[{"available":true,"c_guid":"ceca9794-819d-4cf4-b4ec-d8d54ff07d66","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"De szerinte még nem tartanak ott az egyeztetési folyamatok. ","shortLead":"De szerinte még nem tartanak ott az egyeztetési folyamatok. ","id":"20250217_Marco-Rubio-szerint-Ukrajna-es-Europa-is-resze-lesz-a-beketargyalasoknak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ceca9794-819d-4cf4-b4ec-d8d54ff07d66.jpg","index":0,"item":"90244d91-a774-4946-89de-eaff5d734aa4","keywords":null,"link":"/vilag/20250217_Marco-Rubio-szerint-Ukrajna-es-Europa-is-resze-lesz-a-beketargyalasoknak","timestamp":"2025. február. 17. 05:40","title":"Marco Rubio szerint Ukrajna és Európa is része lesz a béketárgyalásoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2817e6d3-bfa0-46ff-9260-891fd939e373","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A mobiltartozékok gyártásáról ismert Belkin cég egy igazi „svájci bicskával” rukkol elő: az iPhone-hoz rögzíthető vésztöltő egyúttal a fotózást, sőt még a videonézést is segíti.","shortLead":"A mobiltartozékok gyártásáról ismert Belkin cég egy igazi „svájci bicskával” rukkol elő: az iPhone-hoz rögzíthető...","id":"20250215_belkin-stage-powergrip-vesztolto-markolat-iphonehoz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2817e6d3-bfa0-46ff-9260-891fd939e373.jpg","index":0,"item":"27d2b138-957a-4726-8d19-711d7199e09f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250215_belkin-stage-powergrip-vesztolto-markolat-iphonehoz","timestamp":"2025. február. 15. 16:03","title":"Ez a tartozék sok iPhone-osnak jól jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"255c25d5-bb0f-4567-9b2f-337d4002039c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt tavaly novemberi népszavazási kezdeményezését korábban már elutasította a Nemzeti Választási Bizottság, ezért fordultak a Kúriához. ","shortLead":"A párt tavaly novemberi népszavazási kezdeményezését korábban már elutasította a Nemzeti Választási Bizottság, ezért...","id":"20250216_A-Kuria-elkaszalta-a-Momentum-fellebbezeset-a-Nolimpia-20-ugyeben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/255c25d5-bb0f-4567-9b2f-337d4002039c.jpg","index":0,"item":"fb1e6380-4211-4833-a1bc-78d4c125bcb3","keywords":null,"link":"/itthon/20250216_A-Kuria-elkaszalta-a-Momentum-fellebbezeset-a-Nolimpia-20-ugyeben","timestamp":"2025. február. 16. 15:36","title":"A Kúria elkaszálta a Momentum fellebbezését a Nolimpia 2.0 ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44768b6b-84d8-4fd8-b6c1-2bd0ca9dc173","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Oscar-díjas színész megdöbbent, hogy a Freckleface Strawberry című első könyve feketelistás lett.","shortLead":"Az Oscar-díjas színész megdöbbent, hogy a Freckleface Strawberry című első könyve feketelistás lett.","id":"20250217_Kitiltottak-Julianne-Moore-gyerekkonyvet-egy-sor-amerikai-iskolabol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/44768b6b-84d8-4fd8-b6c1-2bd0ca9dc173.jpg","index":0,"item":"a5d91732-09d6-41f7-8ec6-876e72b968ec","keywords":null,"link":"/kultura/20250217_Kitiltottak-Julianne-Moore-gyerekkonyvet-egy-sor-amerikai-iskolabol","timestamp":"2025. február. 17. 10:54","title":"Trumpék kitiltották Julianne Moore gyerekkönyvét egy sor amerikai iskolából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy fadarabot is a szájába dugott, amitől majdnem megfulladt a házigazda.","shortLead":"Egy fadarabot is a szájába dugott, amitől majdnem megfulladt a házigazda.","id":"20250217_ittas-szomszed-rendorseg-miskolc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8.jpg","index":0,"item":"375e700b-f1ee-49ad-a6bb-37d89483b1b8","keywords":null,"link":"/itthon/20250217_ittas-szomszed-rendorseg-miskolc","timestamp":"2025. február. 17. 09:46","title":"Ittasan elaludt egy férfi az ismerősénél, majd amikor felébredt, minden ok nélkül rátámadt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1832fa0-8536-4975-a803-7a9284306aad","c_author":"Nemes Nikolett","category":"360","description":"Az egészségügyben számtalan módon sérülhet a méltóság, egy-egy empátiát kifejező gesztus ugyanakkor csodát tesz. Hogyan lehetne humánusabbá tenni az ellátást? Miért nehéz az egészségügyben dolgozóknak túllátniuk azon, hogy a páciens nem elvégzendő feladatok halmaza, hanem ember? Hogyan lehet a demens betegeket is segíteni a méltóságuk megőrzésében? És mit várunk el a haldoklótól? Sipőcz Diána kulturális antropológussal és Zsák Éva tanatológussal, a Méltóságért Alapítvány munkatársaival ezekről beszélgettünk. ","shortLead":"Az egészségügyben számtalan módon sérülhet a méltóság, egy-egy empátiát kifejező gesztus ugyanakkor csodát tesz. Hogyan...","id":"20250215_meltosagterapia-eletvegi-gondozas-emberi-meltosag-egeszsegugy-hospice-Meltosagert-Alapitvany-Sipocz-Diana-Zsak-Eva","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b1832fa0-8536-4975-a803-7a9284306aad.jpg","index":0,"item":"93563bab-a1fe-4774-b7fe-788f87046abe","keywords":null,"link":"/360/20250215_meltosagterapia-eletvegi-gondozas-emberi-meltosag-egeszsegugy-hospice-Meltosagert-Alapitvany-Sipocz-Diana-Zsak-Eva","timestamp":"2025. február. 15. 19:30","title":"„Tudom, hogy nagyon fáj, de tartson még ki egy kicsit”– a kórházba belépve a méltóságukat is leteszik a küszöbön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30871ae3-572f-4740-b478-9da9f880288e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A gyermek anyja egy 37 éves önkormányzati dolgozó volt, lányával együtt súlyosan megsérült a merénylet során.","shortLead":"A gyermek anyja egy 37 éves önkormányzati dolgozó volt, lányával együtt súlyosan megsérült a merénylet során.","id":"20250215_Belehalt-seruleseibe-az-a-keteves-gyermek-es-edesanyja-akik-a-muncheni-gazolas-soran-serultek-meg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30871ae3-572f-4740-b478-9da9f880288e.jpg","index":0,"item":"2e1fdf7b-3a53-473f-bb23-362ea0525c5c","keywords":null,"link":"/vilag/20250215_Belehalt-seruleseibe-az-a-keteves-gyermek-es-edesanyja-akik-a-muncheni-gazolas-soran-serultek-meg","timestamp":"2025. február. 15. 19:39","title":"Belehalt sérüléseibe az a kétéves gyermek és édesanyja, akik a müncheni gázolás során sérültek meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc8a7aba-8b6d-4448-811d-aa399b34945e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Elkezdik előkészíteni a Trump-Putyin találkozót.","shortLead":"Elkezdik előkészíteni a Trump-Putyin találkozót.","id":"20250215_Telefonon-beszelt-egymassal-az-orosz-es-az-amerikai-kulugyminiszter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc8a7aba-8b6d-4448-811d-aa399b34945e.jpg","index":0,"item":"4a3ce388-ffb5-40a7-b41e-8ce1b371e169","keywords":null,"link":"/vilag/20250215_Telefonon-beszelt-egymassal-az-orosz-es-az-amerikai-kulugyminiszter","timestamp":"2025. február. 15. 21:39","title":"Telefonon beszélt egymással az orosz és az amerikai külügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]