id":"20210425_A_kokaineset__Amikor_meg_Sigmund_Freud_is_buzgon_ajanlgatta_a_szert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2106eaed-ba09-4bf2-8707-7ab4b0bed98c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b82c338-09b0-4322-9c21-002a27132c59","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210425_A_kokaineset__Amikor_meg_Sigmund_Freud_is_buzgon_ajanlgatta_a_szert","timestamp":"2021. április. 25. 19:15","title":"A kokaineset - Amikor még Sigmund Freud is buzgón ajánlgatta a szert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b1ca8fd-28a2-42f1-8f12-950e9135be23","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A BRFK-t is elérte a Jerusalema-kihívás.","shortLead":"A BRFK-t is elérte a Jerusalema-kihívás.","id":"20210424_jerusalema_kozlekedesrendeszet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b1ca8fd-28a2-42f1-8f12-950e9135be23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5322164-35cf-414f-b412-4f4acd482303","keywords":null,"link":"/cegauto/20210424_jerusalema_kozlekedesrendeszet","timestamp":"2021. április. 24. 11:46","title":"A Közlekedésrendészet dolgozói is táncoltak egy jót Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"837fb93c-fe85-4b69-81bf-515c0d7d52e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK vezetője magányosan ül egy kerti bútoron. ","shortLead":"A DK vezetője magányosan ül egy kerti bútoron. ","id":"20210425_Gyurcany_is_beszalt_a_politikai_teraszbajnoksagba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=837fb93c-fe85-4b69-81bf-515c0d7d52e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51f6203c-923c-4003-a05b-3073b8fbbfc8","keywords":null,"link":"/itthon/20210425_Gyurcany_is_beszalt_a_politikai_teraszbajnoksagba","timestamp":"2021. április. 25. 14:35","title":"Gyurcsány is beszállt a politikai teraszbajnokságba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70f8a9b3-6a27-4f24-993b-2fe396bac14f","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyelőre csak tíz holttestet találtak, a többit még keresik.","shortLead":"Egyelőre csak tíz holttestet találtak, a többit még keresik.","id":"20210424_meneultek_gumicsonak_baleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70f8a9b3-6a27-4f24-993b-2fe396bac14f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecc49f31-581c-4916-9586-ed05fe10a8ef","keywords":null,"link":"/vilag/20210424_meneultek_gumicsonak_baleset","timestamp":"2021. április. 24. 08:33","title":"Legalább 130-an vesztek oda a Földközi-tengeren egy menekülteket szállító gumicsónak balesetében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7f8761f-1ac7-40a8-893e-fa1e57f37823","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"„Keljfeljancsi vagyok, a Láng Vince-féle magyar kisember, aki minden körülmények között életben akar maradni, túlélni minden korszakot” - így jellemzi magát Harsányi Gábor színművész, aki a HVG-nek azt is elmondta, mit érzett a Színművészeti beszántását látva. Portré. ","shortLead":"„Keljfeljancsi vagyok, a Láng Vince-féle magyar kisember, aki minden körülmények között életben akar maradni, túlélni...","id":"202116_harsanyi_gabor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d7f8761f-1ac7-40a8-893e-fa1e57f37823&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a43f0957-a6b8-4026-8148-bb187ae9e579","keywords":null,"link":"/360/202116_harsanyi_gabor","timestamp":"2021. április. 24. 11:00","title":"Harsányi Gábor: Nem értek a politikához, ha valami fáj, írok egy novellát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"245b9527-af3b-44d9-bf96-5773ffc8be61","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hamarosan új szerepkörben találkozhatnak vele a nézők.\r

\r

","shortLead":"Hamarosan új szerepkörben találkozhatnak vele a nézők.\r

\r

","id":"20210424_Majka_nemet_mondott_az_RTLnek_marad_a_TV2nel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=245b9527-af3b-44d9-bf96-5773ffc8be61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b29d4dec-ec54-4f01-abd0-e2ea1c3e4b1c","keywords":null,"link":"/kkv/20210424_Majka_nemet_mondott_az_RTLnek_marad_a_TV2nel","timestamp":"2021. április. 24. 10:58","title":"Majka marad a TV2-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7c4b91c-ef35-42cc-b0cf-86cb252ec02e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A 36 éves tunéziai férfi két napja ölte meg Rambouillet rendőrségének egyik munkatársát.","shortLead":"A 36 éves tunéziai férfi két napja ölte meg Rambouillet rendőrségének egyik munkatársát.","id":"20210425_Radikalis_szemelyisegzavarokkal_kuzdo_ferfi_olt_a_francia_rendorsegen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d7c4b91c-ef35-42cc-b0cf-86cb252ec02e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8d6490a-4b67-4c19-9c93-69f11f29703b","keywords":null,"link":"/vilag/20210425_Radikalis_szemelyisegzavarokkal_kuzdo_ferfi_olt_a_francia_rendorsegen","timestamp":"2021. április. 25. 19:36","title":"Radikális, személyiségzavarokkal küzdő férfi ölt a francia rendőrségen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]