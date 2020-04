Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1d59cdb3-a9fb-426b-814c-5794e19e3fac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Napjaink egyik legjelentősebb sztártörténésze szerint a mostani járvány az Európai Unió nagy tesztje is, ha pedig a tagállamok nem működnek együtt a válság leküzdésében és bezárkóznak, az megnehezíti a leküzdését. A koronavírus idején a vallási tekintély helyébe a tudományos tekintély lépett, és ez így is marad – véli.","shortLead":"Napjaink egyik legjelentősebb sztártörténésze szerint a mostani járvány az Európai Unió nagy tesztje is, ha pedig...","id":"20200414_Harari_a_koronavirusrol_Magyarorszag_tobbet_szenvedett_a_kommunista_diktatura_alatt_mint_most","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d59cdb3-a9fb-426b-814c-5794e19e3fac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47864279-40da-40ea-8f5f-fd636b1bd764","keywords":null,"link":"/itthon/20200414_Harari_a_koronavirusrol_Magyarorszag_tobbet_szenvedett_a_kommunista_diktatura_alatt_mint_most","timestamp":"2020. április. 14. 10:49","title":"Harari a koronavírusról: Magyarország többet szenvedett a kommunista diktatúra alatt, mint most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeeaea12-1724-4ae2-a529-a2a8806668b2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ha a rabszolgaságot fel tudták számolni, akkor a vuhanihoz hasonló \"középkori\" piacokat is fel tudják – vallja az egykori Beatles-tag. Igaz, egyelőre nem sikerült bebizonyítani, hogy a hírhedté vált piacról indult volna a koronavírus-járvány. ","shortLead":"Ha a rabszolgaságot fel tudták számolni, akkor a vuhanihoz hasonló \"középkori\" piacokat is fel tudják – vallja...","id":"20200415_Paul_McCartney_betiltatna_a_vuhanihoz_hasonlo_piacokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eeeaea12-1724-4ae2-a529-a2a8806668b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c028b938-92f3-457b-8349-b9e349b16efc","keywords":null,"link":"/kultura/20200415_Paul_McCartney_betiltatna_a_vuhanihoz_hasonlo_piacokat","timestamp":"2020. április. 15. 10:53","title":"Paul McCartney betiltatná a vuhanihoz hasonló piacokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcd86e47-405d-4956-a85e-c8e1ab454142","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Ahogy a normál bankadót, úgy a járványadót is csökkenthetik a bankok látványcsapatsportok támogatásával.","shortLead":"Ahogy a normál bankadót, úgy a járványadót is csökkenthetik a bankok látványcsapatsportok támogatásával.","id":"20200415_tao_kulonado_bank_orban_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dcd86e47-405d-4956-a85e-c8e1ab454142&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"902870bf-cef6-4bbf-8084-ab12593d8400","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200415_tao_kulonado_bank_orban_kormany","timestamp":"2020. április. 15. 16:06","title":"A kormány akár a bankok különadójának feléről is lemond a sport oltárán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44da2c21-2fc3-40d8-b49e-4b59d511fdb6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az animációs filmszakma legnevesebb eseménye, az Oscar-kvalifikáló, 60. Annecy Nemzetközi Animációs Filmfesztivál versenyprogramjába válogatták be Ulrich Gábor Dűne című művét.","shortLead":"Az animációs filmszakma legnevesebb eseménye, az Oscar-kvalifikáló, 60. Annecy Nemzetközi Animációs Filmfesztivál...","id":"20200415_A_legrangosabb_animacios_fesztivalra_jutott_ki_a_magyar_Dune","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=44da2c21-2fc3-40d8-b49e-4b59d511fdb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78b08394-ebae-4221-abe9-53178c88057e","keywords":null,"link":"/kultura/20200415_A_legrangosabb_animacios_fesztivalra_jutott_ki_a_magyar_Dune","timestamp":"2020. április. 15. 17:34","title":"A legrangosabb animációs fesztiválra jutott ki a magyar Dűne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e8b4233-c8ac-4fae-8e49-f94f1364deac","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hétfőtől több kisebb bolt, autókereskedő vagy könyvesbolt is kinyit az országban.\r

","shortLead":"Hétfőtől több kisebb bolt, autókereskedő vagy könyvesbolt is kinyit az országban.\r

","id":"20200415_Nemetorszag_harom_het_mulva_mar_megnyitna_az_iskolakat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e8b4233-c8ac-4fae-8e49-f94f1364deac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83f4d0ff-89c1-4c13-bbf1-387e837034aa","keywords":null,"link":"/vilag/20200415_Nemetorszag_harom_het_mulva_mar_megnyitna_az_iskolakat","timestamp":"2020. április. 15. 19:44","title":"Németország három hét múlva már megnyitná az iskolákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37095554-ae7c-4dcd-a5d0-22b48edfcbc8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég átfogó intézkedéscsomag bevezetésével venné elejét a koronavírus-járvány üzemen belüli terjedésének.\r

","shortLead":"A cég átfogó intézkedéscsomag bevezetésével venné elejét a koronavírus-járvány üzemen belüli terjedésének.\r

","id":"20200414_koronavirus_jarvany_gyor_audi_hungaria_termeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37095554-ae7c-4dcd-a5d0-22b48edfcbc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da21f5ea-0139-4d6f-971d-2012ff0e0801","keywords":null,"link":"/kkv/20200414_koronavirus_jarvany_gyor_audi_hungaria_termeles","timestamp":"2020. április. 14. 08:10","title":"Újraindul a termelés a győri Audinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3c38c7d-24e7-416e-ba3a-9478f414a033","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A jászberényi fagyasztógyár utolsó 113 dolgozója közül 82 embert küldtek el a cégtől. Hűtőket még gyártanak, a porszívók készítése augusztusban áll le – közölte a cég.","shortLead":"A jászberényi fagyasztógyár utolsó 113 dolgozója közül 82 embert küldtek el a cégtől. Hűtőket még gyártanak...","id":"20200414_Electrolux_jaszberenyi_fagyasztoladagyar_bezaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3c38c7d-24e7-416e-ba3a-9478f414a033&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"262a2a1f-a163-4a6c-ab9f-fc5aa54d6502","keywords":null,"link":"/kkv/20200414_Electrolux_jaszberenyi_fagyasztoladagyar_bezaras","timestamp":"2020. április. 14. 13:42","title":"Electrolux: a jászberényi fagyasztóládagyár bezárt, de más gépeket még gyártanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c59fd83-36bd-4bd5-8622-96ec6444be81","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"De a jó barátja, Jane Goodall szerint ennek hamarosan vége, mert Meghan Markle nincs oda a vadászatért.","shortLead":"De a jó barátja, Jane Goodall szerint ennek hamarosan vége, mert Meghan Markle nincs oda a vadászatért.","id":"20200414_Harry_herceg_vedi_a_kornyezetet_csak_epp_vadaszik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c59fd83-36bd-4bd5-8622-96ec6444be81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ede9a33-4cf1-4d28-83d6-2516584abdf1","keywords":null,"link":"/elet/20200414_Harry_herceg_vedi_a_kornyezetet_csak_epp_vadaszik","timestamp":"2020. április. 14. 10:17","title":"Harry herceg védi a környezetet, csak épp vadászik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]