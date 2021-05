Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Hold körüli műholdak hálózatának kiépítését tervezi az Európai Űrügynökség (ESA), amely két vállalati konzorciumot bízott meg annak kidolgozásával, hogyan lehet telekommunikációs és navigációs szolgáltatásokat biztosítani a Holdra tartó missziók számára. Hold körüli műholdak hálózatának kiépítését tervezi az Európai Űrügynökség (ESA), amely két vállalati konzorciumot bízott meg annak kidolgozásával, hogyan lehet telekommunikációs és navigációs szolgáltatásokat biztosítani a Holdra tartó missziók számára. Műholdakkal "lövi körül" a Holdat az Európai Unió Világszerte, így Magyarországon is gombamód szaporodnak a házi kedvenceket is befogadó szálláshelyek. A kereslet gyorsan nő, ezzel párhuzamosan nemcsak az állatbarát szállodák és panziók száma emelkedik, hanem a szolgáltatások köre is bővül. Világszerte, így Magyarországon is gombamód szaporodnak a házi kedvenceket is befogadó szálláshelyek. A kereslet gyorsan nő, ezzel párhuzamosan nemcsak az állatbarát szállodák és panziók száma emelkedik, hanem a szolgáltatások köre is bővül. „Faroktól a körömig": Rohamtempóban fejlődik az állatbarát turizmus
A Media1.hu-nak a csatorna programigazgatója megerősítette, hogy fizetési gondjaik támadtak, de a jelenség szerinte csak kevés munkatársat érintett. Késve jutott a fizetéséhez a kormánypárti Pesti TV több munkatársa
Nagyjából hét évtizede szemetel az emberiség az űrben, és egyre kezelhetetlenebb a Föld körüli pályán száguldó anyagdarabkák mennyisége. Nagyjából hét évtizede szemetel az emberiség az űrben, és egyre kezelhetetlenebb a Föld körüli pályán száguldó anyagdarabkák mennyisége. Honnan jön az űrszemét? Honnan jön az űrszemét? Mennyi van belőle?
Sávzárás van Érd és Martonvásár között. Baleset okoz torlódást az M7-esen Érdnél a Balaton felé
Egy beteg egy látogatót fogadhat zárt térben maximum egy órára. Operatív törzs: már péntektől feloldják a kórházi látogatási tilalmat
A hátsókerék-hajtású legolcsóbb kivitel mozgatásáról egy 170 lóerős villanymotor gondoskodik. Magyarországon is kapható már a Kia akár 585 lóerős új villanyautója, az EV6 Elnöksége nagy részében támogatta, a Capitolium ostroma miatt viszont szembefordult Donald Trumppal Liz Cheney, az USA történetének legbefolyásosabb alelnökeként emlegetett Dick Cheney lánya. Bosszúból a Trumpot vakon követő képviselőházi republikánusok megfosztották a tisztségétől. Még a legerősebb amerikai alelnök lánya sem húzhat ujjat a bukott Trumppal