Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"f19e5855-7474-4f2a-9634-316e5b2ae4f3","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az idelátogatók 15 százalékkal több vendégéjszakát töltöttek el nálunk, mint 2023 novemberében. Budapesten kiugró volt a növekedés, de ez szorosan összefügg a hónap elején megrendezett európai csúccsal.","shortLead":"Az idelátogatók 15 százalékkal több vendégéjszakát töltöttek el nálunk, mint 2023 novemberében. Budapesten kiugró volt...","id":"20250106_Porogtek-a-kulfoldi-turistak-Magyarorszagon-novemberben-23-szazalekkal-tobben-jottek-mint-egy-evvel-korabban-KSH-vendegejszakak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f19e5855-7474-4f2a-9634-316e5b2ae4f3.jpg","index":0,"item":"0f0ec3a1-8aa1-4956-98c0-11a9bdfb0d89","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250106_Porogtek-a-kulfoldi-turistak-Magyarorszagon-novemberben-23-szazalekkal-tobben-jottek-mint-egy-evvel-korabban-KSH-vendegejszakak","timestamp":"2025. január. 06. 08:45","title":"Pörögtek a külföldi turisták Magyarországon novemberben, 23 százalékkal többen jöttek, mint egy évvel korábban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a1c5d6d-dd41-40c7-8744-33c47fdefb8c","c_author":"Az Év Gondoskodó Munkahelye Díj","category":"brandcontent","description":"<strong>Egyre több munkáltató ismeri fel azt, hogy milyen sokat jelenthet munkavállalóinak, ha az általános jólléti és egészségügyi juttatások mellett azok hosszú távú anyagi biztonságával is törődik. Az Év Gondoskodó Munkahelye Díj 2024 nyerteseinek gyakorlati megoldásait elemezzük a díj egyik zsűritagjával, Fata László juttatási szakértővel.</strong>","shortLead":"<strong>Egyre több munkáltató ismeri fel azt, hogy milyen sokat jelenthet munkavállalóinak, ha az általános jólléti és...","id":"20241211_hosszu-tavu-anyagi-biztonsag-gondoskodo-munkahely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a1c5d6d-dd41-40c7-8744-33c47fdefb8c.jpg","index":0,"item":"35766df0-a22c-4889-8bab-62599c8f11df","keywords":null,"link":"/brandcontent/20241211_hosszu-tavu-anyagi-biztonsag-gondoskodo-munkahely","timestamp":"2025. január. 07. 09:30","title":"Egy munkáltató, amely tényleg megbecsüli a dolgozóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a345e8e-6082-44a8-b00c-5a6273664bbb","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Nvidia vezérigazgatója, Jensen Huang Las Vegasban mutatta be a Blackwell-család tagjait, amihez négy videokártya tartozik. A legizgalmasabb ezek közül egyértelműen az RTX 5070.","shortLead":"Az Nvidia vezérigazgatója, Jensen Huang Las Vegasban mutatta be a Blackwell-család tagjait, amihez négy videokártya...","id":"20250107_nvidia-grafikus-kartya-videokartya-grafikus-processzor-rtx-5070-rtx-5080-rtx-5090","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8a345e8e-6082-44a8-b00c-5a6273664bbb.jpg","index":0,"item":"91e4df3d-5526-41be-8b79-7f93d8a81453","keywords":null,"link":"/tudomany/20250107_nvidia-grafikus-kartya-videokartya-grafikus-processzor-rtx-5070-rtx-5080-rtx-5090","timestamp":"2025. január. 07. 14:03","title":"Itt vannak az Nvidia új videokártyái, csúcsteljesítményt ad alapáron a gyártó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3803f559-f62c-4774-ba53-bdc2a729a5aa","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 62 éves híresség köszönőbeszédében elmondta, azt hitte, soha nem fog díjat kapni, mert ő csak egy „popcornszínésznő”. A részben Magyarországon, Adrien Brody főszereplésével forgatott A brutalista több fontos díjat is behúzott. ","shortLead":"A 62 éves híresség köszönőbeszédében elmondta, azt hitte, soha nem fog díjat kapni, mert ő csak...","id":"20250106_golden-globe-2026-demi-moore-adrian-brody-emilia-perez","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3803f559-f62c-4774-ba53-bdc2a729a5aa.jpg","index":0,"item":"9e45a315-3830-48e4-b484-f30f070fed36","keywords":null,"link":"/kultura/20250106_golden-globe-2026-demi-moore-adrian-brody-emilia-perez","timestamp":"2025. január. 06. 07:40","title":"Demi Moore vihette haza a legjobb színésznőnek járó Golden Globe díjat, a magyar építészről szóló film is tarolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a62c0dc2-3787-4ea2-8a9c-e73f4dd0ce78","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagyon egyszerű magyarázata van annak, miért keletkezik por egy olyan lakásban is, amelyben nem jár senki, és nincsenek is nyitva az ablakai.","shortLead":"Nagyon egyszerű magyarázata van annak, miért keletkezik por egy olyan lakásban is, amelyben nem jár senki, és nincsenek...","id":"20250106_hogyan-keletkezik-a-por-zart-lakasban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a62c0dc2-3787-4ea2-8a9c-e73f4dd0ce78.jpg","index":0,"item":"3e0f2d69-a291-487f-8ae2-1efd3ae5a01f","keywords":null,"link":"/elet/20250106_hogyan-keletkezik-a-por-zart-lakasban","timestamp":"2025. január. 06. 05:50","title":"Miért gyűlik össze a por akkor is, ha minden ablak zárva van?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f312d9b6-96bf-4e83-aafe-a72fd869a34d","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A Las Vegasban zajló CES 2025 technológiai kiállításon mutatta be játékos fejlesztéseit az Asus. A Republic of Gamers (ROG) márka újdonságai között új ROG Strix Scar laptopokat és ROG Flow Z13 gamer táblagépet is találni, de megújult a ROG XG Mobile külső grafikai vezérlő is, mellyel bármely laptop felturbózható.","shortLead":"A Las Vegasban zajló CES 2025 technológiai kiállításon mutatta be játékos fejlesztéseit az Asus. A Republic of Gamers...","id":"20250107_asus-rog-strix-scar-flow-z13-xg-mobile-gamer-ces-2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f312d9b6-96bf-4e83-aafe-a72fd869a34d.jpg","index":0,"item":"e47f88d4-9873-4c37-b600-03169b4afdf3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250107_asus-rog-strix-scar-flow-z13-xg-mobile-gamer-ces-2025","timestamp":"2025. január. 07. 05:30","title":"Mi lehetséges a játékban? Az Asus azt állítja, hogy új ROG gépei újradefiniálják a választ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32c08e28-4083-46af-aaf8-9487efebe5a9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"65 embert vert át, ezzel 14 millió forintot szerzett egy Hajdú-Bihar vármegyei férfi, aki a bizniszbe az élettársát és két barátját is bevonta.","shortLead":"65 embert vert át, ezzel 14 millió forintot szerzett egy Hajdú-Bihar vármegyei férfi, aki a bizniszbe az élettársát és...","id":"20250106_online-csalas-buncselekmeny-hajdu-bihar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32c08e28-4083-46af-aaf8-9487efebe5a9.jpg","index":0,"item":"26714b70-49b8-41bf-81a4-ee5e13547582","keywords":null,"link":"/itthon/20250106_online-csalas-buncselekmeny-hajdu-bihar","timestamp":"2025. január. 06. 10:19","title":"Mobil garázzsal vert át embereket, számlát is adott az online csaló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12d90561-553e-4278-830b-727f79ff22ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A családja szerint rendőri túlkapás történt. A rendőrség szerint az intézkedés jogszerű és arányos volt.","shortLead":"A családja szerint rendőri túlkapás történt. A rendőrség szerint az intézkedés jogszerű és arányos volt.","id":"20250106_zagyvarekas-rendori-intezkedes-meghalt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/12d90561-553e-4278-830b-727f79ff22ce.jpg","index":0,"item":"6f4eae24-248a-4bcb-bb37-952c45d514b6","keywords":null,"link":"/itthon/20250106_zagyvarekas-rendori-intezkedes-meghalt","timestamp":"2025. január. 06. 08:48","title":"„Rosszul vagyok, nem bírom!” – videó került elő a férfiról, aki rendőri intézkedés közben halt meg Zagyvarékason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]