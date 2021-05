Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"45350e0e-f690-4031-bacd-19c5c5458b45","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szinte soha nem volt még olyan fontos a kapcsolattartás, mint a világjárvány idején. Remek eszközök segítenek abban, hogy legalább így találkozhassunk szeretteinkkel, és ezekhez csatlakozhat majd egy egészen különleges Google-megoldás.","shortLead":"Szinte soha nem volt még olyan fontos a kapcsolattartás, mint a világjárvány idején. Remek eszközök segítenek abban...","id":"20210521_google_starline_projekt_videochat_eletnagysagu_3d_partnerekkel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=45350e0e-f690-4031-bacd-19c5c5458b45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"089c63d7-a44f-44f0-b911-0ed95a516dac","keywords":null,"link":"/tudomany/20210521_google_starline_projekt_videochat_eletnagysagu_3d_partnerekkel","timestamp":"2021. május. 21. 10:03","title":"3D-ben, életnagyságban: szintet lép az online találkozás a Google Starline projektben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52f488a3-de21-4aad-8e87-b3a0bf0ed379","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az első oltás után 22 nappal lehet karantén nélkül Ausztriába belépni.","shortLead":"Az első oltás után 22 nappal lehet karantén nélkül Ausztriába belépni.","id":"20210521_ausztria_belepes_oltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52f488a3-de21-4aad-8e87-b3a0bf0ed379&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e346f2b0-f4c9-47bc-acdd-321379255345","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210521_ausztria_belepes_oltas","timestamp":"2021. május. 21. 09:35","title":"Ezt a nyomtatványt kell kitöltenie, ha Ausztriába utazna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"174ab99a-dfe0-474f-ab5c-4ee2927d0af1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Péntekre 191-gyel csökkent a kórházban ápoltak száma.","shortLead":"Péntekre 191-gyel csökkent a kórházban ápoltak száma.","id":"20210521_koronavirus_adatok_magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=174ab99a-dfe0-474f-ab5c-4ee2927d0af1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d57a4e6-5bc1-4cc5-8271-df93f178206e","keywords":null,"link":"/itthon/20210521_koronavirus_adatok_magyarorszag","timestamp":"2021. május. 21. 09:12","title":"Koronavírus: 47 beteg meghalt, 657 új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28c2b7fa-c85c-4bff-8ae6-391f4f58ef94","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az elemzések alapján továbbra is a fiatalok és az alacsony végzettségűek a legelutasítóbbak a kérdésben.","shortLead":"Az elemzések alapján továbbra is a fiatalok és az alacsony végzettségűek a legelutasítóbbak a kérdésben.","id":"20210521_oltasi_hajlandosag_ksh_24_het","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=28c2b7fa-c85c-4bff-8ae6-391f4f58ef94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b53a481-40d9-4123-8978-fc3cd8c98b13","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210521_oltasi_hajlandosag_ksh_24_het","timestamp":"2021. május. 21. 18:07","title":"Ismét rekordszinten az oltási hajlandóság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"208c37ea-08f5-4147-8140-01c74ba59dc5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A biokémikus férjével is Szegeden ismerkedett meg, és a lánya is ebben a városban született.","shortLead":"A biokémikus férjével is Szegeden ismerkedett meg, és a lánya is ebben a városban született.","id":"20210521_szeged_kariko_katalin_diszpolgar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=208c37ea-08f5-4147-8140-01c74ba59dc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a613ceb9-516a-4ade-858c-0a91e3c54664","keywords":null,"link":"/elet/20210521_szeged_kariko_katalin_diszpolgar","timestamp":"2021. május. 21. 21:33","title":"Szeged díszpolgárává választották Karikó Katalint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7f06c95-eafa-4258-a512-139f64a46d13","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Xiaomi is belépett azon gyártók sorába, akik a cserélhető alkatrészekben látják egy-egy okostelefon-modell jövőjét. Egyelőre csak egy szabadalom árulkodik a kínai gyártó elképzeléséről.","shortLead":"A Xiaomi is belépett azon gyártók sorába, akik a cserélhető alkatrészekben látják egy-egy okostelefon-modell jövőjét...","id":"20210522_xiaomi_modularis_telefon_szabadalom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b7f06c95-eafa-4258-a512-139f64a46d13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f28d7d6-a439-43aa-a6c6-9c3f7bce311a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210522_xiaomi_modularis_telefon_szabadalom","timestamp":"2021. május. 22. 08:03","title":"A Xiaomi új ötlete a telefon, amit otthon lehet összelegózni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ce464bd-1be1-4bf2-8a6c-e5243fcc8d8b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hat emberrel szemben emeltek vádat, most az is kiderült, hogy a Családok Pártja és az Összefogás Párt 2018-as ajánlóíveinél gyanít csalást az ügyészség. ","shortLead":"Hat emberrel szemben emeltek vádat, most az is kiderült, hogy a Családok Pártja és az Összefogás Párt 2018-as...","id":"20210520_Polt_ajanloiv_hamisitas_csalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ce464bd-1be1-4bf2-8a6c-e5243fcc8d8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bab20cd6-1e98-4c0d-9889-5b804b2dd236","keywords":null,"link":"/itthon/20210520_Polt_ajanloiv_hamisitas_csalas","timestamp":"2021. május. 20. 16:37","title":"Polt Péter elárulta, melyik két párt ajánlóív-hamisítása miatt emeltek vádat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a92f4958-6743-4245-ba22-032786707465","c_author":"HVG","category":"360","description":"Újabb egészségügyi cégbe szállt be a volt belügyi államtitkár, Tasnádi László. A háttérben felsejlenek a Borkai-botrányban elhíresült ügyvéd kaszinói.","shortLead":"Újabb egészségügyi cégbe szállt be a volt belügyi államtitkár, Tasnádi László. A háttérben felsejlenek...","id":"202120_steriflow_kaszinotol_covidtesztig","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a92f4958-6743-4245-ba22-032786707465&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72e5261a-a5cc-4235-a552-506d650f780b","keywords":null,"link":"/360/202120_steriflow_kaszinotol_covidtesztig","timestamp":"2021. május. 22. 08:30","title":"Thai masszázstól a Covid-tesztig: jött az állami megbízás meg a NER nagyágyúja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]