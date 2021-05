Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4ca8708d-97d9-4d7f-8984-0da992328cc5","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Hatalmasat üt, arisztokratikus húrokat penget és bárhova elviszi a komplett családot, akár kutyástól is. Alaposan meghajtottuk az Aston Martin első szabadidőautóját, a bivalyerős AMG-szívű DBX-et. ","shortLead":"Hatalmasat üt, arisztokratikus húrokat penget és bárhova elviszi a komplett családot, akár kutyástól is. Alaposan...","id":"20210529_95_millio_forintos_aston_martin_dbx_teszt_velemeny_menetproba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ca8708d-97d9-4d7f-8984-0da992328cc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96b3d5ed-c671-41fd-a5d7-2a1cd03bc03c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210529_95_millio_forintos_aston_martin_dbx_teszt_velemeny_menetproba","timestamp":"2021. május. 29. 08:30","title":"Bokszkesztyű, kék vér, gyerekülés: teszten a 95 millió forintos Aston Martin DBX","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"221c43bd-cea2-41ae-a6aa-e8a5a0c5120c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Valaki nem ért egyet a kormány intézkedéseivel.","shortLead":"Valaki nem ért egyet a kormány intézkedéseivel.","id":"20210530_Nincs_meg_a_rongalo_de_letakaritottak_az_allatkerti_elefantot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=221c43bd-cea2-41ae-a6aa-e8a5a0c5120c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3698fe5d-4a95-428d-ba71-fbaab52060b7","keywords":null,"link":"/elet/20210530_Nincs_meg_a_rongalo_de_letakaritottak_az_allatkerti_elefantot","timestamp":"2021. május. 30. 10:48","title":"Nincs meg a rongáló, de letakarították az állatkerti elefántot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9879884a-bc81-4edd-8049-05b7adacaaf3","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A 35 éves magyar sportoló sokáig lebegtette a kérdést, végül feleségével egyetértésben határozott.\r

","shortLead":"A 35 éves magyar sportoló sokáig lebegtette a kérdést, végül feleségével egyetértésben határozott.\r

","id":"20210530_cseh_laszlo_uszo_tokioi_olimpia_visszavonulas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9879884a-bc81-4edd-8049-05b7adacaaf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f250cad1-86c3-42a3-8f2b-c7ed82192473","keywords":null,"link":"/sport/20210530_cseh_laszlo_uszo_tokioi_olimpia_visszavonulas","timestamp":"2021. május. 30. 13:11","title":"Döntött Cseh László az olimpiai indulásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d6fded4-4597-4aae-b60e-c455d8bcbafd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Ingenuity a repülés utolsó szakaszában már nem tudott a navigációs kamerájára hagyatkozni.","shortLead":"Az Ingenuity a repülés utolsó szakaszában már nem tudott a navigációs kamerájára hagyatkozni.","id":"20210528_nasa_mars_ingenuity_marsi_helikopter_repules","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d6fded4-4597-4aae-b60e-c455d8bcbafd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0beb33f8-82b7-4ab8-b0aa-801c15ce1045","keywords":null,"link":"/tudomany/20210528_nasa_mars_ingenuity_marsi_helikopter_repules","timestamp":"2021. május. 28. 16:03","title":"Videó: rázósra sikerült a NASA marsi helikopterének hatodik repülése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2d0a8ff-c38e-4496-9ff1-b572c080afc7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A korábban érettségizettek nem kapnak lehetőséget, legalább őszig várniuk kell.","shortLead":"A korábban érettségizettek nem kapnak lehetőséget, legalább őszig várniuk kell.","id":"20210529_Csak_az_iden_vegzettek_potolhatjak_szoban_az_irasbeli_erettsegit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2d0a8ff-c38e-4496-9ff1-b572c080afc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a4e99d7-61c4-49b5-9a76-190e01558269","keywords":null,"link":"/itthon/20210529_Csak_az_iden_vegzettek_potolhatjak_szoban_az_irasbeli_erettsegit","timestamp":"2021. május. 29. 11:11","title":"Csak az idén végzettek pótolhatják szóban az írásbeli érettségit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3831a32-e05c-4228-8a93-5dcf2869af49","c_author":"Dezső András","category":"itthon","description":"A hvg.hu-nak több, egymástól független külügyes forrás is azt állítja, hogy Bus Szilveszter bangkoki magyar nagykövet hazarendelése mögött olyan magánéleti okok húzódnak, amelyek valamelyest hasonlítanak az egykori perui nagykövet, Kaleta Gábor hazahívásához, azonban szó sincs arról, hogy nála is gyermekpornográf felvételeket találtak volna. Úgy tudjuk, ezúttal az egyik magyar titkosszolgálat, az Információs Hivatal derítette ki, milyen szabadosan élt Thaiföld fővárosában a kirúgott diplomata. ","shortLead":"A hvg.hu-nak több, egymástól független külügyes forrás is azt állítja, hogy Bus Szilveszter bangkoki magyar nagykövet...","id":"20210528_A_Kaletaugyhoz_hasonlo_okok_miatt_hivtak_haza_a_bangkoki_nagykovetet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b3831a32-e05c-4228-8a93-5dcf2869af49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57ef13ca-b400-471a-861e-aba464bf0447","keywords":null,"link":"/itthon/20210528_A_Kaletaugyhoz_hasonlo_okok_miatt_hivtak_haza_a_bangkoki_nagykovetet","timestamp":"2021. május. 28. 19:17","title":"Túl szabadosan élt Bangkokban a kirúgott magyar diplomata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"147765fc-9611-4103-8846-4eb5e2067c68","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tavaly is több mint 600 gyalogost ütöttek el a saját hibájából, akik meg is sérültek a balesetekben. ","shortLead":"Tavaly is több mint 600 gyalogost ütöttek el a saját hibájából, akik meg is sérültek a balesetekben. ","id":"20210530_Most_a_szabalytalan_gyalogosokrol_adott_ki_videovalogatast_a_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=147765fc-9611-4103-8846-4eb5e2067c68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bea4b26-33fb-4821-93e7-019cb19484ca","keywords":null,"link":"/cegauto/20210530_Most_a_szabalytalan_gyalogosokrol_adott_ki_videovalogatast_a_rendorseg","timestamp":"2021. május. 30. 08:44","title":"Most a szabálytalan gyalogosokról adott ki válogatás videót a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45a54fe1-27ba-4db2-be75-46184f7586bf","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Nike egy alkalmazottja azt állítja, Neymar 2016-ban orális szexre akarta kényszeríteni, a focista tagad. ","shortLead":"A Nike egy alkalmazottja azt állítja, Neymar 2016-ban orális szexre akarta kényszeríteni, a focista tagad. ","id":"20210528_Neymar_szexualis_zaklatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=45a54fe1-27ba-4db2-be75-46184f7586bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fcd5b30-3941-442a-bbff-350b737a4654","keywords":null,"link":"/sport/20210528_Neymar_szexualis_zaklatas","timestamp":"2021. május. 28. 18:20","title":"Szexuális zaklatás miatt indított vizsgálat után bontott a Nike szerződést Neymarral","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]