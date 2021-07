Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"64be9adc-1ad7-452a-96bb-93918cc84ce6","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"„Mikor súlyos kormánygondjai között kifáradt, és zaklatott életében csendet, pihenést keresett, leginkább Alcsúton találta azt meg. Alcsút sok örömöt nyújtott neki, talán azért is, mert egyedül az ő teremtménye volt. A sivatagból néhány esztendő alatt paradicsomot varázsolt” – így írta le érzékletesen Lestyán Sándor, hogyan kötődött kétszáz évvel ezelőtt József nádor a Fejér megye északkeleti csücskében elterülő birtokaihoz. Az életrajzíró szerint a Habsburg főherceg megszállottságát a helyiek is örömmel fogadták: „Minél kietlenebb, minél kopárabb volt a talaj, annál lelkesebben törekedett, hogy termékennyé változtassa. Gyakran felkereste itt jobbágyait, akik úgy tisztelték, mint édesapjukat.”","shortLead":"„Mikor súlyos kormánygondjai között kifáradt, és zaklatott életében csendet, pihenést keresett, leginkább Alcsúton...","id":"202126_jozsef_nador_azalcsuti_mintakep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64be9adc-1ad7-452a-96bb-93918cc84ce6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c64a7ab-8762-453b-8fa7-078561dbe4f0","keywords":null,"link":"/360/202126_jozsef_nador_azalcsuti_mintakep","timestamp":"2021. július. 03. 11:00","title":"A mintakép, akihez mérten Orbán Viktor még zöldfülű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46eebc04-5f3d-4c2c-b1cb-49e816f879da","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ezt a Mol-elnök Hernádi Zsolt jelentette be az ATV-n. Szerinte Demeter „eddig is felzavarta az állóvizet”.","shortLead":"Ezt a Mol-elnök Hernádi Zsolt jelentette be az ATV-n. Szerinte Demeter „eddig is felzavarta az állóvizet”.","id":"20210702_demeter_szilard_mol_reszveny_alapitvany_hernadi_zsolt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46eebc04-5f3d-4c2c-b1cb-49e816f879da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d1e54f1-8cda-415b-aa21-9183b4447ed4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210702_demeter_szilard_mol_reszveny_alapitvany_hernadi_zsolt","timestamp":"2021. július. 02. 07:44","title":"Demeter Szilárd is helyet kapott a Mol-részvényeket kezelő alapítványban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6072bfad-33c5-4064-b7e3-bf3daf220c9c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar versenyző pénteken egyesben a kilencedik kiemelt Diego Schwartzmannal játszik.","shortLead":"A magyar versenyző pénteken egyesben a kilencedik kiemelt Diego Schwartzmannal játszik.","id":"20210701_wimbledon_fucsovics_marton_tenisz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6072bfad-33c5-4064-b7e3-bf3daf220c9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a29fdf81-2c2d-4a45-8941-131ec70f5442","keywords":null,"link":"/sport/20210701_wimbledon_fucsovics_marton_tenisz","timestamp":"2021. július. 01. 20:45","title":"Wimbledon: Fucsovics továbbjutott párosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2fde254-5d03-4119-8b2e-b8b6d3900d6b","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az évek óta tartó nagyon laza fiskális és monetáris politika oda vezethet, hogy egy adósságválsággal megspékelt stagfláció jön létre – jósolja Nouriel Roubini, aki már 2008-ban is előre látta a globális pénzügyi válságot.","shortLead":"Az évek óta tartó nagyon laza fiskális és monetáris politika oda vezethet, hogy egy adósságválsággal megspékelt...","id":"20210702_Oriasi_bajra_figyelmeztet_Roubini_ehhez_kepest_semmiseg_volt_a_2008as_valsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2fde254-5d03-4119-8b2e-b8b6d3900d6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdbf5a26-9251-4176-a4aa-fb67c8c485d9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210702_Oriasi_bajra_figyelmeztet_Roubini_ehhez_kepest_semmiseg_volt_a_2008as_valsag","timestamp":"2021. július. 02. 13:39","title":"Óriási bajra figyelmeztet Roubini, amihez képest szinte semmiség volt a 2008-as válság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b585a769-37fb-4765-985d-30911eb03e77","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy lapon sem lehet emlegetni őket beszédben, nyilvánosan bemutaott művekben, az interneten és persze a teljes médiában.","shortLead":"Egy lapon sem lehet emlegetni őket beszédben, nyilvánosan bemutaott művekben, az interneten és persze a teljes médiában.","id":"20210701_oroszorszag_szovjet_naci_bunok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b585a769-37fb-4765-985d-30911eb03e77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30f39225-5f37-422d-9656-cfcc9a8d96ba","keywords":null,"link":"/vilag/20210701_oroszorszag_szovjet_naci_bunok","timestamp":"2021. július. 01. 19:13","title":"Oroszországban mostantól törvény tiltja a szovjetek és a nácik összemosását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c5a620b-498f-4fba-a2e0-dc4ec69f6be0","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Kenőpénzt követelt az AstraZenecáért cserébe a brazil egészségügyi minisztérium egyik vezetője, akit pénteken hallgat meg a szenátus vizsgálóbizottsága.","shortLead":"Kenőpénzt követelt az AstraZenecáért cserébe a brazil egészségügyi minisztérium egyik vezetője, akit pénteken hallgat...","id":"20210701_brazilia_astrazeneca","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c5a620b-498f-4fba-a2e0-dc4ec69f6be0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a0e6ca3-ac1d-4269-add7-484ef398ddfb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210701_brazilia_astrazeneca","timestamp":"2021. július. 01. 16:18","title":"Brazíliában kenőpénzhez kötötték a vakcinavásárlást – aztán kiderült, hogy az eladó is csak át akarta verni az országot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a3cc88a-bf64-4408-8e08-372092b8b859","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Azt ugyanakkor nem ismerik el, hogy bármi közük lenne hozzá, viszont most már gyors válaszreakciót ígérnek.","shortLead":"Azt ugyanakkor nem ismerik el, hogy bármi közük lenne hozzá, viszont most már gyors válaszreakciót ígérnek.","id":"20210702_epitoipar_szijjarto_parragh","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a3cc88a-bf64-4408-8e08-372092b8b859&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25e14148-6832-4bea-92c5-14739683ec03","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210702_epitoipar_szijjarto_parragh","timestamp":"2021. július. 02. 17:06","title":"Nagyon úgy tűnik, tényleg csak most csodálkozott rá a kormány arra, hogy nőnek az építőipari árak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a09b9aa-f66d-4579-9cff-efe2bbef850f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"395 új tagot jelölt ki az Amerikai Filmakadémia, és amire igazán büszkék lehetünk, hogy az Oscarról szavazó népes társaságba bekerült Bucsi Réka és Rév Marcell is. ","shortLead":"395 új tagot jelölt ki az Amerikai Filmakadémia, és amire igazán büszkék lehetünk, hogy az Oscarról szavazó népes...","id":"20210702_Ket_magyart_is_bevalasztott_tagjai_koze_az_Oscardijakrol_donto_Amerikai_Filmakademia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a09b9aa-f66d-4579-9cff-efe2bbef850f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4b021a2-9b2a-49e3-970e-8edd85d7efc1","keywords":null,"link":"/kultura/20210702_Ket_magyart_is_bevalasztott_tagjai_koze_az_Oscardijakrol_donto_Amerikai_Filmakademia","timestamp":"2021. július. 02. 10:19","title":"Két magyart is beválasztott tagjai közé az Oscar-díjakról döntő Amerikai Filmakadémia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]