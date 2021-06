Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d6a7b06e-9739-4e35-a6a1-ce5348b77674","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Országos érettségi eredmények még nincsenek, de az Alternatív Közgazdasági Gimnázium már közzétette az eredményeit. Ott 13 éve nem szereztek ilyen jó jegyeket a végzősök.","shortLead":"Országos érettségi eredmények még nincsenek, de az Alternatív Közgazdasági Gimnázium már közzétette az eredményeit. Ott...","id":"20210621_Tenyleg_konnyu_volt_iden_az_erettsegi_Az_AKGsok_eredmenyei_mar_megvannak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d6a7b06e-9739-4e35-a6a1-ce5348b77674&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf2b38b6-d96e-4b8a-900f-10496c7e6553","keywords":null,"link":"/elet/20210621_Tenyleg_konnyu_volt_iden_az_erettsegi_Az_AKGsok_eredmenyei_mar_megvannak","timestamp":"2021. június. 21. 09:54","title":"Tényleg könnyű volt idén az érettségi? Az AKG-sok eredményei már megvannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee28078f-785a-422a-929e-332825059428","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikusok jelezték: bármelyiküket választják is meg, haladéktalanul leállítják a két nagy magyar–kínai projektet, a Fudan Egyetemét és a Budapest–Belgrád vasútvonalét.","shortLead":"A politikusok jelezték: bármelyiküket választják is meg, haladéktalanul leállítják a két nagy magyar–kínai projektet...","id":"20210622_karacsony_gergely_miniszterelnok_jelolt_kinai_nepkoztarsasag_level_fudan_egyetem_budapest_belgrad_vasutvonal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee28078f-785a-422a-929e-332825059428&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b52a2f6-4dfb-4052-8791-790dda1b0aa7","keywords":null,"link":"/itthon/20210622_karacsony_gergely_miniszterelnok_jelolt_kinai_nepkoztarsasag_level_fudan_egyetem_budapest_belgrad_vasutvonal","timestamp":"2021. június. 22. 12:12","title":"Hszi Csin-pingnek írtak levelet az ellenzéki miniszterelnök-jelöltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b07c47a3-bc40-4555-a1cd-72bfe5ff4a05","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A regionális választások első fordulójában Marine Le Pen szélsőjobboldali pártja a vártnál rosszabbul szerepelt.","shortLead":"A regionális választások első fordulójában Marine Le Pen szélsőjobboldali pártja a vártnál rosszabbul szerepelt.","id":"20210620_Exit_poll_a_Koztarsasagiak_vegeztek_az_elen_Franciaorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b07c47a3-bc40-4555-a1cd-72bfe5ff4a05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7db4baf7-e3a3-42ee-b32f-b59237e724d4","keywords":null,"link":"/vilag/20210620_Exit_poll_a_Koztarsasagiak_vegeztek_az_elen_Franciaorszagban","timestamp":"2021. június. 20. 21:20","title":"Exit poll: a Köztársaságiak végeztek az élen Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8877dbc0-a9f3-4e75-818d-2da087c70ae7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba egy férfit, akit medve sebesített meg vasárnap a székelyföldi Kápolnásfalu határában - közölte közösségi oldalán Borboly Csaba, a Hargita megyei önkormányzat elnöke.","shortLead":"Súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba egy férfit, akit medve sebesített meg vasárnap a székelyföldi Kápolnásfalu...","id":"20210620_Sulyos_medvetamadas_Szekelyfoldon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8877dbc0-a9f3-4e75-818d-2da087c70ae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4640ff54-eb38-4e33-98fc-743868fc9a7e","keywords":null,"link":"/vilag/20210620_Sulyos_medvetamadas_Szekelyfoldon","timestamp":"2021. június. 20. 21:36","title":"Súlyos medvetámadás Székelyföldön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nincs meg az operatív törzsnél, mennyi oltást adtak be városonként, Münchenben már a polgármester is szivárványszínű stadionnal fogadná a magyarokat, durvul a hőség. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Nincs meg az operatív törzsnél, mennyi oltást adtak be városonként, Münchenben már a polgármester is szivárványszínű...","id":"20210621_Radar360","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"239b9307-e781-45e4-9b97-52492fdff28d","keywords":null,"link":"/360/20210621_Radar360","timestamp":"2021. június. 21. 08:00","title":"Radar360: Nem tört előre a szélsőjobb Franciaországban, megvannak a foci-Eb első továbbjutói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2bb94c4-24bc-4855-b3a4-08ed0a173a74","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem politikai szimbólum - döntött a szövetség.","shortLead":"Nem politikai szimbólum - döntött a szövetség.","id":"20210620_Nem_lep_fel_az_UEFA_a_szivarvanyszinu_karszalagot_viselo_nemet_csapatkapitany_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2bb94c4-24bc-4855-b3a4-08ed0a173a74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"640d7f24-3068-44d3-9c8e-1b83338a0181","keywords":null,"link":"/elet/20210620_Nem_lep_fel_az_UEFA_a_szivarvanyszinu_karszalagot_viselo_nemet_csapatkapitany_ellen","timestamp":"2021. június. 20. 21:28","title":"Nem lép fel az UEFA a szivárványszínű karszalagot viselő német csapatkapitány ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a860600-b8c3-4d48-8b00-f914f0b546e9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az 54 éves férfi a baltájával akadályozta meg, hogy az állat megharapja, de így is súlyosan megsérült.","shortLead":"Az 54 éves férfi a baltájával akadályozta meg, hogy az állat megharapja, de így is súlyosan megsérült.","id":"20210621_medvetamadas_szekelyfold_aldozat_korhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a860600-b8c3-4d48-8b00-f914f0b546e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dab2df5f-64f2-43b1-bded-737d62d0d593","keywords":null,"link":"/elet/20210621_medvetamadas_szekelyfold_aldozat_korhaz","timestamp":"2021. június. 21. 18:36","title":"Újabb medvetámadás történt Székelyföldön, az áldozat kórházba került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dd0b7f8-c455-46a2-b67e-077160f6aa45","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az M4 Competitionból épített versenyautót minden korábbinál könnyebb egy kis táncba vinni.","shortLead":"Az M4 Competitionból épített versenyautót minden korábbinál könnyebb egy kis táncba vinni.","id":"20210621_felso_kipufogos_1000_loeros_driftszornyeteg_bmw_m4","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3dd0b7f8-c455-46a2-b67e-077160f6aa45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1632f68a-97c0-4a7f-8e82-6a00acac8e76","keywords":null,"link":"/cegauto/20210621_felso_kipufogos_1000_loeros_driftszornyeteg_bmw_m4","timestamp":"2021. június. 21. 11:21","title":"Felső kipufogós drift-szörnyeteg lett az új BMW M4-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]