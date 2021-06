Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"24a89a86-aed5-4c54-a88e-8c3134ec7500","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Befolyásolja a média érdeklődése a természetvédelmet? Összhangban van a médiavisszhang és az adott kutatás forradalmisága? Dr. Oláh Györggyel, az Ausztrál Nemzeti Egyetem kutatójával beszélgettünk a közvéleményről és a klímaváltozásról, valamint a természetfilm-készítés kulisszatitkairól. ","shortLead":"Befolyásolja a média érdeklődése a természetvédelmet? Összhangban van a médiavisszhang és az adott kutatás...","id":"20210613_olah_gyorgy_dokumentumfilm_elheto_kornyezet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24a89a86-aed5-4c54-a88e-8c3134ec7500&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbfb8fb1-485d-4cd1-8722-5d019448387b","keywords":null,"link":"/zhvg/20210613_olah_gyorgy_dokumentumfilm_elheto_kornyezet","timestamp":"2021. június. 13. 17:00","title":"„Az emberek gyönyörű esőerdőt akarnak inkább látni, nem azt, hogy vágják ki éppen”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f741387-994a-4c72-9fa1-5d6d4143aa78","c_author":"Windisch Judit","category":"360","description":"Óriási pénzosztásba kezd a kormány a jövő évi választás előtt: átlagosan 400 ezer forintot kaphat vissza egy gyereket nevelő szülő az idén befizetett adójából. Ennek az a feltétele, hogy a kormány által hivatalosan vártnál jobban teljesítsen a gazdaság. De van erre esély? Meddig izgulhatnak a családok? ","shortLead":"Óriási pénzosztásba kezd a kormány a jövő évi választás előtt: átlagosan 400 ezer forintot kaphat vissza egy gyereket...","id":"20210614_orban_csalad_adovisszaterites_2022_valasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f741387-994a-4c72-9fa1-5d6d4143aa78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abfbe8c7-c7ba-4bf7-b432-014d6f0b7bf1","keywords":null,"link":"/360/20210614_orban_csalad_adovisszaterites_2022_valasztas","timestamp":"2021. június. 14. 06:30","title":"A levegőbe beszélt Orbán az adóvisszatérítéssel, vagy a zsebében tudhatja pénzt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19d38dee-96a1-4022-8105-0a6b9f4cc9ae","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az angol-horvát meccsen történt a baleset.","shortLead":"Az angol-horvát meccsen történt a baleset.","id":"20210613_Lezuhant_egy_angol_szurkolo_a_lelatorol_korhazba_kellett_szallitani","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19d38dee-96a1-4022-8105-0a6b9f4cc9ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55f54230-79f1-4d4a-a766-1ad409fb233b","keywords":null,"link":"/vilag/20210613_Lezuhant_egy_angol_szurkolo_a_lelatorol_korhazba_kellett_szallitani","timestamp":"2021. június. 13. 19:17","title":"Lezuhant egy angol szurkoló a lelátóról, kórházba kellett szállítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a8edb35-df45-49eb-9a2f-88bd123b0585","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 260 lóerős német sportkocsiból egykoron kevesebb, mint 3 ezer példány hagyta el a gyártósort. ","shortLead":"A 260 lóerős német sportkocsiból egykoron kevesebb, mint 3 ezer példány hagyta el a gyártósort. ","id":"20210613_vissza_a_70es_evekbe_elado_az_elso_porsche_911_turbo_sorozat_egy_peldanya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a8edb35-df45-49eb-9a2f-88bd123b0585&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"380e2cf3-8084-4315-b865-a524cf2fc108","keywords":null,"link":"/cegauto/20210613_vissza_a_70es_evekbe_elado_az_elso_porsche_911_turbo_sorozat_egy_peldanya","timestamp":"2021. június. 13. 06:41","title":"Vissza a 70-es évekbe: eladó az első Porsche 911 Turbo egyik remek példánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3eb9970b-98d1-4e1f-8147-fb43ae6767ba","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Senki sem volt hosszabb ideig az ország miniszterelnöke, nagymértékben átalakította az országot, de az is biztos, hogy Izrael még sosem volt ennyire megosztott, mint napjainkban. Így értékeli a most távozásra kényszerült Benjamin Netanjahu elmúlt 15 évét a Washington Post.","shortLead":"Senki sem volt hosszabb ideig az ország miniszterelnöke, nagymértékben átalakította az országot, de az is biztos...","id":"20210614_Washington_Post_Netanjahu_merlege_nagyon_vegyes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3eb9970b-98d1-4e1f-8147-fb43ae6767ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ace5562-02c3-42de-8454-1de5f9b0854a","keywords":null,"link":"/360/20210614_Washington_Post_Netanjahu_merlege_nagyon_vegyes","timestamp":"2021. június. 14. 08:30","title":"Washington Post: Netanjahu mérlege nagyon vegyes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2525dc02-5138-442b-8976-c46f0842d6ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Reklámszövetség (MRSZ) határozottan ellenzi a homoszexualitás és nemváltás médiában való megjelenítésének normatív szabályozását.","shortLead":"A Magyar Reklámszövetség (MRSZ) határozottan ellenzi a homoszexualitás és nemváltás médiában való megjelenítésének...","id":"20210612_A_Reklamszovetseg_aggasztonak_tartja_a_pedofilia_es_a_nemi_identitas_kerdesenek_osszemosasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2525dc02-5138-442b-8976-c46f0842d6ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1973c6d8-1e6a-4541-87ce-196eeb2b5917","keywords":null,"link":"/itthon/20210612_A_Reklamszovetseg_aggasztonak_tartja_a_pedofilia_es_a_nemi_identitas_kerdesenek_osszemosasat","timestamp":"2021. június. 12. 18:25","title":"A Reklámszövetség aggasztónak tartja a pedofília és a nemi identitás kérdésének összemosását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"438b57fc-7552-45dc-8455-dd8cb3fe8e60","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Bedugult körút, anyázó autósok a mellékutcákban, benzingőz és dudálás. A fővárosba visszatértek a forgalmi dugók, de hogy mennyire súlyos a helyzet, az nézőpont kérdése. Egérutak a Fülkében.","shortLead":"Bedugult körút, anyázó autósok a mellékutcákban, benzingőz és dudálás. A fővárosba visszatértek a forgalmi dugók, de...","id":"20210612_Fulke_Bedugult_a_varos__most_mi_lesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=438b57fc-7552-45dc-8455-dd8cb3fe8e60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37ad8393-d89b-4c1c-a57b-df447bc7ae1e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210612_Fulke_Bedugult_a_varos__most_mi_lesz","timestamp":"2021. június. 12. 11:00","title":"Fülke: Bedugult a város - most mi lesz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e83df80f-6230-49e8-87e2-42ffa070b1cd","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Már a lakosság közel fele kapott legalább egy oltást Németországban, de a német szakemberek szerint ez még mindig kevés. ","shortLead":"Már a lakosság közel fele kapott legalább egy oltást Németországban, de a német szakemberek szerint ez még mindig...","id":"20210613_Felzarkozott_Nemetorszag_a_beoltottak_szamaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e83df80f-6230-49e8-87e2-42ffa070b1cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e829e4a-7cdd-4c2b-8c0e-b7ea5750bbe8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210613_Felzarkozott_Nemetorszag_a_beoltottak_szamaban","timestamp":"2021. június. 13. 12:48","title":"Belehúztak az oltásba a németek: már 60 milliónál járnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]