[{"available":true,"c_guid":"1ea9e648-3c1f-412c-a9b2-ebb102e7cd4f","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210701_marabu_Feknyuz_Tarvagas_Fidelitasmodra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ea9e648-3c1f-412c-a9b2-ebb102e7cd4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"584a7fc7-15f9-4f07-9621-4bb29105ddb8","keywords":null,"link":"/itthon/20210701_marabu_Feknyuz_Tarvagas_Fidelitasmodra","timestamp":"2021. július. 01. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Tarvágás Fidelitas-módra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a70a661-1c6e-4859-97a6-a88230f0e8d2","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az EU Tanácsának is segítenie kell Orbán Viktor ellen, írja a German Marshall Fund politikai elemzője az Euronews-on.","shortLead":"Az EU Tanácsának is segítenie kell Orbán Viktor ellen, írja a German Marshall Fund politikai elemzője az Euronews-on.","id":"20210702_Hegedus_Daniel_politikai_elemzo_homofobtorveny_Europai_Unio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a70a661-1c6e-4859-97a6-a88230f0e8d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edff7478-1ce2-4505-8336-6a005f0731b9","keywords":null,"link":"/360/20210702_Hegedus_Daniel_politikai_elemzo_homofobtorveny_Europai_Unio","timestamp":"2021. július. 02. 07:30","title":"Hegedűs Dániel politikai elemző: Az Uniónak lépnie kell a homofóbtörvény ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b1bc782-262f-40ec-9366-a47c1376d9aa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az elhunyt walesi hercegnő éppen ma lenne 60 éves.","shortLead":"Az elhunyt walesi hercegnő éppen ma lenne 60 éves.","id":"20210701_diana_hercegno_szobor_kensington_palota","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b1bc782-262f-40ec-9366-a47c1376d9aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7698595-ef8b-4260-83b9-188bdc3ee36f","keywords":null,"link":"/elet/20210701_diana_hercegno_szobor_kensington_palota","timestamp":"2021. július. 01. 18:01","title":"Harry és Vilmos herceg félretette a sértettségét, és felavatta Diana hercegnő szobrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9b8eb56-aaa3-40b5-84ac-4c0048a95ed7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jópofa ötlet a retró videójátékos megjelenés.","shortLead":"Jópofa ötlet a retró videójátékos megjelenés.","id":"20210630_Magyar_jatekfejleszto_ceg_csinalt_a_Hyundai_sportos_modelljeihez_pixel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9b8eb56-aaa3-40b5-84ac-4c0048a95ed7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd692466-8f17-4aff-bd55-24ffafe8aad5","keywords":null,"link":"/cegauto/20210630_Magyar_jatekfejleszto_ceg_csinalt_a_Hyundai_sportos_modelljeihez_pixel","timestamp":"2021. július. 01. 08:20","title":"Magyar játékfejlesztő csinált a Hyundai sportos modelljeihez pixelgrafikát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28a8858c-57da-4763-9369-fe94a86585c7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy olyan megoldással álltak elő az amerikai kutatók, aminek köszönhetően már elég csak egy injekció ahhoz, hogy meggyógyítsák a gyógyíthatatlan betegségeket.","shortLead":"Egy olyan megoldással álltak elő az amerikai kutatók, aminek köszönhetően már elég csak egy injekció ahhoz...","id":"20210630_crispr_cas9_genetikai_ollo_genmodositas_genszerkesztes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=28a8858c-57da-4763-9369-fe94a86585c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ef263f5-457d-4eca-ae0b-6acd071446c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210630_crispr_cas9_genetikai_ollo_genmodositas_genszerkesztes","timestamp":"2021. június. 30. 19:03","title":"Új génszerkesztési módot találtak fel a tudósok, és nagyon hatékonynak tűnik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73426fe0-81db-4484-a8ea-ca66142556db","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A szén-dioxid-kibocsátás miatt zsugorodik a sztratoszféra – állapította meg egy nemzetközi kutatócsoport. A légkörnek a földfelszíntől számított második rétege 400 méterrel vékonyabb, mint az 1980-as években.","shortLead":"A szén-dioxid-kibocsátás miatt zsugorodik a sztratoszféra – állapította meg egy nemzetközi kutatócsoport. A légkörnek...","id":"20210701_sztratoszfera_zsugorodasa_uveghazhatasu_gazok_szen_dioxid_kibocsatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73426fe0-81db-4484-a8ea-ca66142556db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"978e5ed0-9aa7-4c63-8c74-f97dc461f8ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20210701_sztratoszfera_zsugorodasa_uveghazhatasu_gazok_szen_dioxid_kibocsatas","timestamp":"2021. július. 01. 08:03","title":"Zsugorodik a sztratoszféra, és ennek már kézzelfogható következményei is lesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3892d0e5-959f-472b-94bb-555407dae230","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nem ilyen továbbjutásra számított Fucsovics Márton: a magyar teniszező közel járt a második szett megnyeréséhez is, amikor az ellenfele megsérült, és feladta a meccset. A következő ellenfele akár a 9. kiemelt is lehet.","shortLead":"Nem ilyen továbbjutásra számított Fucsovics Márton: a magyar teniszező közel járt a második szett megnyeréséhez is...","id":"20210630_Fucsovics_Wimbledon_tenisz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3892d0e5-959f-472b-94bb-555407dae230&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"594369df-1d17-4fee-ba8d-efa884c275c1","keywords":null,"link":"/sport/20210630_Fucsovics_Wimbledon_tenisz","timestamp":"2021. június. 30. 19:29","title":"A legjobb 32 közé jutott Fucsovics Márton Wimbledonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai adatok alapján úgy tűnik, az ott használt vakcinák valóban majdnem teljes védelmet nyújtanak a halálos fertőzés és a súlyos tünetek ellen is.","shortLead":"Az amerikai adatok alapján úgy tűnik, az ott használt vakcinák valóban majdnem teljes védelmet nyújtanak a halálos...","id":"20210630_usa_koronavirus_covid_oltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afcb2b32-e577-4c52-99d6-12b741c9818c","keywords":null,"link":"/vilag/20210630_usa_koronavirus_covid_oltas","timestamp":"2021. június. 30. 20:54","title":"A májusban koronavírusban elhunyt amerikaiak 99,2 százaléka nem kapott oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]