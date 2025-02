Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d3bd2617-7d51-419c-93e8-d85ca7653884","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Gyorsan érezhető következményei vannak a vámháborúnak.","shortLead":"Gyorsan érezhető következményei vannak a vámháborúnak.","id":"20250205_amerikai-posta-Kina-csomagok-vamhaboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d3bd2617-7d51-419c-93e8-d85ca7653884.jpg","index":0,"item":"843cd9fe-d530-4687-acd6-08013ef059f2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250205_amerikai-posta-Kina-csomagok-vamhaboru","timestamp":"2025. február. 05. 08:41","title":"Nem fogad az amerikai posta Kínából érkező csomagokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"078a2cf4-8ccf-4b8c-be97-f844cea5f819","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Szaúdi csapatában másfél év alatt csupán hét meccset játszott a brazil sztár.","shortLead":"Szaúdi csapatában másfél év alatt csupán hét meccset játszott a brazil sztár.","id":"20250206_neymar-atigazolas-santos-botafogo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/078a2cf4-8ccf-4b8c-be97-f844cea5f819.jpg","index":0,"item":"f70ae4c2-80e1-4c6c-9399-c98ab4a6ba25","keywords":null,"link":"/sport/20250206_neymar-atigazolas-santos-botafogo","timestamp":"2025. február. 06. 13:18","title":"Neymar visszatért, de valami hiányzik belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d08d1590-560b-49be-9d31-21131e472b9f","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Donald Trump a vámháború első köréből kihagyta az EU-t. A forint árfolyama gyengült, de egyelőre az erősödési trendsávban maradt. Az unió elleni vámok bejelentése csak idő kérdése, akkor a 420-as euró is benne lesz a pakliban. A vámháború rontja a magyar gazdaság növekedési kilátásait, emeli az inflációs kockázatokat. És lehet, hogy az USA-ban vámkárosult kínai Temu még jobban rámegy Európára.","shortLead":"Donald Trump a vámháború első köréből kihagyta az EU-t. A forint árfolyama gyengült, de egyelőre az erősödési...","id":"20250204_Trump-vamhaboruja-420-forintos-eurot-es-meg-tobb-Temut-hozhat-Magyarorszagnak-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d08d1590-560b-49be-9d31-21131e472b9f.jpg","index":0,"item":"d015674f-d172-44d4-bb64-fd42739fc3be","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250204_Trump-vamhaboruja-420-forintos-eurot-es-meg-tobb-Temut-hozhat-Magyarorszagnak-ebx","timestamp":"2025. február. 04. 17:08","title":"Trump vámháborúja még több Temut és 420-as eurót hozhat Magyarországnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4182af36-de99-4d68-b897-19fe320c53e2","c_author":"Vértessy Péter","category":"360","description":"Belgium annyira elhanyagolta a haderőfejlesztés az elmúlt évtizedekben, hogy egyesek szerint szégyen Brüsszelben tartani a NATO székhelyét. Az ország nem teljesítette a szövetségi előírásokat, ha pedig mégis költött fegyverre, abban nem volt köszönet. Szeretettel Brüsszelből-sorozatunk írása.","shortLead":"Belgium annyira elhanyagolta a haderőfejlesztés az elmúlt évtizedekben, hogy egyesek szerint szégyen Brüsszelben...","id":"20250204_Szeretettel-Brusszelbol-nato-hadsereg-fejlesztes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4182af36-de99-4d68-b897-19fe320c53e2.jpg","index":0,"item":"65693bdb-b6e1-49cf-814f-f2a3aace0ea6","keywords":null,"link":"/360/20250204_Szeretettel-Brusszelbol-nato-hadsereg-fejlesztes","timestamp":"2025. február. 04. 17:30","title":"Repedt alvázú páncélosokkal és létszámhiányos hadsereggel kapott fontos NATO-feladatot Belgium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fc77e9c-1d39-4b1a-b9f1-7bbf1579b5c3","c_author":"Szentirmai Áron","category":"elet","description":"A jelenség mögött az utazási betegség áll, ami valójában nem is betegség, hanem az agyunk természetes válaszreakciója. Szerencsére a tudósok tudni vélik, hogy miként lehet elejét venni a rosszullétnek.","shortLead":"A jelenség mögött az utazási betegség áll, ami valójában nem is betegség, hanem az agyunk természetes válaszreakciója...","id":"20250206_autoban-olvasas-rosszullet-ellen-megoldas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5fc77e9c-1d39-4b1a-b9f1-7bbf1579b5c3.jpg","index":0,"item":"63cadef7-99ce-4706-ae7b-d1b852cd4912","keywords":null,"link":"/elet/20250206_autoban-olvasas-rosszullet-ellen-megoldas","timestamp":"2025. február. 06. 05:31","title":"Miért leszünk rosszul, ha az autóban olvasunk, és mit tehetünk ellene?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c0b7257-aaf5-4208-b309-00ecaa7e971d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vizy Márton korábbi partnere arról beszélt, majdnem ráment az élete a projektre, amelyből a hatalmi gépezet túrta ki.","shortLead":"Vizy Márton korábbi partnere arról beszélt, majdnem ráment az élete a projektre, amelyből a hatalmi gépezet túrta ki.","id":"20250205_Ketmilliard-Magyar-Turisztikai-Ugynokseg-Fidesz-kampanydal-szerzoje-Vizy-Marton-hajofelujitas-Beloiannisz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3c0b7257-aaf5-4208-b309-00ecaa7e971d.jpg","index":0,"item":"ab5a8a2b-80e3-40fe-9cc9-a5b781120bbe","keywords":null,"link":"/itthon/20250205_Ketmilliard-Magyar-Turisztikai-Ugynokseg-Fidesz-kampanydal-szerzoje-Vizy-Marton-hajofelujitas-Beloiannisz","timestamp":"2025. február. 05. 11:59","title":"Kétmilliárdot adott a turisztikai ügynökség a Fidesz-kampánydal szerzőjének hajófelújítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf263f6e-27fa-4d3d-83b5-033aaf344dee","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A vasúti átjárónál nem volt se lámpa, se sorompó, stoptábla viszont igen – azt azonban a rendőrautó sofőrje figyelmen kívül hagyta.","shortLead":"A vasúti átjárónál nem volt se lámpa, se sorompó, stoptábla viszont igen – azt azonban a rendőrautó sofőrje figyelmen...","id":"20250205_rendor-auto-vonat-karambol-vasuti-atjaro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cf263f6e-27fa-4d3d-83b5-033aaf344dee.jpg","index":0,"item":"2c6543c9-0655-4ad3-ac8d-12a6555dfaad","keywords":null,"link":"/itthon/20250205_rendor-auto-vonat-karambol-vasuti-atjaro","timestamp":"2025. február. 05. 10:07","title":"Videó: Vonat elé hajtott a rendőr, eltiltották a vezetéstől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f78bed1-23e8-4ece-a0e5-65531fe4e1b0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kína humanitárius és katonai műveletekhez is felhasználná a saját fejlesztésű, pilóta nélküli CH-YH1000 nevű drónját. Hamarosan kész az éles bevetésekre.","shortLead":"Kína humanitárius és katonai műveletekhez is felhasználná a saját fejlesztésű, pilóta nélküli CH-YH1000 nevű drónját...","id":"20250206_kinai-teherdron-teszt-ch-yh1000-teherbiras-repules","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f78bed1-23e8-4ece-a0e5-65531fe4e1b0.jpg","index":0,"item":"13f26116-7b36-432c-8e7f-58cb3ed4b04c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250206_kinai-teherdron-teszt-ch-yh1000-teherbiras-repules","timestamp":"2025. február. 06. 08:03","title":"1000 kilót is elvisz, 10 órán át a levegőben marad: sikerült a kínai szuperdrón tesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]