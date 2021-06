Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"51dacd5b-f1bf-4243-ac73-5006c483871f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sokan visznek magukkal nyaraláshoz saját kerékpárt, nagyon nem mindegy, hogyan van rögzítve.","shortLead":"Sokan visznek magukkal nyaraláshoz saját kerékpárt, nagyon nem mindegy, hogyan van rögzítve.","id":"20210629_M3as_bicikli_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51dacd5b-f1bf-4243-ac73-5006c483871f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5094a76e-0e3b-4184-a647-a7754c5c2b8c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210629_M3as_bicikli_video","timestamp":"2021. június. 29. 10:45","title":"Az M3-as közepén szedegette lerepült biciklijét egy autós – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27a53787-bee3-4f0c-bdfd-3c69300a0e50","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A sztárt a háza előtt várta egy csapat lány, egyikük ölelést kért tőle, ám az énekes inkább elmagyarázta neki, hogy ez az ő otthona, és egyáltalán nem örül, hogy itt is zaklatják.\r

\r

","shortLead":"A sztárt a háza előtt várta egy csapat lány, egyikük ölelést kért tőle, ám az énekes inkább elmagyarázta neki...","id":"20210629_Justin_Bieber_nagyon_kedvesen_kuldte_el_a_fenebe_a_rajongoit_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27a53787-bee3-4f0c-bdfd-3c69300a0e50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5921ebc2-d184-4e42-b41c-08fa936e8d4d","keywords":null,"link":"/kultura/20210629_Justin_Bieber_nagyon_kedvesen_kuldte_el_a_fenebe_a_rajongoit_video","timestamp":"2021. június. 29. 10:25","title":"Justin Bieber nagyon kedvesen küldte el a fenébe a rajongóit (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a7231b3-4018-4d96-9912-f4381e666368","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az orvoskamara elnöke szerint ha nem sikerült rendezni az orvosok ügyeleti díjait, pályaelhagyás, szétesés következhet.","shortLead":"Az orvoskamara elnöke szerint ha nem sikerült rendezni az orvosok ügyeleti díjait, pályaelhagyás, szétesés következhet.","id":"20210629_kincses_gyula_magyar_orvosi_kamara_egeszsegugy_varolista_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a7231b3-4018-4d96-9912-f4381e666368&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcd0e05e-5b7b-4ceb-b6e5-150dff622c65","keywords":null,"link":"/itthon/20210629_kincses_gyula_magyar_orvosi_kamara_egeszsegugy_varolista_jarvany","timestamp":"2021. június. 29. 12:05","title":"Kincses Gyula: Elemezni kell, miért haltak meg nálunk ilyen sokan a járvány idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4435790c-118c-46fc-b319-44e340616e96","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az emberek 70 százaléka legalább egyszer érezte azt élete során, hogy nem méltó sem a díjakra, amiket valaha kapott, sem a betöltött pozíciójára. Vannak, akik nemcsak egyszer, hanem folyamatosan ezt érzik.","shortLead":"Az emberek 70 százaléka legalább egyszer érezte azt élete során, hogy nem méltó sem a díjakra, amiket valaha kapott...","id":"20210627_Egyszer_ugyis_kiderul_hogy_csalo_vagyok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4435790c-118c-46fc-b319-44e340616e96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c1186a5-42dc-41c5-ac69-afb421ee61be","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210627_Egyszer_ugyis_kiderul_hogy_csalo_vagyok","timestamp":"2021. június. 27. 20:15","title":"Egyszer úgyis kiderül, hogy csaló vagyok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"041798e5-ba5d-4943-80bf-cd0a0546431d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az UEFA-tól kapott pénz 30 százaléka a játékosoké, 15 százalék a szakmai stábé.","shortLead":"Az UEFA-tól kapott pénz 30 százaléka a játékosoké, 15 százalék a szakmai stábé.","id":"20210627_105_millio_forinton_osztoznak_a_magyar_valogatott_jatekosai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=041798e5-ba5d-4943-80bf-cd0a0546431d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc1b611d-1391-4e13-a3ef-7ddddd32020c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210627_105_millio_forinton_osztoznak_a_magyar_valogatott_jatekosai","timestamp":"2021. június. 27. 16:30","title":"105 millió forinton osztoznak a magyar válogatott játékosai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"731c2e93-697e-486c-8291-e315dbe98930","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Menczer szerint provokáció azt kiemelni, hogy Benedek Tiborról előbb neveznek el közterületet Olaszországban, mint itthon. ","shortLead":"Menczer szerint provokáció azt kiemelni, hogy Benedek Tiborról előbb neveznek el közterületet Olaszországban, mint...","id":"20210627_Menczer_benedek_tibor_setany_provokacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=731c2e93-697e-486c-8291-e315dbe98930&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82d85b07-41e5-4b7c-8948-45e446a5d58b","keywords":null,"link":"/itthon/20210627_Menczer_benedek_tibor_setany_provokacio","timestamp":"2021. június. 27. 17:47","title":"Menczer szerint Csiszár Jenő ötlete volt a Benedek Tibor emléktábla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5365c701-b58b-434a-bfea-83dcc0ea6bea","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„A beszélgetés jót tesz” néven magányos embereknek indítottak segélyvonalat Bécsben. A több szervezet együttműködésében megvalósuló kezdeményezésben először harminc operátor dolgozik, a szolgáltatás török nyelven is elérhető. Tervben van a bosnyák, szerb és horvát verzió is.



","shortLead":"„A beszélgetés jót tesz” néven magányos embereknek indítottak segélyvonalat Bécsben. A több szervezet együttműködésében...","id":"20210628_A_becsiek_majdnem_fel_szingli__maganyvonalat_inditottak_szamukra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5365c701-b58b-434a-bfea-83dcc0ea6bea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cee5a9e4-7e31-4025-a0a7-ab745296cede","keywords":null,"link":"/elet/20210628_A_becsiek_majdnem_fel_szingli__maganyvonalat_inditottak_szamukra","timestamp":"2021. június. 28. 11:15","title":"A bécsiek majdnem fele szingli – magányvonalat indítottak számukra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0ff6812-05c7-4930-94cc-594cf25be027","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Egy hónappal ezelőtt eredmény nélkül zárult az uniós agrárminiszterek tárgyalása, nem sikerült megállapodniuk a következő hétéves költségvetés agrárfejezetéről az Európai Parlamenttel. Pénteken azonban már körvonalazódott az alku, amelyet hétfőn hivatalosan is megerősítettek.","shortLead":"Egy hónappal ezelőtt eredmény nélkül zárult az uniós agrárminiszterek tárgyalása, nem sikerült megállapodniuk...","id":"20210628_Megszuletett_az_unios_agrarmegallapodas__a_zoldek_elegedetlenek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0ff6812-05c7-4930-94cc-594cf25be027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96835a24-37d8-42a8-9a93-cb4daa5fc8ea","keywords":null,"link":"/eurologus/20210628_Megszuletett_az_unios_agrarmegallapodas__a_zoldek_elegedetlenek","timestamp":"2021. június. 28. 18:25","title":"Megszületett az uniós agrármegállapodás – a magyar kormány elégedett, a zöldek elégedetlenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]