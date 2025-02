Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Omlik az AfD elé emelt tűzfal. Az EU töri a fejét, mit lépjen, ha Trump ellene is elindítja a vámháborút. A New York Timesban üzen az amerikai elnöknek a lengyel külügyminiszter. Évtizedekig tartott, amíg az USA kiépítette puha hatalmát a világban, Trump most hetek alatt lerombolja. Témák a világsajtóból. A New York... Musk és Orbán segíti a német szélsőjobbot kitörni a karanténból – az AfD elé emelt tűzfal omlását figyeli a világsajtó Amerikai kutatók szerint a járvány miatti lezárás bár szükséges volt, a gyerekek szociális fejlődésére negatív hatást gyakorolt. Komoly hátrányba kerülhettek a gyerekek a koronavírus-járvány lezárásai miatt Ma jelent meg a nyolcadik – és egyben utolsó – Budapesten forgatott videó az evős tartalmairól ismert influenszer, Tzuyang YouTube-csatornáján. Ebben a cikkben összegyűjtöttük, hogy hol járt, illetve mit evett az elmúlt két hétben a Budapestet felfaló influenszer. Hat lángossal zárta budapesti körútját a koreai influenszer, Tzuyang – összegyűjtöttük a Nagy Zabálás minden részletét A sodródó mólót és a hajót a Dunáról kellett befogni, az ügyészség a kapitány eltiltását kéri a bíróságtól. Bíróság elé állítják azt a kapitányt, aki szállodahajóval nekiment egy rendőrségi mólónak és egy hajónak Pölöskei Gáborné szerint nem kell tűrnie, „ha egy politikus a pedofilokat mentegető személyként" beszél róla. Németh Erzsébet rágalmazási ügyét Áder János húga fellebbez a döntés ellen, amely megszüntette Gy. Németh Erzsébet rágalmazási ügyét Az ukrán elnök szerint ez már önmagában kompromisszum Ukrajna részéről. Zelenszkij hajlandó leülni tárgyalni Putyinnal 50 kérdést szegeztek a kutatók a DeepSeek MI-jének, hogy kiderüljön, mennyire könnyű kijátszani a védelmét. És kiderült, hogy igazából nincs is érdemi védelme: bármiben szívesen segít. Abban is, amiben nem kéne. És... 100%-ot ért el a DeepSeek egy vizsgálaton, de ez nem érdem: bombák készítésére és kormányzati rendszerek feltörésére is pofonegyszerű rávenni Hétfőn az USAID dolgozóit hazaküldték, a szervezet nyilvános internetes oldala elérhetetlen. Marco Rubio külügyminiszter felfüggesztette az USA nemzetközi fejlesztési ügynökségének működését, mert szerinte nem igazodott az amerikai nemzeti érdekekhez